Με κάθε υλικό, με κάθε φύλλο, με κάθε γέμιση, αλλά πάντα με μεράκι, τέχνη και -πάνω απ' όλα - αγάπη. Η Ελληνική μαγειρική και οι παραδοσιακές μας πίτες, είναι έννοιες αλληλένδετες.

Πάμε να δούμε τρεις κλασικές συνταγές, όπως μας τις έδειξαν οι σεφ των εκπομπών του Breakfast@Star και ...καλή σας όρεξη.

ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΟΠΙΤΑ

Υλικά της Συνταγής

Για τη γέμιση

• 1 κιλό μοσχάρι

• 2 μεγάλα κρεμμύδια

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 1 φλ. λευκό ξηρό κρασί

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• Αλάτι

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• 1 κ.γ. κανέλα

• 1 πρέζα γαρύφαλλο

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 2–3 κ.σ. ρύζι καρολίνα

Για τα φύλλα

• 1 κιλό αλεύρι μαλακό

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. ξίδι

• 1 κ.γ. αλάτι

• Χλιαρό νερό

Εκτέλεση της Συνταγής

Γέμιση

1. Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο μέχρι να γυαλίσει.

2. Προσθέτεις το κρέας και το θωρακίζεις καλά απ’ όλες τις πλευρές.

3. Ρίχνεις σκόρδο, κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί.

4. Προσθέτεις αλάτι, πιπέρι, κανέλα, γαρύφαλλο, πάπρικα.

5. Χαμηλώνεις φωτιά και σιγομαγειρεύεις 30–40 λεπτά, να μείνει με τα ζουμάκια του (όχι στεγνό).

6. Κατεβάζεις από τη φωτιά και ρίχνεις το ρύζι. Ανακατεύεις και αφήνεις να κρυώσει.

Φύλλο

1. Ζυμώνεις όλα τα υλικά μέχρι να έχεις ζύμη μαλακή αλλά όχι κολλώδη.

2. Χωρίζεις σε 3 μπάλες (1 για κάτω, 2 για πάνω).

3. Ανοίγεις λεπτά φύλλα.

Στήσιμο

1. Λαδώνεις καλά το ταψί.

2. Στρώνεις το κάτω φύλλο να εξέχει.

3. Ρίχνεις τη γέμιση ομοιόμορφα.

4. Σκεπάζεις με τα δύο πάνω φύλλα, λαδώνοντας ανάμεσά τους.

5. Γυρίζεις τα φύλλα γύρω–γύρω και χαράζεις ελαφρά.

Ψήσιμο

• Ψήσε στους 180°C (αντιστάσεις) για 1½ ώρα περίπου, μέχρι να ροδίσει καλά.

• Αν πάρει γρήγορα χρώμα, σκέπασέ την με λαδόκολλα.

ΠΡΑΣΟΠΙΤΑ ΜΕ ΦΕΤΑ ΜΥΖΗΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΘΟΤΥPΟ

Υλικά της Συνταγής

Για το χειροποίητο φύλλο

• 500 γραμ. Αλεύρι

• 1 κ.γ. αλάτι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. ξύδι ή χυμό λεμονιού

• 250–300 ml χλιαρό νερό

• Άμυλο καλαμποκιού (κορν φλάουρ)

Για τη γέμιση

• 5–6 πράσα

• 2 κρεμμυδάκια φρέσκα

• 1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό

• 3–4 κ.σ. ελαιόλαδο

• 200 γρ. φέτα τριμμένη

• 150 γρ. ανθότυρο ή μαλακή μυζήθρα

• 2 αυγά

• Αλάτι – πιπέρι

• ½ κ.γ. μοσχοκάρυδο

• 1 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο

Εκτέλεση της Συνταγής

Φύλλο

1. Σε μπολ βάλε αλεύρι–αλάτι.

2. Πρόσθεσε λάδι, ξύδι και σιγά σιγά το νερό μέχρι να γίνει μαλακή, ελαστική ζύμη.

3. Ζύμωσε 5–7 λεπτά. 4. Χώρισέ την σε 4 μπαλάκια (για πιο λεπτό φύλλο) ή σε 2 μεγάλα.

5. Σκέπασέ τα και άφησε να ξεκουραστούν 30 λεπτά. Για άνοιγμα φύλλου: Άνοιξε κάθε μπαλάκι πασπαλίζοντας με κορν φλάουρ βοηθάει να γίνει πολύ λεπτό και τραγανό.

Γέμιση

1. Σε βαθύ τηγάνι ζέστανε το ελαιόλαδο.

2. Ρίξε πρώτα τα πράσα και το κρεμμύδι, χαμηλή φωτιά, να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν χρώμα.

3. Πρόσθεσε τα φρέσκα κρεμμυδάκια.

4. Αλατοπίπερο και (αν θέλεις) μοσχοκάρυδο.

5. Άφησέ τα να κρυώσουν.

6. Ανακάτεψε μέσα φέτα, ανθότυρο και αυγά, μαζί με άνηθο.

Στήσιμο πίτας

1. Άνοιξε το πρώτο φύλλο και στρώσ’ το σε λαδωμένο ταψί.

2. Ράντισε με λίγο λάδι.

3. Βάλε τη γέμιση ομοιόμορφα.

4. Σκέπασε με το δεύτερο φύλλο.

5. Γύρισε τις άκρες και χαράκωσε απαλά την επιφάνεια.

6. Ράντισε με λίγο λάδι ή βούτυρο.

Ψήσιμο

• 180°C, πάνω–κάτω

• 50–60 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά το φύλλο και να γίνει τραγανό.

ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ ΜΕ ΣΠΙΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

Υλικά της Συνταγής

• 1 κιλό άγρια χόρτα (αντίδια, σέσκουλα, λάπατα)

• 1 μάτσο άνηθος

• 4 φρέσκα κρεμμύδια

• 1 πράσο

• 4 αβγά

• 300 γρ. φέτα

• 2 - 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

Για το φύλλο

• 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 1 κ.γ. αλάτι

• 1 κ.σ. ξίδι

• 2 - 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• 250 ml χλιαρό νερό

Εκτέλεση της Συνταγής

Σε μια μεγάλη μπασίνα βάζουμε το αλεύρι και το αλάτι. Προσθέτουμε το ξίδι, το ελαιόλαδο και σταδιακά το χλιαρό νερό, ζυμώνοντας μέχρι να έχουμε μια λεία, ελαστική ζύμη. Την τυλίγουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά.

Σε μια άλλη μπασίνα βάζουμε τα ψιλοκομμένα χόρτα, το άνηθο, τα φρέσκα κρεμμύδια, το πράσο και λίγο αλάτι. Τρίβουμε με τα χέρια μας μέχρι να «μαραθούν» ελαφρώς και να βγάλουν τα υγρά τους. Προσθέτουμε τη φέτα, τα αβγά, το ελαιόλαδο, λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο κομμάτια, το ένα ελαφρώς μεγαλύτερο. Ανοίγουμε το μεγαλύτερο φύλλο και το στρώνουμε σε ένα λαδωμένο ταψί, αφήνοντας να περισσεύει στις άκρες. Απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση. Ανοίγουμε το δεύτερο φύλλο, το τοποθετούμε από πάνω και γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα για να κλείσουμε την πίτα.

Αλείφουμε την επιφάνεια με λίγο ελαιόλαδο και χαράζουμε ελαφρώς. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 50 - 60 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά το φύλλο.