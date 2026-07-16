Καλοκαιρινό ποτό: Καρπούζι Agua Fresca να το πιείς στο ποτήρι

Το καρπούζι είναι ένα κορυφαίο καλοκαιρινό σνακ, αλλά αυτή η agua fresca είναι ο αγαπημένος μου τρόπος να χρησιμοποιήσω το γλυκό φρούτο. Με μέρος χυμό καρπουζιού, μέρος λάιμ και 100% δροσιστικό, η agua fresca είναι το αγαπημένο μου μη αλκοολούχο ποτό του καλοκαιριού.
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Είναι ελαφρώς γλυκό, καθιστώντας το μια τέλεια λιχουδιά για την ημέρα ή ως επιλογή mocktail σε ένα δείπνο. (Φυσικά, θα μπορούσατε να ανακατέψετε ένα σφηνάκι τεκίλα ή βότκα αν το θέλετε μεθυσμένο.)
Πώς να φτιάξετε Καρπούζι Agua Fresca
Αποτέλεσμα: 6 μερίδες
Χρόνος Προετοιμασίας: 5 λεπτά
Συνολικός Χρόνος: 10 λεπτά
Θερμίδες/Μερίδα: 87
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
- 6 φλιτζάνια κομμάτια καρπουζιού χωρίς κουκούτσια (από περίπου 1/2 μικρό καρπούζι), συν μικρές φέτες για γαρνίρισμα
- 6 κουταλιές της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη
- 1/3 φλιτζάνι φρέσκο χυμό λάιμ
- 1/3 φλιτζάνι νερό
- Κλαδάκια μέντας, για γαρνίρισμα
- Καρπούζι Agua Fresca να το πιείς στο ποτήρι
Συμβουλές για την συνταγή
- Καρπούζι χωρίς κουκούτσια: Το καρπούζι χωρίς κουκούτσια σας εξοικονομεί χρόνο και κόπο, οπότε δεν χρειάζεται να διαλέξετε όλους τους σπόρους με το χέρι!
- Ζάχαρη: Παρόλο που το καρπούζι είναι ήδη αρκετά γλυκό, η προσθήκη λίγης ζάχαρης αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη φυσική γεύση του καρπουζιού για να κάνει αυτό το ποτό ακόμα πιο νόστιμο. Χυμός λάιμ: Τι ταιριάζει καλύτερα με το καρπούζι από τον χυμό λάιμ;!
- Προτιμήστε το φρέσκο λάιμ για να αποκτήσετε τις καλύτερες νότες εσπεριδοειδών και να εξισορροπήσετε τη γλυκύτητα από το καρπούζι και τη ζάχαρη.
- Νερό: Το νερό είναι σημαντικό για να αραιώσει ο χυμός του καρπουζιού και να του δώσει μια πιο εύγευστη υφή.
- Μέντα: Η μέντα είναι η παραδοσιακή γαρνιτούρα για αυτό το ποτό, επειδή προσφέρει μια φρεσκάδα που απλά δεν ξεπεράζεται.
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Συντάκτης άρθρου: Αγγελική ΛάλουΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.