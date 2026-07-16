ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου

Γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την ΚΟ του κόμματος

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Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου / ΣΚΑΪ

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Συνεχίζεται το «μπαράζ» αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ανεξαρτητοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 16/7 η  βουλευτής Επικρατείας του κόμματος, Πόπη Τσαπανίδου.

Η κ. Τσαπανίδου δεν παραδίδει την έδρα της, καθώς με επιστολή της ενημερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη πως θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής.

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ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου

Επιστρέφει ο Παύλος Πολάκης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Χθες Τετάρτη, με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής έκαναν γνωστές της ανεξαρτητοποιήσεις τους ο  βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο  βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η  βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη, ενώ την Τρίτη είχαν ανακοινώσει ότι αποχωρούν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος.

Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές, ύστερα και από την επανένταξη του Παύλου Πολάκη.

Σημειώνεται, ότι το πρωί της Πέμπτης πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσαν τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται να παραδώσουν τις έδρες. «Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν, για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας, να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Oι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του κόμματος. 

 

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