Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως και τεσσάρων εκ των επτά συγκατηγορουμένων του, σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο, με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος. Την τελική απόφαση θα λάβει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Ο Αντεισαγγελέας ζητά τον διαχωρισμό της δικογραφίας για τους τρεις χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής και την παραπομπή τους σε εισαγγελέα πλημμελειοδικών στη Λάρισα για να ερευνηθούν για παράβαση καθήκοντος για ελλιπή πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με αίτια της φωτιάς, η οποία όμως δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα. Μάλιστα, κατά τον εισαγγελέα πρέπει να ελεγχθεί και ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής, για τον οποίο ζητά να παραπεμφθεί και ως συμμέτοχος και στο Ειδικό Δικαστήριο.

Πρόκειται για συνολικά επτά κατηγορούμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και τη συμμετοχή στο ίδιο αδίκημα για τους χειρισμούς που έγιναν στο σημείο της τραγωδίας αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του χώρου και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Παραπομπή K. Αγοραστού και άλλων 4 ατόμων για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

Βασικό πρόσωπο είναι ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος ο οποίος ερευνάται στο πλαίσιο του διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ ως συμμέτοχοι στην ίδια πράξη ζητείται να παραπεμφθούν 4 ακόμη πρόσωπα μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας όταν συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών .



