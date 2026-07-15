Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να φτιάξετε στο σπίτι χωρίς μηχανή, το αφρόγαλα του cappuccino

Πλούσιο αφρόγαλα ριγμένο πάνω σε παγωμένο, φρεσκοφτιαγμένο εσπρέσο. Αυτός είναι ο ιδανικός freddo cappuccino με ισορροπία υφών και γεύσεων που όλοι θέλουμε να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι.

Το μυστικό λοιπόν, είναι το σωστό αφρόγαλα. Σίγουρα μια ειδική μηχανή θα κάνει τη διαδικασία πιο εύκολη και θα δώσει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν έχετε το ειδικό μηχάνημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία σειρά από εργαλεία

Ξεκινάμε από το βασικό. Δηλαδή από το ίδιο το γάλα. Για βελούδινο, πλούσιο αφρόγαλα είναι σημαντικό το γάλα μας να είναι πολύ κρύο. Με ένα γάλα που έχει 0% λιπαρά, θα πετύχουμε καλύτερο άφρισμα αλλά και το πλήρες είναι κατάλληλο, αρκεί να έχει τη σωστή θερμοκρασία.

Το αφρόγαλα μπορούμε να το φτιάξουμε χωρίς ειδική μηχανή, χρησιμοποιώντας έναν απότ ους παρακάτω τρόπους

Με το χτυπητήρι του φραπέ;

Ρίξτε περίπου 110 γραμμάρια κρύου ή ζεστού γάλακτος σε ένα ποτήρι μεσαίου ύψους. Τοποθετήστε το χτυπητήρι ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του γάλακτος και ενεργοποιήστε το, μετακινώντας το απαλά πάνω-κάτω.

Με σύρμα ζαχαροπλαστικής

Ρίξτε περίπου 110 γραμμάρια κρύου γάλακτος σε μια μικρή κατσαρόλα και ζεστάνετε σε χαμηλή φωτιά μέχρι αυτό να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Έπειτα, απομακρύνετε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Χρησιμοποιώντας ένα χειροκίνητο σύρμα χτυπήστε δυνατά το γάλα μέχρι να διπλασιαστεί περίπου σε μέγεθος. Μόλις φτάσει στην υφή που θέλετε, ρίξτε το αμέσως πάνω από το ρόφημα.

Με ένα απλό βαζάκι

Η μέθοδος αυτή θυμίζει το σέικερ του φραπέ αλλά γίνεται με τη χρήση ενός βάζου. Ρίξτε περίπου 110 γραμμάρια κρύου ή ζεστού γάλακτος σε ένα μικρό βάζο και κλείστε καλά το καπάκι. Ανακινήστε δυνατά μέχρι το γάλα να διπλασιαστεί περίπου σε μέγεθος. Και σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε αμέσως το αφρόγαλα.

Με το μπλέντερ

Τέλος, μπορείτε να χτυπήσετε το γάλα στο μπλέντερ. Ρίξτε την ίδια ποσότητα κρύου ή ζεστού γάλακτος (περίπου 110 γραμμάρια) σε ένα μπλέντερ και βάλτε το σε μεσαία ταχύτητα. Όταν το γάλα διπλασιαστεί περίπου σε μέγεθος, είναι έτοιμο να το προσθέσετε στο ρόφημά σας.