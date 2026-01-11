Eurovision 2026: Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η κλήρωση των ημιτελικών

Σε ποιον θα διαγωνιστεί η Ελλάδα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντίστροφα μετράμε τις ώρες για τη στιγμή που θα μάθουμε σε ποιον ημιτελικό της Eurovision θα διαγωνιστεί η Ελλάδα. Το κανάλι της ΕΡΤ πρόκειται να μεταδώσει από το ERTFLIX την κλήρωση των ημιτελικών του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00.

Η κλήρωση για τους δύο ημιτελικούς της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο της Βιέννης, το Wiener Rathaus. Θα μεταδοθεί απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά για την Ελλάδα.

Eurovision 2026: Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Από την κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς της Εurovision θα διαγωνιστούν και θα ψηφίσουν οι συμμετέχουσες χώρες. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026

Επιπλέον, από την κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες "Big 4" (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και η διοργανώτρια Αυστρία που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.

Αυτοί είναι οι  28υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας φέτος:

  1. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia, Μουσική: Γιάννης Φουστέρης, Στίχοι: Victoria Anastasia
  2. «Bulletproof», KOZA MOSTRA, Μουσική, στίχοι: Ηλίας Κόζας
  3. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα, Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου, Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή
  4. «Ferto», Ακύλας, Μουσική: Ακύλας, Papatanice, TEO.x3, Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
  5. «Dark Side of the Moon», good job Nicky, Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally, Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, good job Nicky
  6. «Labyrinth», Mikay, Μουσική: Foti Katsanos, Στίχοι: Mikay
  7. «The Songwriter», Revery, Μουσική, στίχοι: Revery
  8. «Άλμα», Rosanna Mailan, Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan, Στίχοι: Nany Zarikian
  9. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ, Μουσική, στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel
  10. «mad about it», D3lta, Μουσική, στίχοι: D3lta, Anthony Mack
  11. «The other side», Alexandra Sieti, Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis, Στίχοι: Alexandra Sieti, Hill Kourkoutis, Serena Ryder
  12. «Slipping Away», Niya, Μουσική, στίχοι: Niya
  13. «Chaos», Dinamiss, Μουσική, στίχοι: Dinamiss
  14. «Back in the game», GARVIN, Μουσική, στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS
  15. «Αστείο», ZAF, Μουσική, στίχοι: ZAF
  16. «Anatello», TIANORA, Μουσική, στίχοι: LMNZ
  17. «Aphrodite», Desi G, Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe, Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe
  18. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa, Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos, Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras
  19. «Χάνομαι», Marseaux, Μουσική, στίχοι: Solmeister
  20. «Parea», Evangelia, Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer, Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos , Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia
  21. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος, Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης
  22. «Europa», STEFI, Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI, Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI
  23. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers, Μουσική, στίχοι: leroybroughtflowers
  24. «YOU & I», STYLIANOS, Μουσική: Stylianos, Adam Wu, Στίχοι: Stylianos
  25. «You Are The Fire», Stella Kay, Μουσική, στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas
  26. «AGAPI», RIKKI, Μουσική, στίχοι: Erection Music
  27. «Drop It», THE Astrolabe, Μουσική, στίχοι: THE Astrolabe
  28. «Set Everything On Fire», BASILICA, Μουσική, στίχοι: BASILICA

Τα 28 τραγούδια θα διαγωνιστούν σε δύο Ημιτελικούς, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, την οποία θα κερδίσουν τα 14 από αυτά αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).

