Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίας Ευπραξίας και Οσίας Ολυμπιάδος της διακόνου. Σήμερα εορτάζεται και η Κοίμησις της Αγίας Άννης.

Αν και δεν αναφέρεται σε κανένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Άννα κατέχει περίοπτη θέση στην ευσέβεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι όποιες πληροφορίες για την Άννα αντλούνται από τα Απόκρυφα Ευαγγέλια, ιδίως το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και το Περί Νηπιότητας του Σωτήρος. Το όνομά της είναι ο εξελληνισμένος τύπος της εβραϊκής λέξης «Hannah», που σημαίνει εύνοια, χάρη.

Σύμφωνα με το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, η Άννα ήταν σύζυγος του Ιωακείμ και η μητέρα της Θεοτόκου. Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά και παρακαλούσε τον Θεό να του χαρίσει ένα. Το αίτημά τους δεν έμεινε αναπάντητο από τον Θεό, ο οποίος απέστειλε άγγελο να τους γνωστοποιήσει ότι όχι μόνο θα αποκτούσαν τέκνο, αλλά ότι αυτό θα γινόταν διάσημο σε όλο τον κόσμο («λαληθήσεται το σπέρμα σου εν όλη τη οικουμένη»).

Η Αγία Άννα

Πράγματι, η γηραιά Άννα απέκτησε ένα κοριτσάκι «εξ επαγγελίας, αλλά και κατά τους νόμους της φύσεως», σύμφωνα με την Ορθόδοξη θεολογία. Το ονόμασε Μαριάμ και ήταν προορισμένη να γίνει η μητέρα του Χριστού. Η Καθολική Εκκλησία προχώρησε περισσότερο και δέχθηκε την Άσπιλο Σύλληψη της Θεοτόκου (Immaculata Conceptio).

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τρεις φορές την Αγία Άννα κατά τη διάρκεια του εορταστικού κύκλου: Στις 9 Δεκεμβρίου, τη Σύλληψή της, στις 25 Ιουλίου την Κοίμησή της και στις 9 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον σύζυγό της Ιωακείμ. Η Καθολική Εκκλησία τιμά την Αγία Άννα στις 26 Ιουλίου.

Κατά τον 5ο αιώνα η αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Ευδοξία ανήγειρε ναό προς τιμήν της στα Ιεροσόλυμα, όπου, κατά την παράδοση, γεννήθηκε η Άννα. Το 550 ο Ιουστινιανός ίδρυσε ναό στην Κωνσταντινούπολη προς τιμήν της Αγίας Άννας.

Η Αγία Άννα (Hannah στα Αραβικά) τιμάται και από τη Μουσουλμανική Θρησκεία. Στο Κοράνι, η Άννα αναφέρεται ως σεβάσμια και πνευματική γυναίκα, μητέρα της Παναγίας.

Λείψανα της Αγίας Άννας υπάρχουν στην αγιορείτικη σκήτη της Αγίας Άννας (Μονή Μεγίστης Λαύρας), στον Ιερό Ναό της Αγίας Άννας Κατερίνης, καθώς και σε πολλά ιερά προσκυνήματα του κόσμου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Άννα, Αννίτα, Αννέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Ανέζα, Άννη *

ΆνναΜαρία, Άννα-Μαρία

Ευπράξιος, Εύπραξος

Ευπραξία, Ευπραξούλα, Πραξούλα, Έφη

Ολυμπιάς*

Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:22 και θα δύσει στις 20:41. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 19 λεπτά.

Σελήνη 10.9 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη των Πνιγμών

Η 25η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη των Πνιγμών (World Drowning Prevention Day) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ελήφθη τον Απρίλιο του 2021 ύστερα από πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι πνιγμοί σε υδάτινο περιβάλλον, στους οποίους επικεντρώνεται η εκδήλωση του διεθνούς οργανισμού, είναι ένα σημαντικό ζήτημα της Δημόσιας Υγείας. Μας παρακινεί να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό και να προωθήσουμε την πρόληψη και την ενημέρωση για την ασφαλή συμπεριφορά κοντά σε υδάτινα περιβάλλοντα. Με ευαισθησία και σωστή ενημέρωση, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τους πνιγμούς και να διασφαλίσουμε ασφαλέστερες και ευχάριστες δραστηριότητες στο νερό για όλους.

Ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη κύρια αιτία ακούσιου τραυματισμού και αντιπροσωπεύει το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι κάθε έτος παγκοσμίως σημειώνονται περίπου 236.000 θάνατοι από πνιγμούς.

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, περίπου 350 άτομα χάνουν τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναψυχής. Η πλειονότητα των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στις θάλασσες μας είναι άτομα άνω των 60 ετών (80%). Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΥ (2022), ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το 62% των θανάτων στη θάλασσα λαμβάνει χώρα σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία της επαρκούς ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών, προκειμένου να μειωθούν οι πνιγμοί καθώς επίσης και τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφαλείας.

Ο πνιγμός συχνά είναι αθόρυβος και μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά όπου υπάρχει πρόσβαση στο νερό. Παγκοσμίως οι κυριότερες αιτίες πνιγμού είναι:

Άγνοια κολύμβησης. Πολλά άτομα και κυρίως παιδιά δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Η συμμετοχή σε οργανωμένα μαθήματα κολύμβησης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πνιγμού σε όλους και κυρίως στα παιδιά 1-4 ετών.

Έλλειψη περίφραξης. Εμπόδια, όπως η περίφραξη της πισίνας, εμποδίζουν τα μικρά παιδιά από το να μπουν σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

Έλλειψη στενής εποπτείας και επιτήρησης. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί γρήγορα και αθόρυβα οπουδήποτε υπάρχει νερό (μπανιέρες, πισίνες, κουβάδες), ακόμη και όταν υπάρχει παρουσία ναυαγοσώστη.

Αποτυχία ορθής χρήσης σωσιβίων και προστατευτικού εξοπλισμού σε θαλάσσιες δραστηριότητες

Κατανάλωση αλκοόλ. Το αλκοόλ επηρεάζει την ορθή κρίση, την ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεων. Αυτός ο κίνδυνος επιδεινώνεται από την έκθεση στον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ιστορικό επιληψίας. Άνθρωποι με ιστορικό επιληψίας μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στο νερό.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε συνεργασία με τον μη-κερδοσκοπικό Οργανισμό Safe Water Sports, παροτρύνει όλα τα άτομα και ειδικά τα άτομα τρίτης ηλικίας ν’ απολαμβάνουν τη θάλασσα, αλλά πάντα με ασφάλεια μέσα από την ενημερωτική καμπάνια που συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι.