Η πίτσα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα comfort foods και το λατρεύουν εκατομμύρια άνθρωποι σε κάθε γωνιά του κόσμου. Σε κάθε της παραλλαγή, με κάθε υλικό και κάθε είδος ζύμης, αποτελεί καθημερινή επιλογή σε όλα τα σπίτια.

Πάμε να θυμηθούμε τις συνταγές που μας έδειξαν οι σεφ των εκπομπών του Star 

pizza

Πίτσα κανονική και νηστίσιμη 

Υλικά για την ζύμη

• 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 φακελάκι ξηρή μαγιά
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 1 κ.γ. αλάτι
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 300 ml χλιαρό νερό

Υλικά για την σάλτσα

• 400 γρ. τριμμένη ντομάτα
• 1 κ.σ. πελτέ
• 1 κ.γ. ρίγανη
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

Υλικά για την νηστίσιμη εκδοχή

• Πιπεριά σε λωρίδες
• Κρεμμύδι σε φέτες
• Ντομάτα (ελαφρώς σοταρισμένη)
• Ελιές
• Κάπαρη
• Ρίγανη
 • Λίγο ελαιόλαδο

Υλικά για την κανονική εκδοχή

• Μοτσαρέλα
• Γκούντα ή κασέρι
• Ζαμπόν ή μπέικον
• Μανιτάρια ή πιπεριές (προαιρετικά)
• Λίγη παρμεζάνα

Παρασκευή Ζύμης

1. Σε μπολ βάζουμε το χλιαρό νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη. Αφήνουμε 5 λεπτά. 2. Προσθέτουμε αλεύρι, αλάτι και ελαιόλαδο. 3. Ζυμώνουμε μέχρι να γίνει ελαστική και μαλακή ζύμη. 4. Σκεπάζουμε και αφήνουμε 1 ώρα να φουσκώσει. 5. Ανοίγουμε σε λαδωμένο ταψί. 

Εκτέλεση σάλτσας
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και απλώνουμε πάνω στη ζύμη.

Παρασκευή νηστίσιμης εκδοχής: Σοτάρουμε πιπεριά και κρεμμύδι σε λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε την ντομάτα για 2–3 λεπτά να χάσει τα υγρά της. Απλώνουμε πάνω στη σάλτσα. Προσθέτουμε ελιές και κάπαρη. Πασπαλίζουμε ρίγανη. Ψήνουμε στους 200°C για 20–25 λεπτά. 

Παρασκευή κανονικής εκδοχής, Απλώνουμε πρώτα τη μοτσαρέλα, μετά τα υπόλοιπα υλικά και ψήνουμε στους 200°C για 18–22 λεπτά μέχρι να ροδίσει.

Πίτσα με Λαχανικά

Υλικά για τη ζύμη

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 φακελάκι ξηρή μαγιά (ή 25 γρ. φρέσκια)
1 κ.γλ. ζάχαρη
1 κ.γλ. αλάτι
3 κ.σ. ελαιόλαδο
300 ml χλιαρό νερό

Υλικά για την επικάλυψη

Σάλτσα ντομάτας (σπιτική ή έτοιμη)
1 πιπεριά
2 μανιτάρια
1 τομάτα
2 κ.σ. καλαμπόκι
2 κ.σ. ελιές
1 κρεμμύδι
Λίγη ρίγανη και θυμάρι
150 γρ, φυτικό τυρί (προαιρετικά)

Εκτέλεση της Συνταγής 
Σ’ ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι και κάνουμε μια λακκούβα στη μέση. Ρίχνουμε τη μαγιά, τη ζάχαρη, το αλάτι και το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε σιγά - σιγά το χλιαρό νερό και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια μαλακή και ελαστική ζύμη. Σκεπάζουμε το μπολ με μια πετσέτα και αφήνουμε να φουσκώσει για περίπου 1 ώρα σε ζεστό μέρος.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Ανοίγουμε τη ζύμη σ’ ένα ταψί με με λαδόκολλα, πάχους περίπου 0,5 εκατοστά. Απλώνουμε τη σάλτσα ντομάτας πάνω στη ζύμη. Προσθέτουμε τα λαχανικά, πασπαλίζουμε με ρίγανη και λίγο ελαιόλαδο από πάνω.

Ψήνουμε την πίτσα μας για περίπου 20 - 25 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει η ζύμη και να ψηθούν τα λαχανικά.

Εύκολη συνταγή για Ιταλική και Ελληνική πίτσα

Υλικά για τη ζύμη

•    500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
•    7 γρ. ξηρή μαγιά 
•    1 κ. γλ. ζάχαρη
•    1 κ. γλ. αλάτι
•    3 κ. σ. ελαιόλαδο
•    300 ml χλιαρό νερό 

Υλικά για την ελληνική πίτσα

•    200 γρ. φέτα 
•    100 γρ. ελιές Καλαμών (χωρίς κουκούτσι)
•    1 κρεμμύδι κομμένο 
•    1 κόκκινη πιπεριά 
•    200 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα
•    1 κ.σ. ελαιόλαδο 
•    Ρίγανη

Υλικά για την Ιταλική πίτσα (Μαργαρίτα): 

•    200 γρ. σάλτσα ντομάτας
•    250 γρ. μοτσαρέλα
•    Φύλλα φρέσκου βασιλικού
•    1 κ.σ. ελαιόλαδο
•    Αλάτι
•    Πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής 
Για τη ζύμη. Σ’ ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι και σ’ ένα άλλο αναμειγνύουμε τη μαγιά με τη ζάχαρη και το χλιαρό νερό. Αφήνουμε το μείγμα μαγιάς για περίπου 2-3 λεπτά, μέχρι να “αφρίσει” ελαφρά.

Προσθέτουμε το μείγμα μαγιάς στο αλεύρι μαζί με το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά μέχρι να σχηματιστεί μια ζύμη. Ζυμώνουμε τη ζύμη για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να γίνει λεία και ελαστική. 

Χωρίς να έχουμε αφήσουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί, τη χωρίζουμε σε 2 μπάλες για δύο μεγάλες πίτσες ή την απλώνουμε απευθείας σε λαδωμένο ταψί.

Προσθέτουμε την αγαπημένη μας σάλτσα, τυριά και υλικά και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C για 10 - 12 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να ψηθεί καλά. 

Πίτσα σε πίτες για Σουβλάκια

Υλικά για Γρήγορες πίτσες σε πίτα
· 4 πίτες για σουβλάκι
· 60 γρ. τοματοπελτέ
· 2 κ.γ. πάπρικα καπνιστή
· 2 κλωνάρια φρέσκο βασιλικό
· 3 κ.σ. νερό
· 1 κρεμμύδι λευκό ξερό μικρό
· 1 πιπεριά πράσινη μέτρια
· 180 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα
· 24 φέτες πεπερόνι
· Αλάτι
· Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση για Γρήγορες πίτσες σε πίτα
· Προθερμαίνουμε τον φούρνο στις αντιστάσεις στους 200ο C.
· Προσθέτουμε σε ένα μπολ τον τοματοπελτέ, την πάπρικα, τα φύλλα του βασιλικού ψιλοκομμένα, το νερό, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί.
· Απλώνουμε με ένα κουτάλι την σάλτσα πάνω στις πίττες,
· Προσθέτουμε το κρεμμύδι κομμένο σε φέτες , την πιπεριά κομμένη σε λεπτές λωρίδες.
· Πασπαλίζουμε το τυρί να πάει πάνω στις πίττες.
· Μοιράζουμε από 6 φέτες σε κάθε μικρή πίτσα.
· Στρώνουμε σε μια λαμαρίνα φούρνου (43Χ30) ένα αντικολλιτικό χαρτί.
· Απλώνουμε τις μικρές πίτσες στην λαμαρίνα με ίσες αποστάσεις.
· Ψήνουμε στην μεσαία θέση του φούρνου για 10΄.
· Αποσύρουμε από τον φούρνο και αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 10΄.
· Σερβίρουμε και απολαμβάνουμε.

