Γεωργούλης: «Το 2026 έχεις περισσότερες επιλογές στο φλερτ»

Η μεγάλη του επιστροφή στο θέατρο - Τι είπε στο star.gr

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Γεωργούλης: «Ελπίζω Να Πεθαίνουμε Από Έρωτα»/ star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξης Γεωργούλης επιστρέφει στο θέατρο με την παράσταση "Του Αγοριού Απέναντι" στο Θέατρο Άλσος.
  • Μιλάει για τον έρωτα και τη ζωή στην Ελλάδα, τονίζοντας τη σημασία της φύσης και των νησιών.
  • Υποδύεται έναν φτωχό ψαρά και συνδέει τον χαρακτήρα του με τον αυθορμητισμό του.
  • Εκφράζει την ικανοποίησή του για το θετικό κλίμα συνεργασίας στον θίασο.
  • Σχολιάζει το φλερτ στη σύγχρονη εποχή, επισημαίνοντας τις περισσότερες επιλογές που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος.

Ο Αλέξης Γεωργούλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι μέσα από τη συμμετοχή του στην παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι», το νέο καλοκαιρινό μιούζικαλ των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, που ανεβαίνει στο Θέατρο Άλσος.

γεωργουλης

Ο ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στο star.gr και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη, μιλώντας για τον έρωτα, την Ελλάδα, τη ζωή στα νησιά αλλά και τη συνεργασία του με τον πολυπληθή θίασο της παράστασης.

Με αφορμή το θέμα του έργου, ο Αλέξης Γεωργούλης στάθηκε αρχικά στον έρωτα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να πεθαίνουμε από έρωτα γιατί ο έρωτας είναι η ζωή και όλα τ' άλλα έπονται! Νομίζω ότι η Ελλάδα έξω από το καλοκαίρι και τον χειμώνα τον δίνει τον έρωτα. Απλώς δεν πρέπει να μένουμε μέσα στην πόλη. Η Ελλάδα είναι η φύση της, είναι οι άνθρωποί της στα χωριά, είναι στα βουνά, είναι στους ποταμούς, στις λίμνες, στις θάλασσες. Εκεί πρέπει να την κυνηγάμε την Ελλάδα, εκεί ζούμε σαν Έλληνες».

Στη συνέχεια συνέδεσε τη φιλοσοφία του αυτή με την παράσταση:

«Αυτό ακριβώς κάνει και η παράσταση. Είναι σαν να λέμε σε ένα νησί, δεν λέμε ακριβώς ποιο νησί είναι. Δείχνουμε ένα νησί το οποίο θα μπορούσε να είναι ελληνικό και εκεί γεννιέται μάλλον ο έρωτας. Εκεί σβήνουν άλλοι έρωτες για να γεννηθούν καινούργιοι. Εκεί μυρίζει Ελλάδα».

Αναφερόμενος στον ρόλο του, αποκάλυψε ότι υποδύεται έναν από τους κατοίκους του νησιού, έναν φτωχό ψαρά:

«Όλοι σχεδόν ψαράδες είμαστε εκεί, εκτός από κάποιες άλλες παρουσίες, γυναίκες που έρχονται από την Αμερική για να ζήσουν στο νησί. Χτυπάει η ίδια καρδιά. Δεν λέμε τα ίδια λόγια, λέμε τα γραμμένα λόγια. Νομίζω ότι σε αυτόν τον ρόλο έχω δώσει πολύ από τον αυθορμητισμό που μπορεί να μου γεννηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Γενικότερα, η αναπνοή του χαρακτήρα είναι η δική μου, που ουσιαστικά πάω να την παντρέψω με αυτό που γεννιέται από το γραμμένο κείμενο».

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ακόμη ότι ζηλεύει τον τρόπο ζωής του ήρωα που υποδύεται: «Ζηλεύω. Κάποια στιγμή αυτό θα κάνω κι εγώ. Το έχω δοκιμάσει δύο - τρεις φορές. Δηλαδή μεγάλα διαστήματα off season. Τύπου Φλεβάρης δίπλα στη θάλασσα και είναι απίθανα. Είναι φανταστικά. Είναι ό,τι καλύτερο. Η Ελλάδα του χειμώνα στους χώρους που ίσως να περνάς και το καλοκαίρι».

«Του αγοριού απέναντι»

Μιλώντας για τη συνεργασία με τον πολυμελή θίασο της παράστασης, δεν έκρυψε την έκπληξή του για το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί: «Είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Φαντάσου ότι δεν πλακωθήκαμε ποτέ με κανέναν. Δηλαδή είναι απίθανο. Τόσος καιρός έχει περάσει. Μέσα στις πρόβες που είναι μεγαλύτερη η πίεση, περισσότερες οι ώρες, έρχεται η κούραση. Κάποια στιγμή κάποιος θα σπάσει. Δε γίνεται. Θα γίνει κάτι. Κάποιος θα ενοχληθεί από κάποιον άλλον. Τώρα τριάντα άτομα συνέχεια στον ίδιο χώρο. Από την πρώτη εβδομάδα κανονικά θα έπρεπε να γίνονται διάφορα, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Ίσα ίσα έχουμε γνωριστεί πολύ όμορφα και υπάρχει ένα πολύ ωραίο, συναινετικό, συνεκτικό κλίμα».

 

 

Υπάρχει φλερτ το 2026;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι απόψεις του Αλέξη Γεωργούλη για το φλερτ στη σύγχρονη εποχή.

«Βέβαια υπάρχει το φλερτ. Έχεις και το φλερτ μέσα στον ψηφιακό κόσμο, αλλά μπορείς να το έχεις και στον τρισδιάστατο κόσμο, οπότε έχεις περισσότερες επιλογές εδώ» είπε.

Τέλος, σχολιάζοντας τους γρήγορους ρυθμούς της εποχής, ανέφερε:

«Τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Αν πεις ότι θα περιμένω δύο μέρες να απαντήσω σε ένα μήνυμα, έχεις πάει πάρα πολύ πίσω, ενώ τα παλιά τα χρόνια μπορεί να έκανες και δύο μήνες να στείλεις ένα γράμμα».

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