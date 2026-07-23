Μητσοτάκης για ηλεκτρικά πατίνια: Πρώτα η ασφάλεια των παιδιών

Τι ανέφερε σε ανάρτηση για τους νέους κανόνες για τους ανήλικους Ω

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Πολιτικη
Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τα ηλεκτρικά πατίνια (βίντεο ΕΡΤ)

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Στο νέο πλαίσιο κανόνων για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Instagram, θέτοντας στο επίκεντρο την προστασία των ανηλίκων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ηλεκτρικά πατίνια μόνο για τους 17 και άνω με υποχρεωτική ασφάλιση

Οι ρυθμίσεις αφορούν τόσο τη χρήση από ανηλίκους όσο και τη συνολική κυκλοφορία των οχημάτων αυτών στο οδικό δίκτυο.

 

Όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός, δεν θα επιτρέπεται πλέον σε άτομα κάτω των 17 ετών να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια στο οδικό δίκτυο. Παράλληλα, θα απαγορεύεται η αγορά και η ενοικίασή τους από ανηλίκους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την παρέμβαση αυτή με τις προηγούμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για παιδιά και νέους, υπογραμμίζοντας ότι η λογική των μέτρων είναι προληπτική. «Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες», είπε χαρακτηριστικά.

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Τι αλλάζει για τα ηλεκτρικά πατίνια και τους ανηλίκους

Η βασική αλλαγή αφορά το ηλικιακό όριο χρήσης στο οδικό δίκτυο, καθώς οι κάτω των 17 ετών θα αποκλείονται από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους. Η ρύθμιση συνοδεύεται και από περιορισμούς στην πρόσβαση των ανηλίκων στα ίδια τα οχήματα, αφού η αγορά και η ενοικίαση δεν θα επιτρέπονται.

Η παρέμβαση, όπως προκύπτει από την ανάρτηση του πρωθυπουργού, εντάσσεται στη συνολική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την προστασία των παιδιών και των νέων. Το σκεπτικό των μέτρων εστιάζει στη μείωση των κινδύνων πριν αυτοί οδηγήσουν σε ατύχημα ή τραυματισμό.

Νέοι κανόνες οδικής ασφάλειας και για ενήλικες χρήστες

Οι νέες ρυθμίσεις δεν περιορίζονται στους ανηλίκους. Αφορούν και τους ενήλικες χρήστες, με στόχο ασφαλέστερη κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου αναπτύσσονται υψηλότερες ταχύτητες και αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι κάθε ηλεκτρικό πατίνι θα πρέπει να διαθέτει ασφάλιση. Πρόκειται για θεσμική παρέμβαση που συνδέεται με την ευθύνη κυκλοφορίας και την ανάγκη καλύτερης εποπτείας των οχημάτων που κινούνται στο οδικό δίκτυο.

Ηλεκτρονικό μητρώο για ταυτοποίηση οχήματος και ιδιοκτήτη

Μία ακόμη κεντρική πρόβλεψη του νέου πλαισίου είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου. Μέσω αυτού θα καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση τόσο του οχήματος όσο και του ιδιοκτήτη του.

Η λειτουργία μητρώου προσθέτει έναν μηχανισμό ελέγχου και καταγραφής για τα ηλεκτρικά πατίνια, σε μια περίοδο κατά την οποία η χρήση τους αυξάνεται στις αστικές μετακινήσεις. Η κυβερνητική στόχευση, όπως αποτυπώνεται στην ανακοίνωση, είναι να υπάρξουν σαφείς κανόνες για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ασφάλεια στις μετακινήσεις

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το γενικό στίγμα των μέτρων, συνδέοντας τις νέες μορφές μετακίνησης με την ανάγκη για αυξημένη προστασία. «Η μετακίνηση μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος των νέων μέτρων είναι η προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Με τις ανακοινώσεις αυτές, η κυβέρνηση ανοίγει μια νέα φάση ρύθμισης για τα ηλεκτρικά πατίνια, με παρεμβάσεις που αφορούν το ποιοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν, υπό ποιες προϋποθέσεις κυκλοφορούν και πώς θα ελέγχεται η ταυτότητα οχήματος και ιδιοκτήτη.
 

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