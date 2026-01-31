Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου

Αρκετά δύσκολο ήταν το τελευταίο διάστημα για την Ελένη Τσολάκη, καθώς η εκπομπή που παρουσίαζε τα σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1, ολοκληρώθηκε πρόωρα και κάπως... άγαρμπα, λόγω χαμηλής τηλεθέασης.
Στη θέση του Πρωινό Σαββατοκύριακο έκανε πρεμιέρα η Κατερίνα Καραβάτου με το Σαββατοκύριακο Παρέα, έχοντας στο πλευρό της τα ίδια πρόσωπα που είχε κι η προκάτοχός της. Μοναδική προσθήκη αυτή της Μαρίας Αντωνά.
Πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου - Τα συγκινητικά πρώτα λόγια
Τη στιγμή της τηλεοπτικής πρεμιέρας, η Ελένη Τσολάκη έκανε τη βόλτα της με την κόρη της κι ανέβασε ένα σχετικό στιγμιότυπο στο προφίλ της στο Instagram. Συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στο καρότσι της μπέμπας της, ενώ τη συνόδευσε με ένα άκρως τρυφερό μήνυμα.
Ελένη Τσολάκη: Η πρώτη αντίδραση μετά το «κόψιμο» της εκπομπής της
Συγκεκριμένα, η Ελένη Τσολάκη έγραψε στη λεζάντα: «Σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις!!!❤️❤️❤️».
Η Ελένη Τσολάκη, μετά τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, έχει επικεντρωθεί στo μεγάλωμα της μονάκριβης κόρης της, η οποία ήρθε στον κόσμο τον Μάρτιο του 2025 κι από τότε της έχει αλλάξει τη ζωή!
Θυμίζουμε από το 2021 έως το 2025, η Ελένη ήταν από τα βασικά πρόσωπα του OPEN, παρουσιάζοντας το Open Weekend και το καθημερινό Πρωινό Σουσού.
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Τον Σεπτέμβριο του 2025 έκανε το μεγάλο βήμα για τον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας την πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου με την εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η εκπομπή ολοκληρώθηκε πρόωρα στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, με τον σταθμό να προχωράει σε αλλαγές στον προγραμματισμό του για το 2026.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.