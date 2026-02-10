Τροχός της Τύχης: Ο Αλέξης βρήκε το κοινό συνθετικό σε 2″ - Εσύ;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 10/2/2026 στο Star, ο Αλέξης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
Τα γράμματα βγήκαν αβίαστα στον Αλέξη, ο οποίος χρειάστηκε μόλις 2″ για να λύσει τον γρίφο.
