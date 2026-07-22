Πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες μετά τον καύσωνα. Η πρόγνωση του καιρού από τη Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 43 °C καταγράφηκαν στην Ελλάδα σήμερα Τετάρτη 22/7 με την κορύφωση του καύσωνα.

Σύμφωνα με το meteo, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43.5 °C.

Στον χάρτη που έδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026.

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες:

Λευκοχώρι Φθιώτιδας 43,5 °C

Σπάρτη 42°C

Κάμπος Αμφίκλειας 41,4 °C

Μυστράς Λακωνίας 41,3 °C

Ψαχνά Ευβοίας 41,3 °C

Αιγιές Γυθείου 41,1 °C

Αλκιανός Χανίων 41,1 °C

Λιβαδειά 41,1 °C

Όπως επισημαίνεται, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 °C σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37°C σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).