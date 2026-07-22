Θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 43 °C καταγράφηκαν στην Ελλάδα σήμερα Τετάρτη 22/7 με την κορύφωση του καύσωνα.
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Σύμφωνα με το meteo, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43.5 °C.
Στον χάρτη που έδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026.
Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες:
- Λευκοχώρι Φθιώτιδας 43,5 °C
- Σπάρτη 42°C
- Κάμπος Αμφίκλειας 41,4 °C
- Μυστράς Λακωνίας 41,3 °C
- Ψαχνά Ευβοίας 41,3 °C
- Αιγιές Γυθείου 41,1 °C
- Αλκιανός Χανίων 41,1 °C
- Λιβαδειά 41,1 °C
Όπως επισημαίνεται, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 °C σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37°C σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.