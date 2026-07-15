Σορός γυναίκας βρέθηκε να επιπλέει στον Ισθμό της Κορίνθου / Βίντεο Σκάι

Νεκρή στον Ισθμό της Κορίνθου εντοπίστηκε γυναίκα το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthosTV, η σορός που βρέθηκε να επιπλέει στο νερό φέρεται να ανήκει σε γυναίκα ηλικίας 40-45 ετών, μέχρι στιγμής αγνώστων στοιχείων.

Ανασύρθηκε από τις Λιμενικές Αρχές, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα αίτια θανάτου της αναμένεται να δοθούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η υπόθεση ερευνάται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου.