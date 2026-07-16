Οικονομάκου: Η φωτογραφία από τον γάμο της με τον αδελφό της που συγκίνησε

Η μία λέξη που έκρυβε μεγάλο νόημα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.
  • Μια φωτογραφία με τον αδελφό της Νικήτα και τη σύντροφό του Δήμητρα συγκίνησε τους θαυμαστές.
  • Η φωτογραφία συνοδευόταν από τη λέξη "Οικογένεια", υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικογένειας για την ηθοποιό.
  • Η Αθηνά διατηρεί στενές σχέσεις με τον αδελφό της και τη σύντροφό του, με κοινές οικογενειακές στιγμές.
  • Ο Νικήτας και η Δήμητρα έχουν μία κόρη, την Άρτεμις – Εύα, νονά της οποίας είναι η Αθηνά.

Από το μαγευτικό τριήμερο του γάμου της με τον Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα η Αθηνά Οικονομάκου, με μία φωτογραφία να κερδίζει ξεχωριστή θέση στο προσωπικό της άλμπουμ.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας αναδημοσίευσε στα Instagram Stories ένα οικογενειακό στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τον σύζυγό της, τον αδελφό της Νικήτα Οικονομάκο και τη σύντροφό του, Δήμητρα.

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Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς αποτυπώνει τη στενή σχέση που διατηρεί η Αθηνά Οικονομάκου με την οικογένειά της.

Μάλιστα, τη φωτογραφία συνόδευε η λιτή αλλά ιδιαίτερα συμβολική λέξη «Οικογένεια», την οποία η ηθοποιός επέλεξε να αναδημοσιεύσει, δείχνοντας πόσο σημαντικοί είναι για εκείνη οι άνθρωποί της.

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Οικονομάκου: Η φωτογραφία από τον γάμο της με τον αδελφό της που συγκίνησε

Η σχέση της Αθηνάς με τον αδελφό της είναι γνωστό πως είναι πολύ δεμένη, ενώ εξίσου στενή φαίνεται να είναι και η σχέση της με τη σύντροφό του. Οι δύο γυναίκες έχουν αναπτύξει μια όμορφη φιλία όλα αυτά τα χρόνια, με κοινές εμφανίσεις και οικογενειακές στιγμές.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νικήτας Οικονομάκος και η σύντροφός του έχουν αποκτήσει μία κόρη, την Άρτεμις – Εύα, της οποίας νονά είναι η Αθηνά Οικονομάκου.

Οικονομάκου: Η φωτογραφία από τον γάμο της με τον αδελφό της που συγκίνησε

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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