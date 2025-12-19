Άρης Μουγκοπέτρος - Έδειξε το τεχνητό μέλος: «Θα επιστρέψω στη δουλειά μου»

Καλεσμένος στο Πρωινό ήταν την Παρασκευή ο Άρης Μουγκοπέτρος, όπου μίλησε για το σοβαρό ατύχημα που είχε το περασμένο Πάσχα, το οποίο του στοίχισε τα δύο δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Μάλιστα, έδειξε στον «αέρα» το τεχνητό μέλος.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έγινε πρωτοσέλιδο με το ατύχημά του το περασμένο Πάσχα

Αρχικά, επανήλθε, στην οδυνηρή εμπειρία που βίωσε, αφότου κροτίδα εξερράγη στο χέρι του: «Κάθε μέρα ήταν πολύ δύσκολη για εμένα. Εγώ πάντα είχα μάθει στη δυσκολία στη ζωή μου. Αυτή η κατάσταση βοήθησε να με μάθει ο κόσμος πιο πολύ. Θα επιστρέψω στη δουλεια μου, είμαι σίγουρος».

«Όταν είδα το χέρι μου μετά τον τραυματισμό ήταν σαν σκηνή από θρίλερ. Τα χέρια μου ήταν κατεστραμμένα μετά το ατύχημα. Νόμιζα ότι θα κοπεί όλο. Έπραξα σαν ηλίθιος με εκείνον τον υποτιθέμενο φίλο. Όλοι οι δικοί μου παθάνε πλάκα. Αυτός με παρότρυνε να την ανάψω. Αν εγώ είχα κάνει έστω μια γρατζουνιά σε έναν άνθρωπο δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν κρατάω κακία σε αυτόν τον άνθρωπο. Η τιμωρία του είναι ότι μέσα του δεν έχει συναισθήματα», εξομολογήθηκε.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έδειξε το τεχνητό μέλος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα

Στη συνέχεια, δείχνοντας το τεχνητό μέλος, μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για τη χειρουργική αποκατάσταση και τον γιατρό του, που ενήργησε αποτελεσματικά, ώστε να μην χάσει το χέρι του: «Αν δεν ήταν ο γιατρός μου θα μου είχαν κόψει το χέρι. Αισθάνομαι τυχερός που μέσα στην ατυχία μου τον γνώρισα. Αναρωτιέμαι πώς ζω μετά από όλο αυτό. Αυτό το τεχνητό μέλος κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος, όταν παθαίνει ένα τραγικό συμβάν, θέλει ειδική μεταχείριση σε κάποια θέματα. Εγώ μέσα μου ήμουν δυνατός και δε σκέφτηκα ότι δε θα μπορέσω να συνεχίσω τη ζωή μου».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε για την αντίδραση των παιδιών του στο τεχνητό μέλος

«Το χέρι το φοράω τώρα τρεις μέρες. Ήρθαν τα παιδιά, μου χαϊδέψαν το χέρι και μου είπαν “μπαμπά το μιμί πέρασε”», εξομολογήθηκε, επίσης ο Άρης Μουγκοπέτρος.