GNTM: Απόψε στις 21:00 ο Μεγάλος Τελικός!

Ποιος ή ποια θα στεφθεί το επόμενο Greece's Next Top Model;

Μετά από μήνες γεμάτους μόδα, δημιουργία και έντονες αναμετρήσεις, το GNTM 2025 κορυφώνεται, απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, με έναν τελικό υπερπαραγωγή, που θα κρίνει ποιος ή ποια θα στεφθεί το επόμενο Greece’s Next Top Model!

Τέσσερις φιναλίστ, η Ειρήνη Βασιλειάδου, ο Ανέστης Τεντέσκι, ο Γιώργος Τοκμετζίδης και η Ξένια Τσίρκοβα, τρεις απαιτητικές δοκιμασίες, μία μαραθώνια μέρα γεμάτη λάμψη και συγκίνηση! Ο δρόμος προς τη νίκη περνά μέσα από εικόνες, που συνδυάζουν art direction υψηλής αισθητικής με απόλυτο fashion performance.

1η Δοκιμασία – Lampshades Catwalk

Ο τελικός του GNTM 2025 ξεκινά με μια πασαρέλα που γράφει ιστορία. Τα τέσσερα κορυφαία μοντέλα συναντούν 15 πρώην διαγωνιζόμενους του φετινού κύκλου, σε ένα αναπάντεχο reunion γεμάτο χαρά και νοσταλγία. Μαζί, ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα catwalk-υπερθέαμα, με τίτλο “Lampshades”, ανάμεσα σε φωτεινά γλυπτά και υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής από το Fortissimo Electric String Quartet.

Εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’20, τον Great Gatsby, τα θρυλικά πάρτι των Getty και τον πίνακα “Surrealist Lamp” του Salvador Dali, το σκηνικό θυμίζει έναν «χορό των φωτών» – μια εορταστική, μεγαλοπρεπή στιγμή, όπου οι φιναλίστ γίνονται οι οικοδεσπότες μιας άλλης εποχής.

Κίνηση, χάρη, φινέτσα και σκηνική παρουσία: αυτά είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν ποιοι θα συνεχίσουν.

Στο τέλος της δοκιμασίας, ένας από τους τέσσερις διαγωνιζόμενους αποχωρεί, αφήνοντας τρεις φιναλίστ να συνεχίσουν στην τελική ευθεία.

2η & 3η Δοκιμασία – Chandeliers & Water Stones Photoshoots

Μετά το θεαματικό catwalk, οι φιναλίστ καλούνται να αποδείξουν την απόλυτη φωτογραφική τους ταυτότητα μέσα από δύο εμβληματικές λήψεις.

Στο “Chandeliers” photoshoot, το πάρτι έχει κορυφωθεί. Τα μοντέλα μεταμορφώνονται στα πιο λαμπερά «κρύσταλλα» ενός τεράστιου πολυελαίου, ποζάροντας στον αέρα με χάρη, αυτοπεποίθηση και glamour, ως ζωντανά στοιχεία ενός έργου τέχνης, γεμάτου φως και κίνηση.

Στο “Water Stones” photoshoot, η ένταση δίνει τη θέση της στη γαλήνη και στη σαγήνη.

Η βραδιά έχει τελειώσει και οι φιναλίστ απολαμβάνουν ένα μπάνιο απόλυτης πολυτέλειας, φορώντας μόνο εκλεκτά εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας από τον οίκο Kessaris.

Η φωτογράφιση συνδυάζει αισθησιασμό, κομψότητα και συμβολισμό, αποτυπώνοντας τη στιγμή της προσωπικής λύτρωσης, έπειτα από μια απαιτητική διαδρομή.

Το κοινό έχει πια τον τελευταίο λόγο. Η ψηφοφορία ανοίγει και οι τηλεθεατές καλούνται να αναδείξουν το μοντέλο που θα κατακτήσει την κορυφή του GNTM 2025!

Ένας τελικός γεμάτος ενέργεια, συγκίνηση και εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες!

Το φινάλε του GNTM 2025 απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 21:00, είναι στο Star και είναι πιο λαμπερό από ποτέ!

Τα έπαθλα του GNTM 2025

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:

  • 50.000 ευρώ
  • ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση
  • υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

