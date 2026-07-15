Freddo Cappuccino: Πώς να φτιάξεις αφρόγαλα στο σπίτι χωρίς μηχανή

Tο σωστό αφρόγαλα πολλές φορές κάνει τη διαφορά, για έναν απολαυστικό καφέ

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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να φτιάξετε στο σπίτι χωρίς μηχανή, το αφρόγαλα του cappuccino

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Πλούσιο αφρόγαλα ριγμένο πάνω σε παγωμένο, φρεσκοφτιαγμένο εσπρέσο. Αυτός είναι ο ιδανικός freddo cappuccino με ισορροπία υφών και γεύσεων που όλοι θέλουμε να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι.

Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι

Το μυστικό λοιπόν, είναι το σωστό αφρόγαλα. Σίγουρα μια ειδική μηχανή θα κάνει τη διαδικασία πιο εύκολη και θα δώσει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν έχετε το ειδικό μηχάνημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία σειρά από εργαλεία

cappuccino

Ξεκινάμε από το βασικό. Δηλαδή από το ίδιο το γάλα. Για βελούδινο, πλούσιο αφρόγαλα είναι σημαντικό το γάλα μας να είναι πολύ κρύο. Με ένα γάλα που έχει 0% λιπαρά, θα πετύχουμε καλύτερο άφρισμα αλλά και το πλήρες είναι κατάλληλο, αρκεί να έχει τη σωστή θερμοκρασία.

Το αφρόγαλα μπορούμε να το φτιάξουμε χωρίς ειδική μηχανή, χρησιμοποιώντας έναν απότ ους παρακάτω τρόπους

cappuccino

Με το χτυπητήρι του φραπέ;

Ρίξτε περίπου 110 γραμμάρια κρύου ή ζεστού γάλακτος σε ένα ποτήρι μεσαίου ύψους. Τοποθετήστε το χτυπητήρι ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του γάλακτος και ενεργοποιήστε το, μετακινώντας το απαλά πάνω-κάτω.

Με σύρμα ζαχαροπλαστικής 

Ρίξτε περίπου 110 γραμμάρια κρύου γάλακτος σε μια μικρή κατσαρόλα και ζεστάνετε σε χαμηλή φωτιά μέχρι αυτό να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Έπειτα, απομακρύνετε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Χρησιμοποιώντας ένα χειροκίνητο σύρμα χτυπήστε δυνατά το γάλα μέχρι να διπλασιαστεί περίπου σε μέγεθος. Μόλις φτάσει στην υφή που θέλετε, ρίξτε το αμέσως πάνω από το ρόφημα.

cappuccino

Με ένα απλό βαζάκι 

Η μέθοδος αυτή θυμίζει το σέικερ του φραπέ αλλά γίνεται με τη χρήση ενός βάζου. Ρίξτε περίπου 110 γραμμάρια κρύου ή ζεστού γάλακτος σε ένα μικρό βάζο και κλείστε καλά το καπάκι. Ανακινήστε δυνατά μέχρι το γάλα να διπλασιαστεί περίπου σε μέγεθος. Και σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε αμέσως το αφρόγαλα.

Με το μπλέντερ

Τέλος, μπορείτε να χτυπήσετε το γάλα στο μπλέντερ. Ρίξτε την ίδια ποσότητα κρύου ή ζεστού γάλακτος (περίπου 110 γραμμάρια) σε ένα μπλέντερ και βάλτε το σε μεσαία ταχύτητα. Όταν το γάλα διπλασιαστεί περίπου σε μέγεθος, είναι έτοιμο να το προσθέσετε στο ρόφημά σας.

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