Ελλάδα – Κίνα: Οι σχέσεις μετά τη σύλληψη του σμηνάρχου

ΥΠΕΞ: Απαραίτητος ο αμοιβαίος σεβασμός

Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το κατασκοπευτικό θρίλερ με τη σύλληψη του σμηνάρχου έχει ρίξει βαριά σκιά πάνω από τις σχέσεις Ελλάδας – Κίνας, οι οποίες ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Η διπλωματική  συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι συμβαίνει στο παρασκήνιο. 

Κατασκοπεία: Προφυλακίζεται ο κατηγορούμενος σμήναρχος

Όπως ανέφερε, ο σμήναρχος εμπλέκει τρεις  Κινέζους. Άρα φαίνεται πως μιλάμε για οργανωμένο δίκτυο κατασκοπείας. 

Η είδηση για τη σύλληψή του «έσκασε» την προηγούμενη Πέμπτη. 5 ημέρες μετά  η πρεσβεία δεν έχει θελήσει να σχολιάσει τα όσα ακούγονται. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Star, δεν φέρεται να έχει «ενοχλήσει»  ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε το Υπουργείο Άμυνας. 

Υπόθεση κατασκοπείας: «Γυναίκα – σκιά» στρατολόγησε τον σμήναρχο!

Στην πρεσβεία είναι πολύ προσεκτικοί και δε θέλουν να κλονίσουν τη σχέση που έχουν με τις ελληνικές αρχές. Όμως, ήδη παρατηρείται ένα «ρήγμα»  στον αμοιβαίο σεβασμό των δύο χωρών. 

Στο κάδρο για διαρροή πληροφοριών στην Κίνα απόστρατοι πολεμικής αεροπορίας

ΥΠΕΞ για σχέσεις με Κίνα: Απαραίτητος ο αμοιβαίος σεβασμός 

Το ΥΠΕΞ λέει ότι περιμένει να ολοκληρωθεί η έρευνα και να βγει το πόρισμα. Με την εκπρόσωπο, Λάνα Ζωχιού, να δηλώνει με νόημα: 

«Οι διμερείς διπλωματικές μας σχέσεις εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Η πρόθεσή μας είναι να τις συνεχίσουμε στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα, εφόσον καταστούν σαφή όσα ερευνώνται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός». 

Η δήλωση της εκπροσώππυ του ΥΠΕΞ Λάνας Ζωχιού για τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας

Η δήλωση της εκπροσώππυ του ΥΠΕΞ Λάνας Ζωχιού για τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας

Η δήλωση της εκπροσώππυ του ΥΠΕΞ Λάνας Ζωχιού για τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας

Πάντως, όπως ανέφερε η Κ. Τσαμούρη, η κατασκοπεία στρατιωτικών συχνοτήτων δεν είναι... ο ορισμός του σεβασμού.
 

