Για τη μεγάλη ερωτική απογοήτευση που βίωσε στο παρελθόν μίλησε ο Αλέξης Γεωργούλης το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην Ευρωβουλευτής παραδέχτηκε πως το διάστημα αυτών των τριών χρόνων πίστευε ότι δε θα καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει αυτόν τον έρωτα, αλλά όταν τελικά το έκανε, ένιωσε να βγαίνει σοφότερος από αυτή την ιστορία. Παράλληλα, ο Αλέξης Γεωργούλης παραδέχτηκε ότι με τη γυναίκα αυτή, τη σήμερον ημέρα, παραμένουν φίλοι.

«Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια. Μεγάλο σχολείο. Ήταν κάτι που μου φαινόταν ότι δε θα τελειώσει ποτέ, ότι θα πρέπει να ζήσω έτσι τα επόμενα χρόνια στη ζωή μου. Ήταν γύρω στα τρία χρόνια, αλλά βγαίνοντας από αυτό ένιωσα σαν να είμαι σοφότερος. Με αυτή τη γυναίκα έχουμε επαφή σήμερα, ξέρει ότι είναι αυτή που μου το προκάλεσε αυτό.

Δεν έχουμε συζητήσει από τότε γι’ αυτό. Συζητάμε γενικότερα. Βέβαια, έχει βοηθήσει και ο χώρος γιατί είμαστε σε διαφορετικά σημεία στη Γη. Μου αρέσει πάρα πολύ που είμαστε φίλοι…Έχω ζήσει και καλύτερο έρωτα μετά από αυτόν» είπε ο Αλέξης Γεωργούλης.

Αυτή τη περίοδο ο Αλέξης Γεωργούλης πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» στο Θέατρο Άλσος.