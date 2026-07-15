Κόρινθος: Σορός γυναίκας βρέθηκε να επιπλέει στον Ισθμό

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Πηγή: korinthosTV
Σορός γυναίκας βρέθηκε να επιπλέει στον Ισθμό της Κορίνθου / Βίντεο Σκάι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή γυναίκα ηλικίας 40-45 ετών βρέθηκε στον Ισθμό της Κορίνθου.
  • Η σορός ανασύρθηκε από τις Λιμενικές Αρχές και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
  • Τα αίτια θανάτου θα διαπιστωθούν από ιατροδικαστική εξέταση.
  • Η υπόθεση ερευνάται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας.
  • Τα στοιχεία της γυναίκας παραμένουν άγνωστα.

Νεκρή στον Ισθμό της Κορίνθου εντοπίστηκε γυναίκα το πρωί της Τετάρτης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthosTV, η σορός που βρέθηκε να επιπλέει στο νερό φέρεται να ανήκει σε γυναίκα ηλικίας 40-45 ετών, μέχρι στιγμής αγνώστων στοιχείων. 

Ανασύρθηκε από τις Λιμενικές Αρχές, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

Τα αίτια θανάτου της αναμένεται να δοθούν από την ιατροδικαστική εξέταση. 

Η υπόθεση ερευνάται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου. 

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