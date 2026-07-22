Σίσσυ Χρηστίδου: Η νέα φωτογραφία της παρουσιάστριας με το... αγόρι της!

Η αγκαλιά και το φιλί στην πισίνα

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Σίσσυ Χρηστίδου: Η νέα φωτογραφία της παρουσιάστριας με το... αγόρι της!
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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Κέρκυρα με τον 13χρονο γιο της, Μιχαήλ - Άγγελο.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία στο Instagram με τον γιο της στην πισίνα, αποτυπώνοντας οικογενειακή στιγμή.
  • Η παρουσιάστρια τονίζει τη σημασία της μητρότητας και προστατεύει τα παιδιά της από τη δημοσιότητα.
  • Είναι σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο, κρατώντας χαμηλούς τόνους.
  • Η οικογένεια και η προσωπική ζωή είναι στο επίκεντρο του φετινού καλοκαιριού της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κέρκυρα και την Τετάρτη 22 Ιουλίου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια νέα φωτογραφία με τον 13χρονο γιο της, Μιχαήλ - Άγγελο Μαραντίνη. Στο στιγμιότυπο, μητέρα και γιος ποζάρουν αγκαλιασμένοι μέσα στην πισίνα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον μεγάλο της γιο, Φίλιππο

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον μεγάλο της γιο, Φίλιππο /Φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια του Mega περνάει αυτό το διάστημα μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αφιερώνοντας χρόνο στην οικογένειά της. Μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media δείχνει πλευρές της καθημερινότητάς της στις διακοπές, με έμφαση στις στιγμές που μοιράζεται με τα παιδιά της.

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Η ανάρτηση από την Κέρκυρα με τον Μιχαήλ – Άγγελο

Η φωτογραφία που δημοσίευσε το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου αποτυπώνει μια χαλαρή οικογενειακή στιγμή στην πισίνα, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να εμφανίζεται χαμογελαστή δίπλα στον γιο της. Η εικόνα ήρθε να προστεθεί στις αναρτήσεις που κάνει κατά τη διάρκεια των διακοπών της από το νησί του Ιονίου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει αναφερθεί πολλές φορές στον ιδιαίτερο δεσμό που έχει με τους δύο γιους της, τον Φίλιππο και τον Μιχαήλ - Άγγελο. Παράλληλα, επιλέγει να τους κρατά όσο γίνεται προστατευμένους από τη δημοσιότητα, ενώ έχει δείξει επανειλημμένα πόσο κομβικός είναι για την ίδια ο ρόλος της μητρότητας.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η νέα φωτογραφία της παρουσιάστριας με το... αγόρι της!

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Στην ανάρτησή της περιορίστηκε να σχολιάσει:«My boy» (Το αγόρι μου), κρύβοντας το πρόσωπο του μικρού της γιου.

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Οι οικογενειακές στιγμές και η προσωπική ζωή

Την ίδια περίοδο, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην προσωπική της ζωή. Όπως έχει γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κέρκυρα.

Οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους. Με τα έως τώρα γνωστά στοιχεία, η παρουσιάστρια διανύει μια περίοδο όπου οι οικογενειακές στιγμές και η προσωπική της ζωή συνυπάρχουν στο επίκεντρο του φετινού καλοκαιριού της.

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