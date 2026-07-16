Pirelli: Η Formula 1 αντιμετωπίζει εξετάσεις στο Spa

Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στα θρανία, μεταφορικά μιλώντας. Το τσίρκο κατευθύνεται σε μια πίστα που πολλοί περιγράφουν ως το πανεπιστήμιο της Formula 1, λόγω της ποικιλίας των τεχνικών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οι ομάδες θα βρεθούν στο Spa-Francorchamps για το Βελγικό Grand Prix, τον προτελευταίο γύρο πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Η πίστα είναι η μεγαλύτερη στο ημερολόγιο, με μήκος 7,004 χιλιόμετρα, και είναι μία από τις πιο αγαπημένες τόσο για την ιστορία της, καθώς αποτελεί μέρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από το 1950, όσο και για τη σχεδίασή της, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλες ευθείες, στροφές υψηλής ταχύτητας και τη μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά ολόκληρης της σεζόν. Υπάρχει επίσης μια ακόμη μεταβλητή σε ένα γεγονός που είναι ήδη εξαιρετικά απαιτητικό, τόσο από τεχνική όσο και από οδηγική άποψη.

Η πίστα βρίσκεται στο δάσος των Αρδεννών, το οποίο έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μικροκλίμα σε σύγκριση με την υπόλοιπη περιοχή. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, τα σύννεφα που μεταφέρουν βροχή χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να απομακρυνθούν από την περιοχή, αφήνοντας την πίστα υγρή και επηρεάζοντας τις συνθήκες της ασφάλτου. Όταν βρέχει, οι οδηγοί συχνά συναντούν τμήματα της πίστας που είναι στεγνά και άλλα που παραμένουν υγρά, καθιστώντας την επιλογή ελαστικών ανάμεσα σε σλικ και ενδιάμεσα ελαστικά, καθοριστική.

Για αυτή την πρόκληση, η Pirelli έφερε ως σκληρή γόμα τη C2, ως μέση γόμα τη C3 και ως μαλακή γόμα τη C4. Το Spa-Francorchamps κατατάσσεται μεταξύ των πιο απαιτητικών πιστών για τα ελαστικά όσον αφορά στα φορτία και στις δυνάμεις, αν και δεν φτάνει στα επίπεδα της Suzuka ή του Silverstone. Το πιο απαιτητικό τμήμα είναι αναμφίβολα το κομμάτι από την Eau Rouge έως την ανηφορική Raidillon. Εδώ, οι στροφές διαδέχονται η μία την άλλη σε γρήγορη αλληλουχία και σε αντίθετες κατευθύνσεις καθώς η πίστα ανηφορίζει, προτού οδηγήσει στην ευθεία Kemmel. Αυτό το τμήμα διαθέτει πλέον αυλακώσεις στην άσφαλτο, σχεδιασμένες να βελτιώνουν την αποστράγγιση του νερού και την ορατότητα σε συνθήκες βροχής.

Η πίστα ασφαλτοστρώθηκε πλήρως ξανά πριν από μερικά χρόνια και, τις πρώτες ημέρες του τριημέρου, γενικά προσφέρει σχετικά χαμηλό επίπεδο πρόσφυσης. Τα επίπεδα πρόσφυσης ενδέχεται να βελτιωθούν χάρη στο πρόσφατο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο των αγώνων GT, με τον 24ωρο αγώνα του Spa να αφήνει επιπλέον γόμα στην πίστα.

Τα τρία τμήματα (sectors) της πίστας έχουν το καθένα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανέκαθεν αποτελούσαν γρίφο για τις ομάδες όσον αφορά το στήσιμο του μονοθεσίου. Το πρώτο είναι το ταχύτερο και περιλαμβάνει μια μεγάλη ευθεία όπου τα προσπεράσματα είναι συνηθισμένα· το δεύτερο είναι πιο τεχνικό, με στροφές μέσης ταχύτητας, πολλές από τις οποίες είναι κατηφορικές· το τρίτο έχει περισσότερη ροή και εξελίσσεται σε μια ήπια ανηφορική κλίση.

Φέτος, η εισαγωγή της νέας αεροδυναμικής θα έπρεπε να διευκολύνει την εύρεση του σωστού συμβιβασμού όσον αφορά την κάθετη δύναμη. Τα μονοθέσια θα μπορούν να τρέξουν με ρυθμίσεις υψηλότερης κάθετης δύναμης για τα πιο τεχνικά τμήματα, ενώ παράλληλα θα επωφελούνται από τη λειτουργία ευθείας στις ευθείες. Όπως φάνηκε και στο Silverstone, η ικανότητα των οδηγών να διαχειρίζονται και να φορτίζουν αποτελεσματικά την υβριδική μηχανή θα είναι επίσης καθοριστική.

Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν επίσης να έχουν σημαντική επιρροή στο Σαββατοκύριακο και στις στρατηγικές του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του 24ωρου αγώνα του Spa, που διεξήχθη στα τέλη Ιουνίου, οι θερμοκρασίες στην πίστα ξεπέρασαν τους 55°C. Με τόσο υψηλές τιμές, είναι πιθανό η θερμική φθορά των ελαστικών να αυξηθεί, αυξάνοντας την πιθανότητα για στρατηγικές δύο στάσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο πιο σκληρές γόμες της γκάμας αναμένεται να είναι οι πρωταγωνιστές στον αγώνα της Κυριακής.