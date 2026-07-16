Παλαιό Φάληρο: Σύγκρουση Τραμ Με Τρίκυκλο - Χτύπησε 9χρονη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16/7 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάληρο, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα 9χρονο κορίτσι, το οποίο βρισκόταν στο τρίκυκλο και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Η πρόσκρουση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι φρόντισαν για την ασφαλή διακομιδή του παιδιού και τη διαχείριση του περιστατικού.

Εξαιτίας του ατυχήματος καταγράφηκαν προσωρινές δυσκολίες στην κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των δρομολογίων του τραμ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες και να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα.