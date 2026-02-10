Νέα Πέραμος: Η κατάθεση της μητέρας του 27χρονου - Ο άνθρωπος «κλειδί»

«Δε θέλω την κληρονομιά του γιου μου, είναι καταραμένα λεφτά»

10.02.26 , 22:02
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR / Η κατάθεση της μητέρας του εκτελεσθέντα στη Νέα Πέραμο (10/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μαραθώνια ήταν η κατάθεση της μητέρας του άτυχου Μανώλη που άρπαξαν και εκτέλεσαν στη Νέα Πέραμο. Τα στελέχη στο Ανθρωποκτονιών άκουσαν με προσοχή όσα σημαντικά τους ανέφερε. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είναι του αστυνομικού συντάκτη του Star, Αλέξανδρου Γύγου. 

Νέα Πέραμος: Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου

Σχεδόν 6 ώρες ήταν στα γραφεία του 11ου ορόφου της Γενικής αστυνομικής Διεύθυνσης. Το τελευταίο διάστημα δεν είχε πολλές επαφές με το παιδί της γιατί τον μάλωνε - όπως χαρακτηριστικά ανέφερε - για τις προσωπικές του επιλογές. Δεν της άρεσε που η σύντροφος του υπήρξε στο παρελθόν και σύντροφος φίλου του. Φωτογράφισε ένα πρόσωπο «κλειδί» που ήταν πολύ κοντά στο γιο της και το οποίο ίσως γνωρίζει στοιχεία που μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές.

Χαρακτηριστικά είπε: 

«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου έχει κάποιες παράνομες δραστηριότητες αλλά δεν είχα καταλάβει τι ήταν αυτές. Δεν γνώριζα. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόσωπο “κλειδί” που μπορεί να δώσει απαντήσεις».

Νέα Πέραμος: Στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του 27χρονου - «Όλο το σόι γνωρίζει»

Ενώ όσον αφορά τα πολλά χρήματα που είχε κληρονομήσει ο γιος της και έχει γίνει μεγάλος λόγος για διαθήκες, η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτά τα λεφτά είναι που «σκότωσαν» τον Μανώλη, είναι χρήματα που δε τα θέλει γιατί τα θεωρεί καταραμένα, και αν έρθει μέρος από αυτά στην κατοχή της θα πάνε κατευθείαν σε ιδρύματα. Στον πρώην σύζυγο της και πατέρα του θύματος δεν αναφέρθηκε καθόλου. 

 

