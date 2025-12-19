Μπέττυ Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την παρουσίαση της Eurovision

Η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Πάνος Παπαδόπουλος συνάντησαν την Μπέττυ Μαγγίρα, μετά την είδηση ότι θα παρουσιάσει την Eurovision μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη.

«Τι να πω. Οι ευχές είναι καλοδεχούμενες», απάντησε η παρουσιάστρια. «Θα δούμε έτσι ένα σόου όπως τα παλιά με πολλή μουσική, κέφι, σόου;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Δεν έχω να πω κάτι...», απάντησε. Θα ήθελε να το κάνει; «Εννοείται πως θα ήθελα», ξεκαθάρισε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εδώ και λίγες ημέρες έχουν ξεκινήσει οι επαφές ώστε η παρουσιάστρια να βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Καπουτζίδη στους δύο ημιτελικούς της Eurovision 2026, οι οποίοι αναμένεται να μεταδοθούν τον Φεβρουάριο του 2026.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!, παρέα με την αδερφή της Ματθίλδη μαγγίρα, είχε πει: «Θα ξαναπαρουσιάζαμε την Eurovision με τρέλα… που λέει και η Αννίτα Πάνια. Μετά την παρουσίαση του Εθνικού τελικού, θα πήγαιναν η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς να κάνουν αναμετάδοση; Δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο, δεν είναι μια παρουσίαση απλή εκεί. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Έχει πάρα πολύ δουλειά, πρέπει να πηγαίνουν πρωί βράδυ στις πρόβες κάθε μέρα για μία εβδομάδα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η Έλενα και ο Σάκης θα έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία».

«Δεν καίγομαι κιόλας να δώσουμε του 12αρι της Ελλάδας στην Eurovision. Γιατί βάφεσαι, χτενίζεσαι, λες ένα “12” και φεύγεις! Λες “παρ’ τε τους βαθμούς τους υπόλοιπους”, οι οποίοι εμφανίζονται ψηφιακά και μετά δίνεις το 12αρι. Τιμητικό είναι, δεν μπορώ να πω, ωραίο», πρόσθεσε η Μπέττυ Μαγγίρα.

