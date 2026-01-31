Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου

Δείτε βίντεο για την Ελένη Τσολάκη από το Breakfast@Star

Αρκετά δύσκολο ήταν το τελευταίο διάστημα για την Ελένη Τσολάκη, καθώς η εκπομπή που παρουσίαζε τα σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1, ολοκληρώθηκε πρόωρα και κάπως... άγαρμπα, λόγω χαμηλής τηλεθέασης.

Η Ελένη Τσολάκη έχει μία αξιοσημείωτη πορεία στην ελληνική τηλεόραση /Φωτογραφία Instagram

Στη θέση του Πρωινό Σαββατοκύριακο έκανε πρεμιέρα η Κατερίνα Καραβάτου με το Σαββατοκύριακο Παρέα, έχοντας στο πλευρό της τα ίδια πρόσωπα που είχε κι η προκάτοχός της. Μοναδική προσθήκη αυτή της Μαρίας Αντωνά.

Τη στιγμή της τηλεοπτικής πρεμιέρας, η Ελένη Τσολάκη έκανε τη βόλτα της με την κόρη της κι ανέβασε ένα σχετικό στιγμιότυπο στο προφίλ της στο Instagram. Συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στο καρότσι της μπέμπας της, ενώ τη συνόδευσε με ένα άκρως τρυφερό μήνυμα.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Τσολάκη έγραψε στη λεζάντα: «Σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις!!!❤️❤️❤️».

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

Η Ελένη Τσολάκη, μετά τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, έχει επικεντρωθεί στo μεγάλωμα της μονάκριβης κόρης της, η οποία ήρθε στον κόσμο τον Μάρτιο του 2025 κι από τότε της έχει αλλάξει τη ζωή!

Θυμίζουμε από το 2021 έως το 2025, η Ελένη ήταν από τα βασικά πρόσωπα του OPEN, παρουσιάζοντας το Open Weekend και το καθημερινό Πρωινό Σουσού.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 έκανε το μεγάλο βήμα για τον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας την πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου με την εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η εκπομπή ολοκληρώθηκε πρόωρα στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, με τον σταθμό να προχωράει σε αλλαγές στον προγραμματισμό του για το 2026.