Κατερίνα Καινούργιου: «Αχ, πονάω...» - Η ενόχληση της παρουσιάστριας

Όσα είπε στον αέρα της εκπομπής της

Το πρωί της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Super Κατερίνα ένιωσε μια ενόχληση, την οποία και σχολίασε με τους συνεργάτες της.

Κατερίνα Καινούργιου: «Αχ, πονάω...» - Η ενόχληση της παρουσιάστριας

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που η Έλενα Πολυκάρπου παρουσίαζε ένα κουίζ, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως είχε κάποια πονάκια λόγω της εγκυμοσύνης της. 

Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»

«Αχ, αχ!», ακούστηκε να λέει η παρουσιάστρια πιάνοντας την κοιλιά της, με την Έλενα Πολυκάρπου να τη ρωτάει αμέσως: «Πονάς;».

«Αχ, πονάω, εντάξει παιδιά συμβαίνει, κοντεύω έξι μηνών, θα μπω στον έκτο μήνα. Καμιά φορά έχεις κάποια πονάκια. Δεν ξέρω, λογικό δεν είναι; Εσείς που έχετε γίνει μαμάδες ξέρετε» είπε η Κατερίνα Καινούργιου, με τη δημοσιογράφο να της απαντάει: «Λογικό είναι. Όλα λογικά είναι...».

Κατερίνα Καινούργιου: «Αχ, πονάω...» - Η ενόχληση της παρουσιάστριας

Μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της τον περασμένο Νοέμβριο και τη χαρά της που μπόρεσε να βάψει τη ρίζα της μετά από πέντε, περίπου, μήνες, η Κατερίνα Καινούργιου είχε κάνει μια νέα εξομολόγηση συνομιλώντας με την καλεσμένη της Αλίνα Κοτσοβούλου.

Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της

«Έκανα έναν χρόνο ορμονοθεραπεία, δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα,και λέω “θα μπω στην εξωσωματική από Σεπτέμβριο” αλλά το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ. Και έμεινα φυσιολογικά». Συζητώντας μάλιστα για το θέμα της ηλικίας, μιας και η γνωστή ηθοποιός έμεινε έγκυος έχοντας κλείσει τα 40 της χρόνια όπως η παρουσιάστρια, παρατήρησε: «Οι περισσότερες γυναίκες σε αυτή την ηλικία κάνουμε παιδιά».

