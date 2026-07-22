Europol: Εξαρθρώθηκε Διεθνές Δίκτυο Διακίνησης Μεταναστών

Οι αρχές στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Ρουμανία έλαβαν συντονισμένη δράση εναντίον μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος που είναι ύποπτη για λαθρεμπόριο μεταναστών μέσω των Βαλκανίων χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα, κλεμμένα και δόλια καταχωρημένα οχήματα.

Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, η έρευνα στόχευσε ένα εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν κυρίως από Σύρους και Αιγύπτιους υπηκόους, οι οποίοι ήταν ύποπτοι για την οργάνωση της παράνομης μεταφοράς μεταναστών από την Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, πριν διευκολύνουν το περαιτέρω ταξίδι τους προς την Ιταλία.

Η ημέρα δράσης ήταν στις 16 Ιουλίου 2026, με επιχειρησιακές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα (Ελλάδα), τη Σόφια (Βουλγαρία), το Βουκουρέστι (Ρουμανία) και το Έτεν-Λερ (Ολλανδία).

Επτά συλλήψεις σε τρεις χώρες

Η συντονισμένη δράση οδήγησε στη σύλληψη επτά υπόπτων: πέντε στην Ελλάδα, ένας στη Βουλγαρία και ένας στην Ολλανδία.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν συνδέσει την ομάδα με 12 περιστατικά λαθρεμπορίας μεταναστών που εντοπίστηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου 2026. Άλλα τέσσερα προηγούμενα περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση και πιστεύεται ότι συνδέονται με το ίδιο εγκληματικό δίκτυο. Οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν ήταν κυρίως Αιγύπτιοι, Ιρακινοί και Σύριοι υπήκοοι.

Η έρευνα αποκάλυψε ένα εξελιγμένο δίκτυο μεταφορών που είχε σχεδιαστεί για να αποφεύγει τις αρχές επιβολής του νόμου. Για να μετακινήσουν μετανάστες πέρα από τα σύνορα, οι ύποπτοι φέρονται να μετέφεραν μετανάστες σε μικρά οχήματα μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας πριν τους μεταφέρουν σε φορτηγά για το τελικό στάδιο του ταξιδιού προς την Ιταλία. Ενοικίαζαν οχήματα χρησιμοποιώντας γνήσια και πλαστά έγγραφα ταυτότητας, χωρίς στη συνέχεια να τα επιστρέφουν, αγόραζαν και ταξινομούσαν αυτοκίνητα στο όνομα τρίτων προσώπων ή εικονικών εταιρειών και χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα, κυρίως προερχόμενα από την Ελλάδα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το δίκτυο λειτουργούσε μέσω ειδικών πυρήνων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με τα μέλη του να ταξιδεύουν συχνά στα Βαλκάνια για να συντονίσουν τις διαδρομές λαθρεμπορίου.