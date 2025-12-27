Αρτέμιδα: Ανατροπή με τον φαρμακοποιό - Μπήκε άδικα στη φυλακή για 17 μήνες

Ανατροπή έχουμε στην υπόθεση του φαρμακοποιού από την Αρτέμιδα που κατηγορείτο ότι μαχαίρωσε την 28χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, πως αναρτούσε σεξουαλικές στιγμές στο TikTok και ότι κακοποίησε τον γιο τους. Έπειτα από 17 μήνες στη φυλακή, αθωώθηκε από το δικαστήριο. Παράλληλα, έχουν χαθεί τα ίχνη του οκτάχρονου γιου του και ο ίδιος «φωτογραφίζει» για την εξαφάνιση την πρώην σύζυγό του. Για το παιδί έχει σημάνει συναγερμός από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Φαρμακοποιός Αρτέμιδα: Μπήκε άδικα στη φυλακή για 17 μήνες

Τον Ιούλιο του 2024, ο 33χρονος φαρμακοποιός από την Αρτέμιδα, περνούσε την πόρτα των φυλακών για βαριά αδικήματα. Κατηγορείτο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκδικητική πορνογραφία και απειλές εις βάρος της εν διαστάσει συζύγου του και πως είχε κακοποιήσει τον γιο τους. Αν και ο ίδιος αρνείτο τα πάντα, ανακριτής και εισαγγελέας, τον έστειλαν στη φυλακή. Σήμερα, μετά από 17 μήνες, επέστρεψε στο σπίτι του.

«Ο εντολέας μου βρέθηκε στη φυλακή εντελώς άδικα. Στήθηκε μια κακοήθεια σε βάρος του. Έφτασε στο σημείο μάλιστα η εν διαστάσει σύζυγος του εντολέα μου να προβεί στην κατασκευή μιας ιατρικής γνωμάτευσης, πλαστογραφώντας την υπογραφή παθολόγου γιατρού», αναφέρει η δικηγόρος του φαρμακοποιού κ. Σταματία Μάρκου.

Τι έλεγε στο Star η εν διαστάσει σύζυγος του φαρμακοποιού που τον κατηγορούσε

Η εν διαστάσει σύζυγος του φαρμακοποιού είχε μιλήσει στο Star, λέγοντας: «Ήρθε έξω από το σπίτι μου και με γρονθοκόπησε μπροστά στα μάτια του παιδιού μου, με μαχαίρωσε».

Μάλιστα έδειχνε τα τραύματα της.

Τα τραύματα που έδειχνε η εν διαστάσει σύζυγος του φαρμακοποιού υποστηρίζοντας ότι εκείνος την κακοποίησε

Όπως αποδείχθηκε όμως στο δικαστήριο, η αλήθεια ήταν πολύ διαφορετική.

«Προκάλεσε στον εαυτό της 10 τραύματα με τη χρήση μαχαιριού και στη συνέχεια κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ο εντολέας μου ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή», λέει η κ. Μάρκου.

Έκκληση μέσω του Star κάνει ο φαρμακοποιός: «Βοηθήστε με να βρω το παιδί μου»

«Ευχαριστώ το δικαστήριο που κατάλαβε ότι είμαι αθώος. Είμαι ανακουφισμένος, αλλά έχω να αντιμετωπίσω έναν νέο Γολγοθά. Έχω δυο χρόνια να δω τον γιο μου. Δεν ξέρω πού βρίσκεται, δεν ξέρω αν ζει. Βοηθήστε με να βρω το παιδί μου», λέει στο Star o φαρμακοποιός.

Όπως καταγγέλλει ο πατέρας του φαρμακοποιού, η πρώην νύφη του αν και είχε κριθεί ακατάλληλη για την επιμέλεια, άρπαξε το ανήλικο εγγόνι του, τον 9χρονο Αντριάνο και εξαφανίστηκε. Μεσω του Star κάνουν έκκληση:

«Αυτή η γυναίκα θέλει να βγάλει από τη μέση τον γιο μου για να μπορεί να κακοποιεί το παιδί. Ακόμη και αν ζει ο μικρος Αντριάνο, κινδυνεύει η ζωή του. Παρακαλώ τους δημοσιογράφους, τους δικαστές, τους αστυνομικούς, το Χαμόγελο του Παιδιού να γίνουν άμεσα ενέργειες για να εντοπιστεί ο εγγονός μου», δηλώνει ο παππούς του Αντριάνο.

Ανακοίνωση για τον μικρό Αντριάνο έβγαλε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Ο φαρμακοποιός θα κάνει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου στην εν διαστάσει σύζυγό του Το Star επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον συνήγορο της 28χρονης, αλλά δεν υπήρξε αντίδραση για το θέμα.