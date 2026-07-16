Καλοκαιρινό ποτό: Καρπούζι Agua Fresca να το πιείς στο ποτήρι

Αυτό το ποτό διατηρείται στο ψυγείο για έως και 3 ημέρες

Το καρπούζι είναι ένα κορυφαίο καλοκαιρινό σνακ, αλλά αυτή η agua fresca είναι ο αγαπημένος μου τρόπος να χρησιμοποιήσω το γλυκό φρούτο. Με μέρος χυμό καρπουζιού, μέρος λάιμ και 100% δροσιστικό, η agua fresca είναι το αγαπημένο μου μη αλκοολούχο ποτό του καλοκαιριού.

Είναι ελαφρώς γλυκό, καθιστώντας το μια τέλεια λιχουδιά για την ημέρα ή ως επιλογή mocktail σε ένα δείπνο. (Φυσικά, θα μπορούσατε να ανακατέψετε ένα σφηνάκι τεκίλα ή βότκα αν το θέλετε μεθυσμένο.)

Πώς να φτιάξετε Καρπούζι Agua Fresca

Αποτέλεσμα: 6 μερίδες

Χρόνος Προετοιμασίας: 5 λεπτά

Συνολικός Χρόνος: 10 λεπτά

Θερμίδες/Μερίδα: 87

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

6 φλιτζάνια κομμάτια καρπουζιού χωρίς κουκούτσια (από περίπου 1/2 μικρό καρπούζι), συν μικρές φέτες για γαρνίρισμα

6 κουταλιές της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη

1/3 φλιτζάνι φρέσκο ​​χυμό λάιμ

1/3 φλιτζάνι νερό

Κλαδάκια μέντας, για γαρνίρισμα

Καρπούζι Agua Fresca να το πιείς στο ποτήρι

Συμβουλές για την συνταγή

Καρπούζι χωρίς κουκούτσια : Το καρπούζι χωρίς κουκούτσια σας εξοικονομεί χρόνο και κόπο, οπότε δεν χρειάζεται να διαλέξετε όλους τους σπόρους με το χέρι!

: Το καρπούζι χωρίς κουκούτσια σας εξοικονομεί χρόνο και κόπο, οπότε δεν χρειάζεται να διαλέξετε όλους τους σπόρους με το χέρι! Ζάχαρη : Παρόλο που το καρπούζι είναι ήδη αρκετά γλυκό, η προσθήκη λίγης ζάχαρης αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη φυσική γεύση του καρπουζιού για να κάνει αυτό το ποτό ακόμα πιο νόστιμο. Χυμός λάιμ: Τι ταιριάζει καλύτερα με το καρπούζι από τον χυμό λάιμ;!

: Παρόλο που το καρπούζι είναι ήδη αρκετά γλυκό, η προσθήκη λίγης ζάχαρης αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη φυσική γεύση του καρπουζιού για να κάνει αυτό το ποτό ακόμα πιο νόστιμο. Χυμός λάιμ: Τι ταιριάζει καλύτερα με το καρπούζι από τον χυμό λάιμ;! Προτιμήστε το φρέσκο ​​λάιμ για να αποκτήσετε τις καλύτερες νότες εσπεριδοειδών και να εξισορροπήσετε τη γλυκύτητα από το καρπούζι και τη ζάχαρη.

για να αποκτήσετε τις καλύτερες νότες εσπεριδοειδών και να εξισορροπήσετε τη γλυκύτητα από το καρπούζι και τη ζάχαρη. Νερό : Το νερό είναι σημαντικό για να αραιώσει ο χυμός του καρπουζιού και να του δώσει μια πιο εύγευστη υφή.

: Το νερό είναι σημαντικό για να αραιώσει ο χυμός του καρπουζιού και να του δώσει μια πιο εύγευστη υφή. Μέντα: Η μέντα είναι η παραδοσιακή γαρνιτούρα για αυτό το ποτό, επειδή προσφέρει μια φρεσκάδα που απλά δεν ξεπεράζεται.

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Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου