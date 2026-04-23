H παραμυθένια διακόσμηση στο baby shower της Άννας Πρέλεβιτς

Το μοντέλο και ο Νικήτας Νομικός περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Αντίστροφα για να κρατήσει στα χέρια της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της από τον Νικήτα Νομικό έχει αρχίσει να μετράει η Άννα Πρέλεβιτς και οι φίλες της, μαζί με  την κουνιάδα της Δούκισσα Νομικού, της διοργάνωσαν ένα baby shower, 

O χώρος γέμισε με ροζ μπαλόνια, αποκαλύπτοντας έτσι πως το μοντέλο περιμένει κοριτσάκι. 

 

 

Το παρών έδωσαν η μητέρα του Νικήτα Νομικού, Ούρσουλα, ο Νίκος Νομικός, η μητέρα της Άννας, Νεβένα Πρέλεβιτς-Μαριάνοβιτς, η αδερφή της, Τέα, και στενές της φίλες.

Το baby shower έγινε σε εξωτερικό χώρο, και η οικοδέσποινα μαζί με τη Δούκισσα μοίρασαν δωράκια στους καλεσμένους. Η Άννα έλαμπε από ευτυχία, φορώντας ένα ροζ φόρεμα και δέχοταν τις ευχές των παρευρισκόμενων. Ιδιαίτερα χαρούμενη ήταν και η Δούκισσα Νομικού που δεν σταματούσε λεπτό να χαμογελάει καθώς, όπως τόνισε, θα γίνει για πρώτη φορά θεία. Σε πολλές φωτογραφίες μάλιστα χαϊδεύει την κοιλιά της νύφης της, Άννας. 

Η ίδια δημοσιεύσε φωτογραφίες από το party στην προσωπική της σελίδα στο Instagram.

Η διακόσμηση του χώρου ήταν σε ροζ αποχρώσεις: ροζ μπαλόνια, ροζ και άσπρα λουλούδια και Lollipops.

Η Άννα έχει μπει ήδη στον μήνα της και όπως είπε στη συνέντευξή που έδωσε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, τώρα μπορεί να πλέει σε πελάγη ευτυχίας, πριν, όμως, μείνει έγκυος στο κοριτσάκι της βίωσε μία απώλεια που της στοίχισε.

Είχε μείνει έγκυος και έχασε το παιδί που κυοφορούσε στον τέταρτο μήνα.

«Είχα πάρα πολύ άγχος βασικά τους πρώτους μήνες. Είχαμε και μια απώλεια πριν από αυτή την εγκυμοσύνη, οπότε -όχι ότι θα άλλαζε κάτι-, γιατί και στην πρώτη εγκυμοσύνη είχα πάρα πολύ άγχος να πάνε όλα καλά. Οπότε ήθελα να κάνω τη β’ επιπέδου, που είναι στον πέμπτο μήνα, και μετά να το ξέρουμε μόνο οι δικοί μας για δύο μήνες περίπου. Και όταν το ανακοίνωσα, τελικά μου άρεσε που το ανακοίνωσα, γιατί το μάθανε και φίλοι μας και συνεργάτες, οπότε ήταν ωραία» τόνισε η Άννα Πρέλεβιτς. 

Αυτός ήταν και ο λόγος που άργησε να ανακοινώσει τη νέα της εγκυμοσύνη. 

Το love story της Άννας Πρέλεβιτς και του Νικήτα Νομικού

 

 

Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Ιανουάριο του 2021 και ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 27 Μαΐου 2023 στον Άγιο Διονύσιο στο Κολωνάκι,

