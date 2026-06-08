Πάνος Μιχαλόπουλος: Σπάει τη σιωπή του για την επιστροφή στην τηλεόραση

Τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να επιστρέφει στην τηλεόραση έδωσε ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ξεκαθαρίζοντας πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία ή πρόταση στα χέρια του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εξήγησε πώς ξεκίνησαν οι φήμες γύρω από το όνομά του.

Όπως αποκάλυψε, το μόνο που ισχύει είναι η επικοινωνία που έχει με τον σεναριογράφο Δημήτρη Αμαραντίδη, με τον οποίο τους συνδέει πολυετής φιλία και συνεργασία.

«Εγώ δεν έχω δώσει τίποτα. Το μόνο που έχω πει είναι ότι μιλάω με τον Αμαραντίδη, ο οποίος έγραψε την "Ώρα την καλή" πριν από είκοσι χρόνια. Του είπα ότι εγώ σταματάω γιατί δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα, δε με ενδιαφέρει. Απλώς αν κάνει κάτι που να έχει ενδιαφέρον, θα το έκανα μαζί του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν γνωρίζει καν λεπτομέρειες για το πρότζεκτ που συζητείται, αφού δεν έχει λάβει κανένα σενάριο ή επίσημη πρόταση.

«Ούτε ξέρω τι είναι το σίριαλ. Ούτε ξέρω τι πραγματεύεται. Δεν έχω πάρει στα χέρια μου τίποτα. Ούτε ένα κείμενο, τίποτα», είπε.

Μάλιστα, δεν έκρυψε την έκπληξή του για το πόσο γρήγορα κυκλοφόρησαν οι πληροφορίες, σχολιάζοντας με χιούμορ τη δύναμη του διαδικτύου.

«Άσε γιατί το πήρανε χαμπάρι. Αυτό το ρημάδι, αυτός ο ρουφιάνος που λέγεται ίντερνετ δεν αφήνει τίποτα όρθιο», σχολίασε γελώντας.

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ακόμη και στις καλοκαιρινές του εξορμήσεις δεχόταν ερωτήσεις από τον κόσμο σχετικά με την πιθανή επιστροφή του στην τηλεόραση.

«Μου φωνάζανε στη θάλασσα "θα σε δούμε στην τηλεόραση; Θα σε δούμε στην τηλεόραση;"», ανέφερε.

Ο γνωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν του λείπει ούτε η έκθεση ούτε η δημοσιότητα, καθώς θεωρεί ότι η πορεία του έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της.

«Δε μου λείπει η δημοσιότητα, δεν μου λείπει τίποτα. Δόξα τω Θεώ, αυτά που έχω κάνει, καλά ή κακά, παίζονται στην τηλεόραση συνέχεια», είπε.

Παράλληλα, εξήγησε πως ο βασικός λόγος που θα εξέταζε το ενδεχόμενο επιστροφής είναι η προσωπική σχέση που διατηρεί με τον Δημήτρη Αμαραντίδη.

«Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αμαραντίδη και έχουμε περισσότερο σχέση φιλίας παρά συνεργασίας. Μου λέει "αν κάνω κάτι, θα έρθεις;" και του λέω "άμα κάνεις κάτι, θα έρθω"», αποκάλυψε.

Δεν παρέλειψε, τέλος, να αναφερθεί με χιούμορ και στα ψευδή δημοσιεύματα που κατά καιρούς κυκλοφορούν για τον ίδιο, λέγοντας:

«Με έχουν πεθάνει πέντε φορές φέτος. Πέρυσι με είχαν πεθάνει πιο πολλές φορές. "Πέθανε ο Πάνος Μιχαλόπουλος, κλαίει όλη η Ελλάδα", γράφουν. Δεν ξέρω γιατί με πεθαίνουν, τι μανία έχουν πάθει!».

Με τα λόγια του αυτά, ο Πάνος Μιχαλόπουλος άφησε μεν ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για μια τηλεοπτική επιστροφή, ξεκαθάρισε όμως ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο και πως οποιαδήποτε απόφαση θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το πρότζεκτ και τους ανθρώπους που θα βρίσκονται πίσω από αυτό.

