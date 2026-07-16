Το γεγονός ότι η Ευρώπη αγνόησε να προετοιμάσει την άμυνά της και πλέον καλείται να υπερασπιστεί τις αξίες της, αλλά και να κατασκευάσει εξοπλισμούς, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να αλλάξει εκ νέου τη νοοτροπία της νέας γενιάς, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, σε συζήτηση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με τον πρώην Γερουσιαστή της Αυστραλίας και καθηγητή στο University of Technology Sydney Stephen Looseley, με θέμα «Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Η υποχρέωση υπεράσπισης της πατρίδας από το σύνολο των οπλιτών και η θητεία

«Στις ημέρες μας κάθε νέο παιδί, κάθε νεαρός και νεαρή, πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να υπερασπιστεί τη χώρα του. Αποτελεί δικαίωμα, αλλά και υποχρέωσή του. Ένα δικαίωμα και μια υποχρέωση που είχαμε ξεχάσει. Στην Ελλάδα υπάρχει υποχρεωτική στράτευση, όπως μπορεί να γνωρίζετε ορισμένοι. Παρόλο που θεωρώ ότι έχουμε επαγγελματίες υψηλού επιπέδου, ιστορικά πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωση του πολίτη να προστατεύσει τη χώρα. Αυτό είναι μέρος της παράδοσής μας από τον καιρό των Περσικών Πολέμων, 500 χρόνια προ Χριστού. Αυτή είναι η παράδοσή μας και θεωρώ ότι είναι μια καλή παράδοση. Ωστόσο, ακόμα και αυτό είχε παραγκωνιστεί υπό την έννοια ότι ναι μεν η νέα γενιά υπηρετούσε στο Στρατό, αλλά μάλλον διαδικαστικά, όχι για να αποκτήσει πραγματικά τις απαραίτητες για το σύγχρονο μαχητή ικανότητες. Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτές τις ικανότητες. Όλες οι Δημοκρατίες θα πρέπει να το κάνουν» τόνισε ο κ. Δένδιας σχετικά με τις αλλαγές στη θητεία.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «για να κοιτάξουμε στο μέλλον πρέπει να αναλογιστούμε το παρελθόν».

Τι είπε ο Ν. Δένδιας για την αλλαγή συνόρων

«Η αλλαγή συνόρων ή η συζήτηση περί αλλαγής συνόρων είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο στον σημερινό κόσμο. Επομένως, αυτό που θα πρότεινα σε όλους είναι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

