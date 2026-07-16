Δένδιας από το Σίδνεϊ: Η Ευρώπη καλείται να αλλάξει τη νοοτροπία της

«Δικαίωμα αλλά και υποχρέωσή η υπεράσπιση της πατρίδας από κάθε νέο»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Δένδιας τόνισε την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας στην Ευρώπη για την άμυνα και την προστασία των αξιών της.
  • Η υποχρεωτική στράτευση στην Ελλάδα θεωρείται δικαίωμα και υποχρέωση των πολιτών για την υπεράσπιση της χώρας.
  • Η νέα γενιά πρέπει να αποκτήσει πραγματικές ικανότητες για τον σύγχρονο στρατό, πέρα από τη διαδικαστική θητεία.
  • Η συζήτηση περί αλλαγής συνόρων είναι επικίνδυνη και απαιτεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Το γεγονός ότι η Ευρώπη αγνόησε να προετοιμάσει την άμυνά της και πλέον καλείται να υπερασπιστεί τις αξίες της, αλλά και να κατασκευάσει εξοπλισμούς, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να αλλάξει εκ νέου τη νοοτροπία της νέας γενιάς, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, σε συζήτηση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με τον πρώην Γερουσιαστή της Αυστραλίας και καθηγητή στο University of Technology Sydney  Stephen Looseley, με θέμα «Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Νίκος Δένδιας: Tιμήθηκε με το ανώτατο μετάλλιο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η υποχρέωση υπεράσπισης της πατρίδας από το σύνολο των οπλιτών και η θητεία     

«Στις ημέρες μας κάθε νέο παιδί, κάθε νεαρός και νεαρή, πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να υπερασπιστεί τη χώρα του. Αποτελεί δικαίωμα, αλλά και υποχρέωσή του. Ένα δικαίωμα και μια υποχρέωση που είχαμε ξεχάσει. Στην Ελλάδα υπάρχει υποχρεωτική στράτευση, όπως μπορεί να γνωρίζετε ορισμένοι. Παρόλο που θεωρώ ότι έχουμε επαγγελματίες υψηλού επιπέδου, ιστορικά πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωση του πολίτη να προστατεύσει τη χώρα. Αυτό είναι μέρος της παράδοσής μας από τον καιρό των Περσικών Πολέμων, 500 χρόνια προ Χριστού. Αυτή είναι η παράδοσή μας και θεωρώ ότι είναι μια καλή παράδοση. Ωστόσο, ακόμα και αυτό είχε παραγκωνιστεί υπό την έννοια ότι ναι μεν η νέα γενιά υπηρετούσε στο Στρατό, αλλά μάλλον διαδικαστικά, όχι για να αποκτήσει πραγματικά τις απαραίτητες για το σύγχρονο μαχητή ικανότητες. Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτές τις ικανότητες. Όλες οι Δημοκρατίες θα πρέπει να το κάνουν» τόνισε ο κ. Δένδιας σχετικά με τις αλλαγές στη θητεία

Όλες οι αλλαγές με τη νέα θητεία στον Στρατό

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «για να κοιτάξουμε στο μέλλον πρέπει να αναλογιστούμε το παρελθόν».

Τι είπε ο Ν. Δένδιας για την αλλαγή συνόρων   

«Η αλλαγή συνόρων ή η συζήτηση περί αλλαγής συνόρων είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο στον σημερινό κόσμο. Επομένως, αυτό που θα πρότεινα σε όλους είναι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 
 

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