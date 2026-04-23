«Υπάρχει κόκκινος συναγερμός στην εκπομπή του. Έχει καβαλήσει το καλάμι»

Όσα είπε γνωστή τηλεκριτικός για παρουσιαστή του OPEN

23.04.26 , 12:32 «Υπάρχει κόκκινος συναγερμός στην εκπομπή του. Έχει καβαλήσει το καλάμι»
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντέπυ Γκολεμά κατηγορεί τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ότι δεν είναι τόσο καλός όσο φαίνεται, υποστηρίζοντας ότι η Ιωάννα Μαλέσκου δεν φταίει για την κατάσταση.
  • Ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος συμφωνεί με την Γκολεμά, χαρακτηρίζοντας τον Κωνσταντάρα ως επιθετικό και προσβλητικό.
  • Πολλές παρουσιάστριες αναφέρουν κακές σχέσεις με τον Κωνσταντάρα, όπως η Μαριάντα Πιερίδη και η Ελένη Τσολάκη.
  • Η Γκολεμά υπογραμμίζει ότι ο Κωνσταντάρας θα έπρεπε να υποστηρίζει τους συνεργάτες του περισσότερο.

Ένα νέο μέτωπο κατά του Λάμπρου Κωνσταντάρα φαίνεται να έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες, με την Ντέπυ Γκολεμά να πρωτοστατεί με τις πρόσφατες δηλώσεις της στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το OPEN, η ΕΡΤ και το «κόψιμο» των εκπομπών

Όπως υποστήριξε, έχει πληροφόρηση εκ των έσω, ότι ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής δεν είναι τόσο καλό παιδί όσο δείχνει και ότι η Ιωάννα Μαλέσκου δεν φταίει να… υποβάλλεται σε κάποια πράγματα γιατί κάνει τη δουλειά της.

«Υπάρχει κόκκινος συναγερμός στην εκπομπή του. Έχει καβαλήσει το καλάμι»

Όπως είπε και στο βίντεο που είδαμε μέσα από το Breakfast@Star: «Είναι μία πληροφορία που έχω εκ των έσω, ότι δεν είναι τόσο καλό παιδί, όσο φαίνεται. Κι αυτό με λυπεί. Έχει ένα ωραίο good-looking, θα είναι καλό να είναι και ευγενής στη συμπεριφορά. Επιπλέον, η Ιωάννα Μαλέσκου είναι μια χαρά κοπέλα, η γυναίκα δεν φταίει να υποβάλλεται σε κάποια πράγματα, τη δουλειά της κάνει. Δεν λέω ότι για ό,τι συμβαίνει υπεύθυνος είναι ο Λάμπρος, προς Θεού, έτσι; Αλλά δεν την υποστηρίζει όσο θα ‘πρεπε.

Κωνσταντάρας: «Δε βλέπω πώς θα μπορούσα να συνυπάρξω ξανά με την Τσολάκη»

Όταν έχεις τέτοιες συμπεριφορές, παίζει το να έχεις καβαλήσει και ένα καλάμι, εξαιτίας και του ονόματος που φέρεις. Δεν έχει ανάγκη, μπορεί να σταθεί στα πόδια του, μπορεί να κάνει μια χαρά τη δουλειά του, και υποστηρικτικά- αν έχει περισσότερη δύναμη από ό,τι οι άλλοι, μπορεί να βοηθάει και τους συνεργάτες του».

Στο ίδιο πνεύμα κι ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Αντωνάτος μίλησε το πρωί της Τετάρτης 22 Απρίλη στο Πρωινό του ΑΝΤ1 αναφορικά με τα όσα είπε η Ντέπυ Γκολεμά για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Υπάρχει κόκκινος συναγερμός στην εκπομπή του. Έχει καβαλήσει το καλάμι»

«Παίρνω απόσταση από τους χαρακτηρισμούς αλλά συμφωνώ μέχρι τελείας στην ουσία του ζητήματος. Είναι πολύ περίεργος χαρακτήρας. Από την προσωπική μου επικοινωνία μαζί του δεν έχω καθόλου καλή εμπειρία. Είναι πολύ επιθετικός, δεν δέχεται καμία είδηση που τον αφορά και ίσως τον ξεβολεύει σαν φήμη. Πολλές φορές είναι και πολύ προσβλητικός για πράγματα που δεν τον αφορούν και όχι κατιδίαν. Έχει κάνει στόρι και δημόσια σχόλια για μένα. Γιατί να λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι πολύ καλός χαρακτήρας; Υπάρχουν τρεις παρουσιάστριες που λένε ότι συνεργάστηκε και όλες λένε πάνω κάτι ότι δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. H Μαριάντα Πιερίδη δε θέλει να τον βλέπει, με την Ελένη Τσολάκη τσακώθηκε και με την Ιωάννα Μαλέσκου είναι κοινό μυστικό ότι δε συμπαθιούνται», ανέφερε ο διευθυντής του Yupiii.gr.

