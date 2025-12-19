Μπέττυ Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την παρουσίαση της Eurovision

«Εννοείται πως θα ήθελα να το κάνω», είπε στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.12.25 , 14:32 Μαζωνάκης: «Η οικογένειά του προσπάθησε να επικοινωνήσει μετά τη μήνυση»
19.12.25 , 14:04 Δημοπρασία με το... Chanel γάντι σήμερα στο Cash or Trash!
19.12.25 , 13:42 Εξώδικο στον Μαζωνάκη: Τι απαντούν οι επιχειρηματίες για τον εκβιασμό
19.12.25 , 13:36 Μαζωνάκης: Η τραγουδίστρια που ήταν στο σχήμα «σπάει» τη σιωπή της
19.12.25 , 13:15 Μπέττυ Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την παρουσίαση της Eurovision
19.12.25 , 12:53 Χήρα Ν. Ξυλούρη: «Ευχαριστώ όλον τον κόσμο που τον έχει ζωντανό 45 χρόνια»
19.12.25 , 12:30 IQ 160: Μουρική, Καλατζής & Τηλέμαχος μαζί σε μάθημα ανώδυνου τοκετού
19.12.25 , 12:17 Στην αντεπίθεση ο Μαζωνάκης: Μηνύει τον 22χρονο και έναν επιχειρηματία
19.12.25 , 11:58 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον τελικό - Η μεταμόρφωση σε κρύσταλλα
19.12.25 , 11:47 Νίκος Παππάς: «Δεν γρονθοκόπησα κανέναν, δε με αναζήτησε κανείς»
19.12.25 , 11:43 Εγκαταστάθηκαν οι πρώτες «έξυπνες κάμερες» στην Αττική - Σε ποια σημεία
19.12.25 , 11:25 Συντετριμμένη η Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»
19.12.25 , 10:49 Αγρότες: Κλιμάκωση στα μπλόκα ενόψει Χριστουγέννων
19.12.25 , 10:44 Αλεξάνδρα Νίκα: «Συμβουλεύομαι τον Κωνσταντίνο σε όλα. Με βοηθάει»
19.12.25 , 10:38 GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Εξώδικο στον Μαζωνάκη: Τι απαντούν οι επιχειρηματίες για τον εκβιασμό
GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»
Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
Μαζωνάκης: Η τραγουδίστρια που ήταν στο σχήμα «σπάει» τη σιωπή της
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Πάνος Παπαδόπουλος συνάντησαν την Μπέττυ Μαγγίρα, μετά την είδηση ότι θα παρουσιάσει την Eurovision μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Μπέττυ Μαγγίρα: Θα συμπαρουσιάσει την Eurovision με τον Γιώργο Καπουτζίδη;

«Τι να πω. Οι ευχές είναι καλοδεχούμενες», απάντησε η παρουσιάστρια. «Θα δούμε έτσι ένα σόου όπως τα παλιά με πολλή μουσική, κέφι, σόου;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Δεν έχω να πω κάτι...», απάντησε. Θα ήθελε να το κάνει; «Εννοείται πως θα ήθελα», ξεκαθάρισε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Μπέττυ Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την παρουσίαση της Eurovision

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εδώ και λίγες ημέρες έχουν ξεκινήσει οι επαφές ώστε η παρουσιάστρια να βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Καπουτζίδη στους δύο ημιτελικούς της Eurovision 2026, οι οποίοι αναμένεται να μεταδοθούν τον Φεβρουάριο του 2026.

Μπέττυ Μαγγίρα για GNTM: «Η δοκιμασία ήταν φανταστική»

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!, παρέα με την αδερφή της Ματθίλδη μαγγίρα, είχε πει: «Θα ξαναπαρουσιάζαμε την Eurovision με τρέλα… που λέει και η Αννίτα Πάνια. Μετά την παρουσίαση του Εθνικού τελικού, θα πήγαιναν η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς να κάνουν αναμετάδοση; Δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο, δεν είναι μια παρουσίαση απλή εκεί. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Έχει πάρα πολύ δουλειά, πρέπει να πηγαίνουν πρωί βράδυ στις πρόβες κάθε μέρα για μία εβδομάδα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η Έλενα και ο Σάκης θα έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία».

Μπέττυ Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την παρουσίαση της Eurovision

«Δεν καίγομαι κιόλας να δώσουμε του 12αρι της Ελλάδας στην Eurovision. Γιατί βάφεσαι, χτενίζεσαι, λες ένα “12” και φεύγεις! Λες “παρ’ τε τους βαθμούς τους υπόλοιπους”, οι οποίοι εμφανίζονται ψηφιακά και μετά δίνεις το 12αρι. Τιμητικό είναι, δεν μπορώ να πω, ωραίο», πρόσθεσε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
EUROVISION
 |
BREAKFAST@STAR
 |
EUROVISION 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top