Ελευσίνα: «Μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου» - Τα πρώτα λόγια της 44χρονης

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR / Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα (10/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγίζει καρδιές η τραγωδία στην Ελευσίνα, όπου μία άνεργη μητέρα τριών παιδιών τραυμάτισε θανάσιμα το μοναδικό της στήριγμα στη ζωή, την ίδια της τη μάνα. Το δυστύχημα έγινε την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει με ανοιχτή πόρτα και η μητέρα της απ' έξω τις έδινε οδηγίες. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και τα τρία μικρά παιδάκια της. 

Η κόρη της άτυχης γυναίκας αν και είχε δίπλωμα από τα 18, αναγκάστηκε να πιάσει τιμόνι όταν η μητέρα της εγκατέλειψε πρόσφατα την οδήγηση. Το ρεπορτάζ είναι του Αλέξανδρου Γύγου. 

Ελευσίνα: «Χτύπησε σε εξόγκωμα του δέντρου και πέθανε από αιμορραγία σε 3'»

Ελευσίνα: Η 44χρονη είχε «Ν» στο αυτοκίνητο για να προσέχουν οι υπόλοιποι οδηγοί 

Ελευσίνα: Η 44χρονη είχε «Ν» στο αυτοκίνητο για να προσέχουν οι υπόλοιποι οδηγοί

Η 44χρονη μπορεί  να είχε δίπλωμα από τα 18 της χρόνια, όμως οδηγούσε τα τελευταία τρία. Στο πίσω τζάμι του οχήματος υπήρχε το σήμα «Ν». Όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον της, δεν το αφαίρεσε ποτέ, θέλοντας οι υπόλοιποι οδηγοί να δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή, καθώς χρησιμοποιούσε το αμάξι κυρίως για τις καθημερινές μετακινήσεις των τριών παιδιών της από το σχολείο.

Οι σκηνές που ακολούθησαν μετά το τροχαίο ήταν σπαρακτικές και θύμιζαν αρχαία τραγωδία. Η 44χρονη κόρη, σε κατάσταση σοκ, ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια από περαστικούς και γείτονες, ενώ σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, γονατισμένη δίπλα στη μητέρα της που βρισκόταν αιμόφυρτη στο έδαφος, της μιλούσε με λυγμούς και απόγνωση.

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της

«Μαμά μου σήκω πάνω, μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου», της έλεγε.  

Η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 13:38. Μέσα σε πέντε λεπτά ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, ωστόσο η κατάσταση της γυναίκας ήταν ήδη μη αναστρέψιμη. Στο σημείο αργότερα πήγε και δεύτερο ασθενοφόρο που τελικά δε χρειάστηκε. 


 

