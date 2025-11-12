Άντζελα Δημητρίου: H εκκεντρική εμφάνιση της Lady σε επίδειξη μόδας

Σε επίδειξη μόδας του Έλληνα fashion designer Paris Valtadoros παραβρέθηκε πλήθος γνωστών προσώπων, ανάμεσά τους η Άντζελα Δημητρίου, η οποία έκανε μια πολύ εντυπωσιακή και εκκεντρική εμφάνιση.

Η «Lady του ελληνικού τραγουδιού» εμφανίστηκε φορώντας μαύρο μίνι φόρεμα από παγέτες, με πολύχρωμες λεπτομέρειες. Για πανωφόρι φορούσε ένα παλτό σε forest green χρώμα, που ταίριαζε χρωματικά με τις λάμψεις στο φόρεμα. Το hint της εμφάνισής της ήταν τόσο η κουκούλα του φορέματος που φορούσε στο κεφάλι η Άντζελα Δημητρίου, όσο και τα μαύρα γυαλιά ηλίου- μάσκα που είχε επιλέξει.

«Το look μου το εμπνεύστηκε ο Πάρης Βαλταδώρος, ο ένας και μοναδικός. Είμαι τολμηρή, ναι. Πάντα», είπε η ίδια στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Μ’ αρέσει πάρα πολύ να ντύνομαι ωραία, κομψά, χωρίς πολλά… Τα κρύβουμε και δείχνουμε αυτά που πρέπει να δείξουμε», είπε και αποκάλυψε πως επιλέγει να φορά αθλητικές φόρμες όταν θέλει να ντυθεί απλά.

Άντζελα Δημητρίου: Η «επανένωση» με τον Λευτέρη Πανταζή μετά από 15 χρόνια

Η Άντζελα Δημητρίου έχει ξεκινήσει τις εμφανίσεις της με τον Λευτέρη Πανταζή στην Αθηναία.

«Πάμε καταπληκτικά! Έχουμε ξεκινήσει και περνάμε τέλεια. Δεν υπάρχει έρωτας. Υπάρχει συνεργασία», επισήμανε η τραγουδίστρια στο Breakfast@Star.

Η Άντζελα Δημητρίου στην πρεμιέρα της στην Αθηναία, στις 6/11/25 - NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Οι δύο τους είχαν σχεδόν 15 χρόνια να συνεργαστούν. «Έκανα μια μεγάλη απουσία από τη νυχτερινή Αθήνα. Είχα πολλές προτάσεις αλλά ήθελα να βρω το καλύτερο για τα 50 χρόνια καριέρας μου. Με τον Λευτέρη όπου έχουμε συνεργαστεί έχουμε πάει καταπληκτικά. Είμαστε αγαπημένοι. Είμαστε μία φωνή, μία ψυχή και μία καρδιά», είχε εξομολογηθεί η Άντζελα Δημητρίου στο Breakfast@Star, στις 5 Νοεμβρίου.

«Είναι συγκινητική η επανένωσή μας μετά από 15 χρόνια. Νιώθουμε ασφάλεια ο ένας με τον άλλον», είχε πει με τη σειρά του ο Λευτέρης Πανταζής στην ίδια συνέντευξη.

Λευτέρης Πανταζής- Άντζελα Δημητρίου στην πρεμιέρα τους στην Αθηναία, στις 6/11/25 - NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου υπήρξαν ζευγάρι τη δεκαετία του 1980. Σε πρόσφατη κοινή τους συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night show», o τραγουδιστής παραδέχτηκε πως έζησαν έναν τρελό έρωτα για 4 χρόνια κι άλλα δύο που ήταν χωρισμένοι κι ο ένας κυνηγούσε τον άλλον.

Λευτέρης Πανταζής - Άντζελα Δημητρίου, το 2013/ NDP

«Θα είχαμε και παιδάκια», εξομολογήθηκε η Άντζελα Δημητρίου, με τον Λευτέρη Πανταζή να συμπληρώνει πως είχαν «άτυχες στιγμές» γιατί «πάντα επενέβαιναν οι γονείς γιατί κάναμε καριέρες».

