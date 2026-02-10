Κατασκοπεία: Προφυλακίζεται ο κατηγορούμενος σμήναρχος

Προφυλακίζεται με απόφαση της στρατιωτικής δικαιοσύνης ο 54χρονος σμήναρχος που ομολόγησε ότι παρέδιδε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα μετά τη 9ωρη κατάθεσή του.

Προφυλακίζεται ο σμήναρχος μετά τη μαραθώνια κατάθεση

Όπως μάλιστα ανέφερε ο συνήγορός του από το Αεροδικείο, ο 54χρονος ζήτησε ο ίδιος από τον στρατιωτικό εισαγγελέα να προφυλακισθεί!

«Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την οικογένειά μου»

H Τασούλα Παπανικολάου μετέδωσε έξω από το Αεροδικείο όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την προφυλάκιση του σμηνάρχου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, όπως και λεπτομέρειες για τη δήλωση που διάβασαν οι δικηγόροι του.

Συγγνώμη σμηνάρχου από πατρίδα, ένοπλες δυνάμεις και οικογένεια

Σε αυτή ζητά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την οικογένειά του.

Στην ανάκριση, που κράτησε εννιά ολόκληρες ώρες, έδωσε τα ονόματα τριών Κινέζων. Υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε από αυτούς. Στην αρχή η συμφωνία ήταν να δίνει εμπορικές πληροφορίες, οι οποίες στη συνέχεια έγιναν στρατιωτικές. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν συνεργοί, ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί, γιατί απειλούσαν τον ίδιο και την οικογένειά του.