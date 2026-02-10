Τροχός της Τύχης: Ο Αλέξης βρήκε το κοινό συνθετικό σε 2″ - Εσύ;

Τα γράμματα βγήκαν αβίαστα στον παίκτη

10.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Αλέξης βρήκε το κοινό συνθετικό σε 2″ - Εσύ;
Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 10/2/2026 στο Star, ο Αλέξης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Ο Γιάννης δε βρήκε τα συνώνυμα - Εσύ τι θα κάνεις;

Τροχός της Τύχης: Ο Αλέξης βρήκε το κοινό συνθετικό σε 2″ - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε

Τροχός της Τύχης: Ο Αλέξης βρήκε το κοινό συνθετικό σε 2″ - Εσύ;

Τα γράμματα βγήκαν αβίαστα στον Αλέξη, ο οποίος χρειάστηκε μόλις 2″ για να λύσει τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Εσύ βρίσκεις τα «Αντίθετα»; Η Αργυρώ δεν τα κατάφερε!

Κάνε την προσπάθειά σου τώρα! Θα τα πας κι εσύ τόσο καλά; 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
