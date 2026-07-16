Λάκης Γαβαλάς: «Λιώνει» στη γυμναστική μέσα στον καύσωνα

Το βίντεο που δημοσίευσε από την προπόνησή του

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Δείτε το σχετικό βίντεο που μοιράστηκε ο Λάκης Γαβαλάς

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Ο Λάκης Γαβαλάς δεν απαρνείται τις αγαπημένες του συνήθειες, ακόμα και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Μέσα στον καύσωνα φόρεσε τα αθλητικά του ρούχα και πήγε στο γυμναστήριο, κάνοντας ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM.

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Στο βίντεο που μοιράστηκε, βλέπουμε τον γνωστό σχεδιαστή να «λιώνει» στη γυμναστική, έχοντας ακμαία διάθεση. Με το απαράμιλλο στιλ που τον χαρακτηρίζει διαχρονικά και τον έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες της ελληνικής μόδας, εκτελεί μια απαιτητική άσκηση υπό τις οδηγίες του personal trainer του.

Λάκης Γαβαλάς: Με ανεβασμένη διάθεση στο γυμναστήριο

Λάκης Γαβαλάς: Με ανεβασμένη διάθεση στο γυμναστήριο

Ο ίδιος έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σημασία που δίνει στη φροντίδα του σώματος και της υγείας του, ενώ συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες από τη ζωή του, όταν τα φώτα της δημοσιότητας σβήνουν. Η άσκηση φαίνεται πως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του, καθώς τον βοηθά να διατηρεί την ενέργεια και τη φυσική του κατάσταση.

Λάκης Γαβαλάς: «Σίγουρα μου λείπει το να είχα παιδί»

Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που ο Λάκης Γαβαλάς έχει αναφερθεί στην πειθαρχία που τον χαρακτηρίζει, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή. Για την πειθαρχία που έχει στη ζωή του, έχει πει σε συνέντευξή του: «Δεν τα έχω παρατήσει όλα για έναν έρωτα στο παρελθόν. Γιατί δυστυχώς η πειθαρχία μου είναι αυτή που με ευνοεί ή με καταστρέφει, δεν ξέρω τι να πω…».

 

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