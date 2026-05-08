Άννα Πρέλεβιτς: Οι πόζες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη δίπλα στον Νικήτα Νομικό

Δε βλέπουν την ώρα να γίνουν γονείς!

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός περιμένουν το πρώτο τους παιδί, με την εγκυμοσύνη της να πλησιάζει στο τέλος.
  • Η Πρέλεβιτς ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της πριν δύο μήνες, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα.
  • Το ζευγάρι πραγματοποίησε φωτογράφιση, με την Άννα να εκφράζει την ευτυχία της στα social media.
  • Η Άννα είχε βιώσει αποβολή στο παρελθόν, γεγονός που την έκανε να καθυστερήσει την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της.
  • Αναφέρθηκε στην σημασία της κοινοποίησης της εμπειρίας της για να στηρίξει άλλες γυναίκες.

Γονείς για πρώτη φορά ετοιμάζονται να γίνουν η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός, με την πρώην Σταρ Ελλάς να διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της.

Η ίδια είχε αποκαλύψει πριν από δύο μήνες το χαρμόσυνο γεγονός στους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα. 

Η Άννα Πρέλεβιτς απολαμβάνει την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής της, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.

Πρέλεβιτς: «Με τον Νικήτα δεν τσακωνόμαστε- Χάρηκε που περιμένουμε κορίτσι»

Το απόγευμα της Παρασκευής, το ζευγάρι πραγματοποίησε κοινή φωτογράφιση, με το πρώην μοντέλο να ποζάρει σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, λάμποντας από ευτυχία και συγκίνηση. 

«Our greatest blessing! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον @marinoskalyvas για το ταλέντο του και για τις εικόνες που θα κρατήσουμε μια ζωή», έγραψε κάτω από τα τρυφερά στιγμιότυπα. 

H παραμυθένια διακόσμηση στο baby shower της Άννας Πρέλεβιτς

Η ανάρτηση της Άννας Πρέλεβιτς

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Happy Day, η Άννα Πρέλεβιτς είχε μιλήσει ανοιχτά για την αποβολή που είχε βιώσει στο παρελθόν, εξηγώντας πως αυτός ήταν ο λόγος που άργησε να ανακοινώνει δημόσια την εγκυμοσύνη της. 

«Το ανακοίνωσα αφού είχα μπει στον έβδομο μήνα της κύησης. Είχα πάρα πολύ άγχος βασικά τους πρώτους μήνες. Είχαμε και μια απώλεια πριν από αυτή την εγκυμοσύνη, οπότε -όχι ότι θα άλλαζε κάτι-, γιατί και στην πρώτη εγκυμοσύνη είχα πάρα πολύ άγχος να πάνε όλα καλά. Οπότε ήθελα να κάνω τη β’ επιπέδου, που είναι στον πέμπτο μήνα, και μετά να το ξέρουμε μόνο οι δικοί μας για δύο μήνες περίπου. Και όταν το ανακοίνωσα, τελικά μου άρεσε που το ανακοίνωσα, γιατί το μάθανε και φίλοι μας και συνεργάτες, οπότε ήταν ωραία», δήλωσε.

«Το έχασα στο πρώτο τρίμηνο. Και είχα πει ότι όταν ξαναμείνω έγκυος θα ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο. Γιατί και τότε που το είχα πάθει, θυμάμαι είχα διαβάσει κάποιες ιστορίες και όταν βλέπεις ότι το έχει περάσει και άλλη γυναίκα, παρόλο που ξέρεις ότι είναι πια ένα συχνό φαινόμενο, είναι σαν χάδι στην πληγή. Οπότε είχα πει κι εγώ όταν με το καλό ξαναμείνω έγκυος, θα το μοιραστώ και να ξέρουν οι γυναίκες ότι δεν είναι κάτι που έχουν κάνει οι ίδιες λάθος, που φταίνε, είναι η φύση που είναι πολύ σοφή και ξέρει καλύτερα», συμπλήρωσε. 

ΑΝΝΑ ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
