Καύσωνας: «Έλιωσε» η χώρα - Πού ξεπέρασε τους 43°C ο υδράργυρος

Ο χάρτης του meteo με τις «κόκκινες» περιοχές

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Ελλαδα
Πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες μετά τον καύσωνα. Η πρόγνωση του καιρού από τη Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα 22/7, θερμοκρασίες στην Ελλάδα ξεπέρασαν τους 43 °C λόγω καύσωνα.
  • Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας με 43,5 °C.
  • Σημαντικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σε Σπάρτη (42 °C) και Κάμπο Αμφίκλειας (41,4 °C).
  • 28 σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 40 °C και 138 άνω των 37 °C.
  • Ο καύσωνας επηρεάζει κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και την Κρήτη.

Θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 43 °C καταγράφηκαν στην Ελλάδα σήμερα Τετάρτη 22/7 με την κορύφωση του καύσωνα

Έκτακτο δελτίο καιρού: Καύσωνας και μπουρίνια μαζί - Αναλυτική πρόβλεψη

Σύμφωνα με το meteo, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43.5 °C. 

Στον χάρτη που έδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες: 

  • Λευκοχώρι Φθιώτιδας 43,5 °C
  • Σπάρτη 42°C
  • Κάμπος Αμφίκλειας 41,4 °C
  • Μυστράς Λακωνίας 41,3 °C
  • Ψαχνά Ευβοίας 41,3 °C
  • Αιγιές Γυθείου 41,1 °C
  • Αλκιανός Χανίων 41,1 °C
  • Λιβαδειά 41,1 °C

Καύσωνας: «Έλιωσε» η χώρα - Πού ξεπέρασε τους 43°C ο υδράργυρος

Όπως επισημαίνεται, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 °C σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37°C σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου). 

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