MG3: Οι πωλήσεις που«ζαλίζουν»

Οι εκδόσεις και οι τιμές που το φέρνουν στην κορυφή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.05.26 , 10:45 Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ
09.05.26 , 10:43 LINGO: Διπλό ραντεβού το Σαββατοκύριακο 9 -10 Μαΐου στις 18:25
09.05.26 , 10:00 Δύο Συνταγές για παγωτό χωρίς ζάχαρη από το Άγιο Όρος
09.05.26 , 10:00 Ταινία Online: Δείτε Τα Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής με τον Ίντρις Έλμπα
09.05.26 , 09:56 Kωνσταντινίδης: «Έχω κάνει θυσία για την Ξένια»
09.05.26 , 09:36 MG3: Οι πωλήσεις που«ζαλίζουν»
09.05.26 , 09:32 Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου
09.05.26 , 09:09 Dacia: Έδωσε το «παρών» στον αγώνα Run Greece στην Καβάλα
09.05.26 , 09:03 Μαρία Παπαδάκη: H γιαγιά που τεμάχισε και έβρασε το νόθο εγγόνι της
09.05.26 , 08:55 Νέο επίδομα ανεργίας: Ποιοι κερδίζουν έως 1.375 ευρώ
09.05.26 , 08:31 Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια - Έως 28 βαθμούς Κελσίου
09.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Μαΐου
08.05.26 , 23:57 Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια «άλωσε» το ΟΑΚΑ κι έστειλε τη σειρά σε 5ο ματς
08.05.26 , 23:12 Άννα Πρέλεβιτς: Οι πόζες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη δίπλα στον Νικήτα Νομικό
08.05.26 , 22:57 Red Flags by Valentina: Από πού πηγάζουν οι κρίσεις πανικού;
Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
Η Άννα Μαρία Βέλλη ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου με τον Άκη Σβολάκη
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Το minimal look και η luxury τσάντα χιλιάδων ευρώ
Γιώργος Χρανιώτης: Χέρι χέρι με τον γιο του στους δρόμους της πόλης
Μαρία Παπαδάκη: H γιαγιά που τεμάχισε και έβρασε το νόθο εγγόνι της
Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
Kωνσταντινίδης: «Έχω κάνει θυσία για την Ξένια»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
MG3: Οι πωλήσεις που «ζαλίζουν»
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μια εξαιρετικά επιτυχημένη εμπορική πορεία, το MG3 βρίσκεται σήμερα στην κορύφωση της δυναμικής του, καθώς όλο και περισσότεροι αγοραστές το επιλέγουν, αναγνωρίζοντας την αξία της συνολικής του πρότασης.Το MG3 επαναπροσδιορίζει την έννοια του σύγχρονου supermini, συνδυάζοντας φρέσκια σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική απόλαυση. Με δύο διαθέσιμες εκδόσεις που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωσή τους.

MG3: Οι πωλήσεις που«ζαλίζουν»

Το 2025, το MG3 ενίσχυσε καθοριστικά την ευρωπαϊκή πορεία της MG Motor, καταγράφοντας 70.000 πωλήσεις από το σύνολο των 300.000 της μάρκας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 23% της συνολικής της παρουσίας στην Ευρώπη. 

Το 2025, το MG3 αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της MG στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας 1.292 ταξινομήσεις από το σύνολο των 4.502 της Μάρκας, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 29% της συνολικής παρουσίας της MG στην Ελλάδα. Παράλληλα, το MG3 κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία και στο B-Segment, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 4,5% της συνολικής κατηγορίας.

Από την πρώτη ματιά, το MG3 κερδίζει τις εντυπώσεις με τη νεανική και σπορ αισθητική του. Οι καθαρές γραμμές, η δυναμική μάσκα και τα σύγχρονα φωτιστικά σώματα δημιουργούν ένα σύνολο που αποπνέει αυτοπεποίθηση και ενέργεια, αποτελώντας μια ξεκάθαρη έκφραση σύγχρονου στυλ στο αστικό περιβάλλον.

MG3: Οι πωλήσεις που«ζαλίζουν»

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι εξίσου εντυπωσιακή. Η καμπίνα συνδυάζει ποιοτικά υλικά με εργονομία και προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία. Η μεγάλη οθόνη infotainment, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και οι σύγχρονες δυνατότητες συνδεσιμότητας δημιουργούν ένα περιβάλλον που κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, άνετη και ευχάριστη.

Η καρδιά του MG3 προσφέρει δύο διαφορετικές επιλογές, καλύπτοντας κάθε προφίλ οδηγού. Η έκδοση βενζίνης με τον θερμικό κινητήρα 1.5 λίτρων αποτελεί μια ιδιαίτερα ισορροπημένη και αποδοτική επιλογή για όσους δίνουν έμφαση στην απλότητα, την αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος κτήσης. Με ισχύ 115 ίππων, ομαλή λειτουργία και οικονομία στη χρήση, ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης, ενώ διατίθεται στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης από 16.950€!

Η υβριδική έκδοση ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Συνδυάζοντας κινητήρα βενζίνης με ηλεκτρική υποβοήθηση, αποδίδει 195 ίππους, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και μειωμένες εκπομπές ρύπων. Η άμεση απόκριση και η ομαλή λειτουργία εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο άνεσης και ποιότητας κύλισης, ενώ το σύστημα δεν απαιτεί φόρτιση από εξωτερική πηγή, διατηρώντας την ευκολία χρήσης για τον οδηγό. Με τιμή από 19.750€, το MG3 Hybrid+ τοποθετείται εξαιρετικά ανταγωνιστικά, αποτελώντας την καλύτερη πρόταση στην κατηγορία του.

Σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς, το MG3 ξεχωρίζει για την ισορροπία του. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου, ενώ το τιμόνι προσφέρει ακρίβεια και αίσθηση ελέγχου. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο φιλικό και ευχάριστο στην οδήγηση, τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και σε πιο απαιτητικές οδηγικές συνθήκες.

MG3: Οι πωλήσεις που«ζαλίζουν»

Η ασφάλεια βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του. Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως το σύστημα αυτόματης πέδησης, η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και η προειδοποίηση σύγκρουσης, συμβάλλουν στην προστασία οδηγού και επιβατών σε κάθε διαδρομή.Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην πρακτικότητα. Οι χώροι για τους επιβάτες και τις αποσκευές είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικοί για την κατηγορία, ενώ οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης διευκολύνουν την καθημερινότητα, καθιστώντας το MG3 μια ολοκληρωμένη πρόταση ακόμα και για οικογενειακή χρήση.

Το MG3 επιβεβαιώνει ότι η MG Motor έχει βρει τη σωστή συνταγή για την ευρωπαϊκή αγορά, λόγω και της Βρετανικής της κληρονομιάς. Ο συνδυασμός προηγμένης υβριδικής τεχνολογίας και προσιτής θερμικής έκδοσης, μαζί με το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο after sales και την εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών, ενισχύουν ουσιαστικά την αξία της πρότασης. Σε μια κατηγορία με έντονο ανταγωνισμό, το MG3 δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MG
 |
MG3
 |
MG3 HYBRID+
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top