Μητσοτάκης για Κυπριακό: «Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε!»

52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης τιμά την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, τονίζοντας την ανάγκη για επανένωση και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.
  • Η Ελλάδα στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και επιδιώκει μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ.
  • Ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης δηλώνει ότι η επανένωση είναι η μόνη λύση και υπογραμμίζει τη στήριξη της Ελλάδας στον κυπριακό ελληνισμό.
  • Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης κατοχής και προτεραιότητα για την Ελλάδα.
  • Η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης με βάση τη Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία και τις αξίες της ΕΕ.

«Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του Ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος.

Κυπριακό: Ειδικό εκπρόσωπο όρισε η ΕΕ – Νέο σχέδιο ετοιμάζει ο ΟΗΕ

Η εν εξελίξει πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης, στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων. Μια σύγχρονη χώρα που θα ευημερεί μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό είναι το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο.

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Συνεχίζουμε λοιπόν τον δύσκολο αγώνα. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Κ. Χατζηδάκης από Κύπρο: «Η επανένωση του νησιού είναι η μόνη λύση»

Στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα και ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στο νησί.

Σε δήλωσή το ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: 

Πενταμερής για Κυπριακό: Χωρίς πρόοδο αλλά με επανάληψη συνομιλιών 

«Τιμούμε σήμερα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη όλους όσοι έπεσαν για την απόκρουση της τουρκικής εισβολής το 1974. Τιμούμε επίσης και όλους όσους αγωνίστηκαν σε αυτή τη μάχη που ήταν μια μάχη για την ελευθερία και για το δίκαιο. Οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές. Η επανένωση του νησιού είναι η μόνη λύση, που έχουμε μπροστά μας και θα την επιδιώξουμε στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, για μια δίκαια και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Μην έχετε καμία αμφιβολία, η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στην Κύπρο μαζί με τον κυπριακό ελληνισμό σε αυτόν τον αγώνα, που είναι αγώνας που ενώνει όλους τους Έλληνες απανταχού της γης».

Υπ. Εξωτερικών: «Η επίλυση του κυπριακού παραμένει ύψιστη προτεραιότητα»

«Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμά του για την επέτειο.

«Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο», τονίζει σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, «το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της, υπό εξέλιξη, προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής σε έδαφος μιας χώρας μέλους της ΕΕ, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.

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