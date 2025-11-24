Πώς τα παιδιά στρατολογούνται για δολοφονίες μέσω video games

Συναγερμός από την Europol

Κοσμος
Πηγή: Politico
Παιδιά Στρατολογούνται Για Δολοφονίες Μέσω Video Games
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε συναγαρμό βρίσκεται η Europol, η οποία προειδοποιεί νέους και γονείς για εγκληματικά δίκτυα τα οποία «οπλοποιούν» τα παιδιά μέσω video games και smartphones.

Τα εγκληματικά δίκτυα στρατολογούν παιδιά μέσα από διαδικτυακά παιχνίδια και εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα, μετατρέποντάς τα σε εκτελεστές βίας, ακόμη και δολοφονιών, συχνά χωρίς οι γονείς να γνωρίζουν τι συμβαίνει. Η επικεφαλής της Europol, Catherine De Bolle, προειδοποιεί ότι το φαινόμενο αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τη De Bolle, οι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις στοχεύουν συστηματικά ανηλίκους, τους οποίους χειραγωγούν για να εκτελέσουν βασανιστήρια, δολοφονίες, ακόμη και αυτοκτονίες. «Δεν έχουμε να κάνουμε με μικροεγκλήματα πλέον. Πρόκειται για βαριά εγκληματικότητα», δήλωσε.

Η Europol έχει καταγράψει περιπτώσεις παιδιών που έλαβαν εντολή να σκοτώσουν ακόμη και μέλη της οικογένειάς τους, με ορισμένες εντολές να εκτελούνται.

Πώς γίνεται η στρατολόγηση μέσα από παιχνίδια και κλειστές συνομιλίες

Οι εγκληματίες πλησιάζουν τα παιδιά μέσω video games που παίζουν ταυτόχρονα πολλοί παίκτες, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συνομιλίας για να χτίσουν εμπιστοσύνη με συζητήσεις γύρω από τη σχολική ή οικογενειακή ζωή.

Στη συνέχεια τα μεταφέρουν σε κλειστές συνομιλίες, όπου αποσπούν προσωπικές πληροφορίες, όπως διεύθυνση κατοικίας.

Από εκεί ξεκινά ο εκβιασμός: απειλές κατά της οικογένειας, βασανισμό κατοικιδίων ή οικονομικά ανταλλάγματα που μπορούν να φτάσουν και τα 20.000 δολάρια για μία δολοφονία.

Η De Bolle αποκάλυψε επίσης ότι παιδικά προφίλ αξιοποιούνται από κρατικούς φορείς για υβριδικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας νέους ως ακούσιους υποκλοπείς σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται επίσης ότι όταν ένα παιδί συλληφθεί, τα δίκτυα το εγκαταλείπουν αμέσως και στραφούν σε νέο στόχο.

Οι γονείς στο σκοτάδι - Η ανάγκη για ενημέρωση

Οι γονείς, συχνά σοκαρισμένοι, δεν αντιλαμβάνονται πώς η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό τους.

Η De Bolle τονίζει ότι οι οικογένειες πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους και να συνομιλούν ανοιχτά με τα παιδιά για το διαδίκτυο.

Νέες μέθοδοι εγκλήματος και έκρηξη ηλεκτρονικής απάτης

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλαπλασιάσει τα περιστατικά online απάτης, όπως phishing και «ρομαντικές απάτες».

«Η AI είναι πολλαπλασιαστής του εγκλήματος. Οι απάτες παράγονται πλέον σε μαζική κλίμακα, με γλώσσα τόσο φυσική που δύσκολα διακρίνεται η απάτη», σημείωσε η De Bolle.

Η χρήση deepfakes και αυτοματοποιημένων φωνητικών συστημάτων κάνει τον εντοπισμό των εγκληματιών σχεδόν αδύνατο.

Η Europol ζητά νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα μηνύματα με δικαστική εντολή, ώστε να μπορεί να αποτρέψει εγκλήματα πριν αυτά συμβούν.
«Αν δεν έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα, είμαστε τυφλοί», δήλωσε.

