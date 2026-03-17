Δημητρίου: «Είχα ένα μικρό ατύχημα - Έπρεπε να φέρω στον κόσμο τον γιο μου»

Η Άντζελα Δημητρίου άνοιξε την καρδιά της στον Παντελή Τουτουντζή και στο διαδικτυακό του vidcast «Make Up Stories», όπου βρέθηκε καλεσμένη.

Το πιο φορτισμένο μέρος της συνέντευξης ήταν όταν μίλησε για τον γιο της, τον οποίο γέννησε σε πολύ νεαρή ηλικία, μόλις 14 ετών. Όπως εξομολογήθηκε, ήρθε στη ζωή μετά από ένα «ατύχημα και δεν μεγάλωσε μαζί της. Η ίδια παραδέχτηκε στη συνέχεια πως ήταν δύσκολο να του αποκαλύψει την αλήθεια για τη βιολογική του μητέρα.

«Είχα ένα μικρό ατύχημα (στην ηλικία των 14) και έπρεπε να φέρω στον κόσμο ένα μικρό παιδί, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εμένα, ένα παιδί που δεν το μεγάλωσα εγώ, μεγάλωσε αλλού. Εγώ συνέχισα την καριέρα μου. Το παιδί αυτό μεγάλωνε και έπρεπε κάποια στιγμή να του πω με κάποιο τρόπο, “Ξέρεις κάτι; Εγώ είμαι η μητέρα σου.”

Πράγμα που δεν λέγεται εύκολα γιατί όταν ένα παιδί μεγαλώνει αλλού, έχει αυτούς τους γονείς και νομίζει ότι είναι οι πραγματικοί του, είναι πολύ δύσκολο να του πεις “Εγώ είμαι η μάνα σου” και μια μάνα ντίβα.

Να σου έρθει ξαφνικά ένα πρωί κάποιος και να σου πει ότι αυτή η γυναίκα που πέθανε, η θεία μου, δεν είναι μάνα σου, αλλά αυτή είναι η μάνα σου, δεν είναι εύκολο».

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως είναι μόνη της τα τελευταία οκτώ χρόνια, εξηγώντας ότι είναι χορτασμένη από τον έρωτα και δεν πιστεύει πλέον σε αυτόν. Αντίθετα, είναι ερωτευμένη με την εγγονή της, τους φίλους της και τη δουλειά της.

«Είμαι 8 χρόνια και πάω στα 9 μόνη μου. Είμαι χορτασμένη, δεν θέλω κανένα φλερτ, δεν θέλω τίποτα. Κουράστηκα. Δεν πιστεύω πλέον στον έρωτα που έχω τραγουδήσει. Γιατί με πρόδωσε και με ταλαιπώρησε ο έρωτας και το φινάλε ήταν τίποτα. Ο έρωτάς μου τώρα είναι η εγγόνα μου, η δουλειά μου, οι φίλοι μου και τα τραγούδια μου».