Αρτέμιδα: Ανατροπή με τον φαρμακοποιό - Μπήκε άδικα στη φυλακή για 17 μήνες

Κάνει έκκληση μέσω του Star: «Βοηθήστε με να βρω το παιδί μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.12.25 , 21:15 Αρτέμιδα: Ανατροπή με τον φαρμακοποιό - Μπήκε άδικα στη φυλακή για 17 μήνες
27.12.25 , 20:37 Ομόνοια: Οδηγός επιχείρησε να τραβήξει όπλο σε αστυνομικούς
27.12.25 , 20:10 Τι ερευνάται για τα αίτια της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη
27.12.25 , 18:59 BMW Group: Άμεση ανακύκλωση μπαταριών
27.12.25 , 18:33 Σεισμός 7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ταϊβάν
27.12.25 , 17:29 Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
27.12.25 , 17:27 Βαρδούσια Όρη: Ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών
27.12.25 , 16:46 Αγρότες: 18 μπλόκα ζητούν την έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση
27.12.25 , 16:40 Συναγερμός στον Ολυμπιακό - Σειρήνες από το εξωτερικό για Στρεφέτσα
27.12.25 , 16:06 Οι γάμοι της χρονιάς 2025: Τα διάσημα ζευγάρια που παντρεύτηκαν φέτος
27.12.25 , 15:46 Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
27.12.25 , 15:39 Μπλόκα: Έκλεισαν τα Μάλγαρα– Μετά την Πρωτοχρονιά η πανελλαδική σύσκεψη
27.12.25 , 15:34 Καλλιθέα: Νεκροί στο σαλόνι οι δύο άντρες - Πώς ξεκίνησε η φωτιά
27.12.25 , 14:55 Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Τα δύο σενάρια και η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά
27.12.25 , 14:45 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Θαυμάστρια μου έδωσε μια γλάστρα με κοριό»
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Σάκης Ρουβάς: Χορεύει με την κόρη του, Αριάδνη, στο σαλόνι του σπιτιού τους
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννας Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανατροπή έχουμε στην υπόθεση του φαρμακοποιού από την Αρτέμιδα που κατηγορείτο ότι μαχαίρωσε την 28χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, πως αναρτούσε σεξουαλικές στιγμές στο TikTok και ότι κακοποίησε τον γιο τους. Έπειτα από 17 μήνες στη φυλακή, αθωώθηκε από το δικαστήριο. Παράλληλα, έχουν χαθεί τα ίχνη του οκτάχρονου γιου του και ο ίδιος «φωτογραφίζει» για την εξαφάνιση την πρώην σύζυγό του. Για το παιδί έχει σημάνει συναγερμός από το «Χαμόγελο του Παιδιού». 

Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά

Φαρμακοποιός Αρτέμιδα: Μπήκε άδικα στη φυλακή για 17 μήνες

Φαρμακοποιός Αρτέμιδα: Μπήκε άδικα στη φυλακή για 17 μήνες

Τον Ιούλιο του 2024, ο 33χρονος φαρμακοποιός από την Αρτέμιδα, περνούσε την πόρτα των φυλακών για βαριά αδικήματα. Κατηγορείτο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκδικητική πορνογραφία και απειλές εις βάρος της εν διαστάσει συζύγου του και πως είχε κακοποιήσει τον γιο τους. Αν και ο ίδιος αρνείτο τα πάντα, ανακριτής και εισαγγελέας, τον έστειλαν στη φυλακή. Σήμερα, μετά από 17 μήνες, επέστρεψε στο σπίτι του.

«Ο εντολέας μου βρέθηκε στη φυλακή εντελώς άδικα. Στήθηκε μια κακοήθεια σε βάρος του. Έφτασε στο σημείο μάλιστα η εν διαστάσει σύζυγος του εντολέα μου να προβεί στην κατασκευή μιας ιατρικής γνωμάτευσης, πλαστογραφώντας την υπογραφή παθολόγου γιατρού», αναφέρει η δικηγόρος του φαρμακοποιού κ. Σταματία Μάρκου.    

Τι έλεγε στο Star η εν διαστάσει σύζυγος του φαρμακοποιού που τον κατηγορούσε

Η εν διαστάσει σύζυγος του φαρμακοποιού είχε μιλήσει στο Star, λέγοντας: «Ήρθε έξω από το σπίτι μου και με γρονθοκόπησε μπροστά στα μάτια του παιδιού μου, με μαχαίρωσε». 

Μάλιστα έδειχνε τα τραύματα της. 

Τι έλεγε στο Star η εν διαστάσει σύζυγος του φαρμακοποιού που τον κατηγορούσε

Τα τραύματα που έδειχνε η εν διαστάσει σύζυγος του φαρμακοποιού υποστηρίζοντας ότι εκείνος την κακοποίησε 

Όπως αποδείχθηκε όμως στο δικαστήριο, η αλήθεια ήταν πολύ διαφορετική.

«Προκάλεσε στον εαυτό της 10 τραύματα με τη χρήση μαχαιριού και στη συνέχεια κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ο εντολέας μου ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή»,  λέει η κ. Μάρκου.

Έκκληση μέσω του Star κάνει ο φαρμακοποιός: «Βοηθήστε με να βρω το παιδί μου»

«Ευχαριστώ το δικαστήριο που κατάλαβε ότι είμαι αθώος. Είμαι ανακουφισμένος, αλλά έχω να αντιμετωπίσω έναν νέο Γολγοθά. Έχω δυο χρόνια να δω τον γιο μου. Δεν ξέρω πού βρίσκεται, δεν ξέρω αν ζει. Βοηθήστε με να βρω το παιδί μου», λέει στο Star o φαρμακοποιός.

Έκκληση μέσω του Star κάνει ο φαρμακοποιός: «Βοηθήστε με να βρω το παιδί μου»

Όπως καταγγέλλει ο πατέρας του φαρμακοποιού, η πρώην νύφη του αν και είχε κριθεί ακατάλληλη για την επιμέλεια, άρπαξε το ανήλικο εγγόνι του, τον 9χρονο Αντριάνο και εξαφανίστηκε. Μεσω του Star κάνουν έκκληση:  

«Αυτή η γυναίκα θέλει να βγάλει από τη μέση τον γιο μου για να μπορεί να κακοποιεί το παιδί. Ακόμη και αν ζει ο μικρος Αντριάνο, κινδυνεύει η ζωή του. Παρακαλώ τους δημοσιογράφους, τους δικαστές, τους αστυνομικούς, το Χαμόγελο του Παιδιού να γίνουν άμεσα ενέργειες για να εντοπιστεί ο εγγονός μου», δηλώνει ο παππούς του Αντριάνο.

Ανακοίνωση για τον μικρό Αντριάνο έβγαλε το Χαμόγελο του Παιδιού. 

Ανακοίνωση για τον μικρο Αντριάνο έβγαλε και το Χαμόγελο του Παιδιού

Ο φαρμακοποιός θα κάνει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου στην εν διαστάσει σύζυγό του Το Star επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον συνήγορο της 28χρονης, αλλά δεν υπήρξε αντίδραση για το θέμα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top