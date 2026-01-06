Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε βήμα βήμα τη διαδικασία για την πιο τέλεια συνταγή

06.01.26 , 14:48 Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί
Τρίτη των Θεοφανείων σήμερα και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής πώς να φτιάξουν τα πιο λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί.

Τέλειο cheesecake με μελομακάρονα που σας περίσσεψαν από τις γιορτές!

Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία, όπως την έδειξε ο σεφ και απολαύστε την υπέρτατη συνταγή!

Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί

Υλικά της συνταγής

• 1 κιλό αλεύρι σκληρό
• 7 γρ. ξηρή μαγιά
 • 2 κ.γ. ζάχαρη
 • 2 κ.γ. αλάτι
• 80 ml ελαιόλαδο
 • 550–600 ml χλιαρό νερό

Πρασόπιτα με φέτα, ανθότυρο και μυζήθρα

Εκτέλεση της συνταγής

  • Διαλύεις τη μαγιά στο νερό με τη ζάχαρη (5–10΄).
  • Προσθέτεις αλεύρι, αλάτι, ελαιόλαδο.  Ζυμώνεις 8–10΄ μέχρι να γίνει μαλακή & ελαστική.
  • Σκεπάζεις και αφήνεις 1–1½ ώρα να διπλασιαστεί.
  • Χωρίζεις σε 10 μπαλάκια (~180 g) και ξεκουράζεις 15΄.

Για τη γέμιση:

Γέμιση 1: Λαχανικά και φέτα (5 πενιρλί)

Υλικά

  • 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
  • 1 κόκκινη πιπεριά καρέ
  • 250 g μανιτάρια ψιλοκομμένα
  • 180–200 g φέτα θρυμματισμένη
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
  • Πιπέρι
  • Ρίγανη (προαιρετικά)

Εκτέλεση  

  • Σοτάρεις κρεμμύδι με ελαιόλαδο.
  • Προσθέτεις πιπεριά & μανιτάρια.
  • Δυνατή φωτιά μέχρι να στεγνώσουν τελείως.
  • Αφήνεις να κρυώσει και ανακατεύεις με φέτα & πιπέρι.

Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί

Γέμιση 2: Μπέικον - ντομάτα - τυριά (5 πενιρλί)

Υλικά

  • 150 g μπέικον σε κομματάκια
  • 1 μεγάλη ντομάτα χωρίς σπόρια, ψιλοκομμένη
  • 150 g μοτσαρέλα τριμμένη
  • 100 g κασέρι ή γκούντα
  • Πιπέρι, ρίγανη

Εκτέλεση  

  • Σοτάρεις ελαφρά το μπέικον να βγάλει λίπος.
  • Αφήνεις να κρυώσει.
  • Ανακατεύεις με ντομάτα & τυριά. 

Στήσιμο και ψήσιμο

  • Ανοίγεις κάθε ζυμαράκι σε οβάλ.
  • Τσιμπάς τις άκρες να γίνει βαρκούλα.
  • Βάζεις γέμιση στο κέντρο.
  • Αλείφεις άκρες με αυγό ή ελαιόλαδο.
  • Ψήνεις 200–220°C για 12–15 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Δείτε το Breakfast@star

 

 

