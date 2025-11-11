Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Τι όνομα θα δώσουν στο κοριτσάκι που περιμένουν

11.11.25 , 10:43 Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς περιμένουν το πρώτο τους παιδί! Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της πως το μωρό θα είναι κοριτσάκι, συγκινώντας συνεργάτες και τηλεθεατές.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, γνωστός επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης γνωστών bar restaurants στο Κολωνάκι και την Πάρο, προέρχεται μια πολύ δεμένη, παραδοσιακή οικογένεια, που ζει μόνιμα στην Αίγινα. Ο πατέρας του, ο κύριος Γιώργος, διατηρεί φαρμακείο στο νησί, ενώ ο σύντροφος της παρουσιάστριας έχει έναν αδελφό και μία αδελφή – είναι τρίδυμα!

«Ανυπομονούμε για το ανιψάκι μας!» – Ο αδελφός του Παναγιώτη Κουτσουμπή μιλά αποκλειστικά στο star.gr

Ο αδελφός του Παναγιώτη, Νικόλας Κουτσουμπής, φαρμακοποιός και ο ίδιος, μίλησε αποκλειστικά στο star.gr για το χαρμόσυνο γεγονός και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του:

«Αισθάνομαι τέλεια που ο αδελφός μου θα κάνει παιδάκι! Ήθελε πολύ να γίνει πατέρας. Είναι πολύ καλό παιδί. Ανυπομονούμε για το ανιψάκι μας! Χαιρόμαστε πολύ. Πιστεύω ότι θα πάρει το όνομα της μαμάς μας, Ξένια. Είναι το πρώτο μας ανιψάκι και είμαστε πολύ χαρούμενοι! Ο γάμος δεν έχει γίνει ακόμα και δεν έχουμε ενημερωθεί προς το παρόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι γονείς του Παναγιώτη Κουτσουμπή δεν είναι συνηθισμένοι στη δημοσιότητα. Βέβαια, ξέρουν ότι τα φώτα θα είναι στραμμένα στην προσωπική ζωή της νύφης τους, άρα και στου παιδιού τους. 

«Δεν τους προβληματίζει αυτό. Να είναι καλά ο αδελφός μου θέλουν. Αν είναι καλά, θα είναι και εκείνοι», ανέφερε στο star.gr ο τρίδυμος αδελφός του Παναγιώτη. 

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ζουν τον απόλυτο έρωτα. Στόλισαν ήδη χριστουγεννιάτικα το σπίτι τους στο Κολωνάκι, μιας και αυτές οι γιορτές θα είναι πολύ διαφορετικές για εκείνους. 

Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;

Η μικρή θα είναι το πιο πολύτιμο δώρο της χρονιάς για το ζευγάρι, που μετρά αντίστροφα για τη νέα τους ζωή ως γονείς.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με την οικογένειά του, τα αδέλφια του και τους γονείς του

Από τη στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε ότι θα γίνει μαμά, φίλοι και συγγενείς στέλνουν τις ευχές τους στον Παναγιώτη Κουτσουμπή στο προφίλ του στο Instagram. 

«Α, ρε πατέρα. Με το καλό», του γράφουν. «Να προσέχεις το Κατερινάκι», σχολιάζουν κάποιοι άλλοι. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
