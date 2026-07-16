Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς περνάει στο backstage της νέας του σειράς;

Με τη Μαριάννα Κιμούλη και τον Αντώνη Μυριαγκό στην Κρήτη

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα δραματική σειρά του Mega, "Δυο μαύρα πουκάμισα", γυρίζεται στην Κρήτη και θα προβληθεί την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027.
  • Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου και εξερευνά τη σχέση δύο φίλων που δοκιμάζεται από τον έρωτα.
  • Πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπισμπίκης (Μανούσος), Αντώνης Μυριαγκός (Σήφης) και Μαριάννα Κιμούλη (Μαρκέλλα).
  • Η πλοκή περιλαμβάνει ένα κρυφό τραυματικό γεγονός από τη δεκαετία του 1980 που επηρεάζει τις ζωές των ηρώων.
  • Στη σειρά συμμετέχουν επίσης γνωστοί ηθοποιοί όπως οι Νίκος Βερλέκης και Ελένη Γερασιμίδου.

Το Mega δημοσιοποίησε νέο backstage φωτογραφικό υλικό από την Κρήτη, όπου συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς με τίτλο Δυο μαύρα πουκάμισα.

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Η παραγωγή, που προορίζεται για την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027, τοποθετεί την ιστορία της στην ορεινή Κρήτη κι έχει στο επίκεντρο τρεις χαρακτήρες τους οποίους υποδύονται ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Αντώνης Μυριαγκός κι η Μαριάννα Κιμούλη.

Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς περνάει στο backstage της νέας του σειράς;

Οι νέες φωτογραφίες από το γύρισμα καταγράφουν το φυσικό τοπίο της Κρήτης, τους πρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια της παραγωγής και την αισθητική προσέγγιση της σειράς. Το σκηνικό της κρητικής υπαίθρου αποτελεί βασικό μέρος της αφήγησης.

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Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς περνάει στο backstage της νέας του σειράς;

Η υπόθεση της σειράς

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου. Το σενάριο έχει γράψει η Εμμανουέλα Αλεξίου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μάριος Καραμάνης κι ο Κώστας Κιμούλης.

Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς περνάει στο backstage της νέας του σειράς;

Η πλοκή ακολουθεί δύο πολύ στενούς φίλους, των οποίων η σχέση περνάει σκληρή δοκιμασία όταν στη ζωή τους μπαίνει μια γυναίκα. Ο έρωτας που αναπτύσσεται ανατρέπει ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί επί χρόνια και φέρνει αντιμέτωπους τους ήρωες με κρυμμένα συναισθήματα κι επιθυμίες.

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Παράλληλα, ένα τραυματικό περιστατικό που συνέβη τη δεκαετία του 1980 επιστρέφει στο παρόν. Το γεγονός είχε μείνει κρυφό για χρόνια, όμως επηρεάζει πλέον καθοριστικά τις ζωές των προσώπων της ιστορίας.

Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς περνάει στο backstage της νέας του σειράς;

Οι ρόλοι του Μπισμπίκη, του Μυριαγκού και της Κιμούλη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ενσαρκώνει τον Μανούσο, έναν άνθρωπο παρορμητικό, που λειτουργεί με γνώμονα τα συναισθήματά του. Ο Αντώνης Μυριαγκός υποδύεται τον Σήφη, τον φίλο του Μανούσου, ο οποίος παρουσιάζεται ψύχραιμος, υπεύθυνος και αφοσιωμένος στους ανθρώπους του.

Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς περνάει στο backstage της νέας του σειράς;

Η Μαριάννα Κιμούλη έχει τον ρόλο της Μαρκέλλας. Η παρουσία της γίνεται ο καταλύτης για τις αλλαγές στη ζωή των δύο ανδρών και για τις συγκρούσεις που ακολουθούν.

Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς περνάει στο backstage της νέας του σειράς;

Το καστ της νέας σειράς του MEGA

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και Θάνος Καληώρας. Τον ρόλο του Παυλή αναλαμβάνει ο Μιχάλης Αεράκης.

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΔΥΟ ΜΑΥΡΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
 |
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΙΜΟΥΛΗ
 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ
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