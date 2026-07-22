Europol: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο διακίνησης μεταναστών, μέσω Ελλάδας

7 συλλήψεις σε 3 χώρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.07.26 , 14:00 Είσαι η «ψυχολόγος των άλλων»; Αυτό μπορεί να μη σου βγει σε καλό
22.07.26 , 13:58 Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης: Πρωινή βόλτα στο Κολωνάκι
22.07.26 , 13:57 ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος
22.07.26 , 13:46 Σε κατάσταση «RED CODE» πολλές περιοχές της Αττικής και άλλες 6 περιφέρειες
22.07.26 , 13:11 Σταύρος Γεωργίου: «Είχε κλείσει ραντεβού με τον δολοφόνο του»
22.07.26 , 12:37 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το δείπνο με τη μητέρα της και το υπέροχο μάξι φόρεμα!
22.07.26 , 12:30 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Διπλή βράβευση
22.07.26 , 12:03 Συναγερμός στον Πειραιά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο
22.07.26 , 12:00 9+1 εύκολες ασκήσεις με ιμάντες στο σπίτι - Πρόγραμμα 20 λεπτών!
22.07.26 , 11:34 Europol: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο διακίνησης μεταναστών, μέσω Ελλάδας
22.07.26 , 11:26 Μαίρη Λίντα: Όταν τραγούδησε τις «Περασμένες μου αγάπες» από το Γηροκομείο
22.07.26 , 11:15 Έκτακτο δελτίο καιρού: Καύσωνας και μπουρίνια μαζί - Αναλυτική πρόβλεψη
22.07.26 , 11:10 Μαίρη Λίντα: «Θα σε παντρευτώ όταν φτάσεις μέχρι τον ώμο μου»
22.07.26 , 10:56 Βίντεο-σοκ: Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη
22.07.26 , 10:42 «Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΛΦΑ
Έκτακτο δελτίο καιρού: Καύσωνας και μπουρίνια μαζί - Αναλυτική πρόβλεψη
Σταύρος Γεωργίου: «Είχε κλείσει ραντεβού με τον δολοφόνο του»
Συναγερμός στον Πειραιά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το δείπνο με τη μητέρα της και το υπέροχο μάξι φόρεμα!
Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου - Βρέθηκε στο δικηγορικό του γραφείο
Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο
Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 90 ετών
Μαίρη Λίντα: Όταν τραγούδησε τις «Περασμένες μου αγάπες» από το Γηροκομείο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Europol: Εξαρθρώθηκε Διεθνές Δίκτυο Διακίνησης Μεταναστών
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο διακίνησης μεταναστών μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας, με τη βοήθεια της Europol.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2026, με επτά συλλήψεις (πέντε στην Ελλάδα, ένας στη Βουλγαρία, ένας στην Ολλανδία).
  • Η ομάδα συνδέεται με 12 περιστατικά λαθρεμπορίας μεταναστών από Φεβρουάριο έως Ιούλιο 2026, κυρίως Αιγύπτιοι, Ιρακινοί και Σύριοι υπήκοοι.
  • Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα, κλεμμένα και δόλια καταχωρημένα οχήματα για τη μεταφορά μεταναστών.
  • Το δίκτυο λειτουργούσε μέσω πυρήνων στις προαναφερόμενες χώρες, αποφεύγοντας τις αρχές επιβολής του νόμου.

Οι αρχές στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Ρουμανία έλαβαν συντονισμένη δράση εναντίον μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος που είναι ύποπτη για λαθρεμπόριο μεταναστών μέσω των Βαλκανίων χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα, κλεμμένα και δόλια καταχωρημένα οχήματα.

Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, η έρευνα στόχευσε ένα εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν κυρίως από Σύρους και Αιγύπτιους υπηκόους, οι οποίοι ήταν ύποπτοι για την οργάνωση της παράνομης μεταφοράς μεταναστών από την Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, πριν διευκολύνουν το περαιτέρω ταξίδι τους προς την Ιταλία.

