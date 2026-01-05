Eurovision 2026: Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Ποιοι δεν τα κατάφεραν και έμειναν εκτός Eurovision

Media
Στους δύο ημιτελικούς και έπειτα στον τελικό για τη Eurovision 2026 διαγωνίζονται 28 υποψήφιοι, οι οποίοι διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού, που θα λάβει χώρα στη Βιέννη.

Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Στις 4/1 η αποκαλύψη των 28 καλλιτεχνών

Η μεγάλη μουσική γιορτή ξεκίνησε χθες στο κανάλι της ΕΡΤ και την εκπομπή «Sing for Greece 2026 | Ο δρόμος για τον Τελικό» με παρουσιάστρια την Μπέτυ Μαγγίρα και τους Κέλλυ Βρανάκη και Θάνο Παπαχάμο, με την παρουσίαση των 28 υποψηφίων που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στη Βιέννη.

Eurovision 2026: Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Στη χθεσινή βραδιά πήραμε μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα πάρουν μέρος στον Εθνικό Τελικό, διεκδικώντας το εισιτήριο για τη Βιέννη, ενώ η Klavdia, κάνοντας μία ξεχωριστή εμφάνιση, μοιράστηκε με τους υποψήφιους τη δική της εμπειρία στον διαγωνισμό. Όπως είπε:  «Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι πέρασε ένας χρόνος... Πλέον μπορώ και τραγουδάω σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού μαζί με τον κόσμο που με στηρίζει και με αγαπάει».

Μπέττυ Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την παρουσίαση της Eurovision

Ύστερα ευχήθηκε σε όλους τους υποψηφίους να ευχαριστηθούν την εμπειρία και πραγματοποίησε την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των υποψηφίων στους δύο Ημιτελικούς.

Eurovision 2026: Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Αυτοί είναι οι υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Αυτά είναι τα 28 τραγούδια και οι καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση στη Eurovision 2026:

  • «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia, Μουσική: Γιάννης Φουστέρης, Στίχοι: Victoria Anastasia
  • «Bulletproof», KOZA MOSTRA, Μουσική, στίχοι: Ηλίας Κόζας
  • «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα, Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου, Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή
  • «Ferto», Ακύλας, Μουσική: Ακύλας, Papatanice, TEO.x3, Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
  • «Dark Side of the Moon», good job Nicky, Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally, Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, good job Nicky
  • «Labyrinth», Mikay, Μουσική: Foti Katsanos, Στίχοι: Mikay
  • «The Songwriter», Revery, Μουσική, στίχοι: Revery
  • «Άλμα», Rosanna Mailan, Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan, Στίχοι: Nany Zarikian
  • «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ, Μουσική, στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel
  • «mad about it», D3lta, Μουσική, στίχοι: D3lta, Anthony Mack
  • «The other side», Alexandra Sieti, Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis, Στίχοι: Alexandra Sieti, Hill Kourkoutis, Serena Ryder
  • «Slipping Away», Niya, Μουσική, στίχοι: Niya
  • «Chaos», Dinamiss, Μουσική, στίχοι: Dinamiss
  • «Back in the game», GARVIN, Μουσική, στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS
  • «Αστείο», ZAF, Μουσική, στίχοι: ZAF
  • «Anatello», TIANORA, Μουσική, στίχοι: LMNZ
  • «Aphrodite», Desi G, Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe, Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe
  • «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa, Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos, Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras
  • «Χάνομαι», Marseaux, Μουσική, στίχοι: Solmeister
  • «Parea», Evangelia, Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer, Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos , Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia
  • «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος, Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης
  • «Europa», STEFI, Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI, Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI
  • «SABOTAGE!», leroybroughtflowers, Μουσική, στίχοι: leroybroughtflowers
  • «YOU & I», STYLIANOS, Μουσική: Stylianos, Adam Wu, Στίχοι: Stylianos
  • «You Are The Fire», Stella Kay, Μουσική, στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas
  • «AGAPI», RIKKI, Μουσική, στίχοι: Erection Music
  • «Drop It», THE Astrolabe, Μουσική, στίχοι: THE Astrolabe
  • «Set Everything On Fire», BASILICA, Μουσική, στίχοι: BASILICA

Τα 28 τραγούδια θα διαγωνιστούν σε δύο Ημιτελικούς, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, την οποία θα κερδίσουν τα 14 εξ αυτών αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).

Eurovision 2026: Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Ποιοι έμειναν εκτός Eurovision

Κάποια «ηχηρά» ονόματα που εν τέλει έμειναν εκτός Eurovision, παρόλο που είχαν τη στήριξη του κοινού, αλλά δεν ψηφίστηκαν από την κριτική επιτροπή, είναι οι: Πέννυ Μπαλτατζή, Μαυρίκιος Μαυρικίου, Στέλλα Γεωργιάδου, Τάνια Μπρεάζου, Νίκος Γκάνος και Νίνα Λοτσάρη.

