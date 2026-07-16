Από το μαγευτικό τριήμερο του γάμου της με τον Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα η Αθηνά Οικονομάκου, με μία φωτογραφία να κερδίζει ξεχωριστή θέση στο προσωπικό της άλμπουμ.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας αναδημοσίευσε στα Instagram Stories ένα οικογενειακό στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τον σύζυγό της, τον αδελφό της Νικήτα Οικονομάκο και τη σύντροφό του, Δήμητρα.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς αποτυπώνει τη στενή σχέση που διατηρεί η Αθηνά Οικονομάκου με την οικογένειά της.

Μάλιστα, τη φωτογραφία συνόδευε η λιτή αλλά ιδιαίτερα συμβολική λέξη «Οικογένεια», την οποία η ηθοποιός επέλεξε να αναδημοσιεύσει, δείχνοντας πόσο σημαντικοί είναι για εκείνη οι άνθρωποί της.

Η σχέση της Αθηνάς με τον αδελφό της είναι γνωστό πως είναι πολύ δεμένη, ενώ εξίσου στενή φαίνεται να είναι και η σχέση της με τη σύντροφό του. Οι δύο γυναίκες έχουν αναπτύξει μια όμορφη φιλία όλα αυτά τα χρόνια, με κοινές εμφανίσεις και οικογενειακές στιγμές.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νικήτας Οικονομάκος και η σύντροφός του έχουν αποκτήσει μία κόρη, την Άρτεμις – Εύα, της οποίας νονά είναι η Αθηνά Οικονομάκου.