Europol: Παιδιά στρατολογούνται για δολοφονίες μέσω video games

Η ημέρα δράσης ήταν στις 16 Ιουλίου 2026, με επιχειρησιακές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα (Ελλάδα), τη Σόφια (Βουλγαρία), το Βουκουρέστι (Ρουμανία) και το Έτεν-Λερ (Ολλανδία).

Επτά συλλήψεις σε τρεις χώρες

Η συντονισμένη δράση οδήγησε στη σύλληψη επτά υπόπτων: πέντε στην Ελλάδα, ένας στη Βουλγαρία και ένας στην Ολλανδία.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν συνδέσει την ομάδα με 12 περιστατικά λαθρεμπορίας μεταναστών που εντοπίστηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου 2026. Άλλα τέσσερα προηγούμενα περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση και πιστεύεται ότι συνδέονται με το ίδιο εγκληματικό δίκτυο. Οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν ήταν κυρίως Αιγύπτιοι, Ιρακινοί και Σύριοι υπήκοοι.

Η έρευνα αποκάλυψε ένα εξελιγμένο δίκτυο μεταφορών που είχε σχεδιαστεί για να αποφεύγει τις αρχές επιβολής του νόμου. Για να μετακινήσουν μετανάστες πέρα από τα σύνορα, οι ύποπτοι φέρονται να μετέφεραν μετανάστες σε μικρά οχήματα μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας πριν τους μεταφέρουν σε φορτηγά για το τελικό στάδιο του ταξιδιού προς την Ιταλία. Ενοικίαζαν οχήματα χρησιμοποιώντας γνήσια και πλαστά έγγραφα ταυτότητας, χωρίς στη συνέχεια να τα επιστρέφουν, αγόραζαν και ταξινομούσαν αυτοκίνητα στο όνομα τρίτων προσώπων ή εικονικών εταιρειών και χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα, κυρίως προερχόμενα από την Ελλάδα.

Μεταναστευτικό: Eπιστολή 19 χωρών για επίσπευση των «κόμβων επιστροφής»

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το δίκτυο λειτουργούσε μέσω ειδικών πυρήνων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με τα μέλη του να ταξιδεύουν συχνά στα Βαλκάνια για να συντονίσουν τις διαδρομές λαθρεμπορίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROPOL
 |
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
 |
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
 |
ΚΥΚΛΩΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καύσωνας Και Καταιγίδες: RED CODE Σε Πολλές Περιοχές
Ελλαδα
Σε κατάσταση «RED CODE» πολλές περιοχές της Αττικής και άλλες 6 περιφέρειες
Σταύρος Γεωργίου: Είχε Κλείσει Ραντεβού Με Τον Δολοφόνο Του
Ελλαδα
Σταύρος Γεωργίου: «Είχε κλείσει ραντεβού με τον δολοφόνο του»
Πειραιάς: Συναγερμός Δια Διαρροή Αερίου Σε Βενζινάδικο
Ελλαδα
Συναγερμός στον Πειραιά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Καύσωνας Και Μπουρίνια Μαζί
Ελλαδα
Έκτακτο δελτίο καιρού: Καύσωνας και μπουρίνια μαζί - Αναλυτική πρόβλεψη
Τροχαία Δυστυχήματα: Μείωση 22% Στους Θανάτους Στην Ελλάδα
Ελλαδα
Τροχαία δυστυχήματα: Η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 22% στους θανάτους το 2025
Ryanair: Συγκλονίζει Ο Επιβάτης Που Κόντεψε Να Πεθάνει
Ελλαδα
Ryanair: «Κοιμόμουν και ξαφνικά βρέθηκα ο μισός έξω από το παράθυρο»
Μπουρίνι Κέρκυρα: Ξεριζώθηκαν Δέντρα- Διακοπή Ηλεκτροδότησης
Ελλαδα
Μπουρίνι στην Κέρκυρα: Ξεριζώθηκαν δέντρα και σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος
Σταύρος Γεωργίου: Βρέθηκαν Σημάδια Άγριου Ξυλοδαρμού
Ελλαδα
Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώνονται Αύριο Οι Βάσεις
Ελλαδα
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώνονται αύριο οι βάσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top