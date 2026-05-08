Γονείς για πρώτη φορά ετοιμάζονται να γίνουν η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός, με την πρώην Σταρ Ελλάς να διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της.

Η ίδια είχε αποκαλύψει πριν από δύο μήνες το χαρμόσυνο γεγονός στους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Η Άννα Πρέλεβιτς απολαμβάνει την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής της, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.

Το απόγευμα της Παρασκευής, το ζευγάρι πραγματοποίησε κοινή φωτογράφιση, με το πρώην μοντέλο να ποζάρει σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, λάμποντας από ευτυχία και συγκίνηση.

«Our greatest blessing! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον @marinoskalyvas για το ταλέντο του και για τις εικόνες που θα κρατήσουμε μια ζωή», έγραψε κάτω από τα τρυφερά στιγμιότυπα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Happy Day, η Άννα Πρέλεβιτς είχε μιλήσει ανοιχτά για την αποβολή που είχε βιώσει στο παρελθόν, εξηγώντας πως αυτός ήταν ο λόγος που άργησε να ανακοινώνει δημόσια την εγκυμοσύνη της.

«Το ανακοίνωσα αφού είχα μπει στον έβδομο μήνα της κύησης. Είχα πάρα πολύ άγχος βασικά τους πρώτους μήνες. Είχαμε και μια απώλεια πριν από αυτή την εγκυμοσύνη, οπότε -όχι ότι θα άλλαζε κάτι-, γιατί και στην πρώτη εγκυμοσύνη είχα πάρα πολύ άγχος να πάνε όλα καλά. Οπότε ήθελα να κάνω τη β’ επιπέδου, που είναι στον πέμπτο μήνα, και μετά να το ξέρουμε μόνο οι δικοί μας για δύο μήνες περίπου. Και όταν το ανακοίνωσα, τελικά μου άρεσε που το ανακοίνωσα, γιατί το μάθανε και φίλοι μας και συνεργάτες, οπότε ήταν ωραία», δήλωσε.

«Το έχασα στο πρώτο τρίμηνο. Και είχα πει ότι όταν ξαναμείνω έγκυος θα ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο. Γιατί και τότε που το είχα πάθει, θυμάμαι είχα διαβάσει κάποιες ιστορίες και όταν βλέπεις ότι το έχει περάσει και άλλη γυναίκα, παρόλο που ξέρεις ότι είναι πια ένα συχνό φαινόμενο, είναι σαν χάδι στην πληγή. Οπότε είχα πει κι εγώ όταν με το καλό ξαναμείνω έγκυος, θα το μοιραστώ και να ξέρουν οι γυναίκες ότι δεν είναι κάτι που έχουν κάνει οι ίδιες λάθος, που φταίνε, είναι η φύση που είναι πολύ σοφή και ξέρει καλύτερα», συμπλήρωσε.