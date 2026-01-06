Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί

Τρίτη των Θεοφανείων σήμερα και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής πώς να φτιάξουν τα πιο λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί.
Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία, όπως την έδειξε ο σεφ και απολαύστε την υπέρτατη συνταγή!
Υλικά της συνταγής
• 1 κιλό αλεύρι σκληρό
• 7 γρ. ξηρή μαγιά
• 2 κ.γ. ζάχαρη
• 2 κ.γ. αλάτι
• 80 ml ελαιόλαδο
• 550–600 ml χλιαρό νερό
Εκτέλεση της συνταγής
- Διαλύεις τη μαγιά στο νερό με τη ζάχαρη (5–10΄).
- Προσθέτεις αλεύρι, αλάτι, ελαιόλαδο. Ζυμώνεις 8–10΄ μέχρι να γίνει μαλακή & ελαστική.
- Σκεπάζεις και αφήνεις 1–1½ ώρα να διπλασιαστεί.
- Χωρίζεις σε 10 μπαλάκια (~180 g) και ξεκουράζεις 15΄.
Για τη γέμιση:
Γέμιση 1: Λαχανικά και φέτα (5 πενιρλί)
Υλικά
- 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 1 κόκκινη πιπεριά καρέ
- 250 g μανιτάρια ψιλοκομμένα
- 180–200 g φέτα θρυμματισμένη
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
- Πιπέρι
- Ρίγανη (προαιρετικά)
Εκτέλεση
- Σοτάρεις κρεμμύδι με ελαιόλαδο.
- Προσθέτεις πιπεριά & μανιτάρια.
- Δυνατή φωτιά μέχρι να στεγνώσουν τελείως.
- Αφήνεις να κρυώσει και ανακατεύεις με φέτα & πιπέρι.
Γέμιση 2: Μπέικον - ντομάτα - τυριά (5 πενιρλί)
Υλικά
- 150 g μπέικον σε κομματάκια
- 1 μεγάλη ντομάτα χωρίς σπόρια, ψιλοκομμένη
- 150 g μοτσαρέλα τριμμένη
- 100 g κασέρι ή γκούντα
- Πιπέρι, ρίγανη
Εκτέλεση
- Σοτάρεις ελαφρά το μπέικον να βγάλει λίπος.
- Αφήνεις να κρυώσει.
- Ανακατεύεις με ντομάτα & τυριά.
Στήσιμο και ψήσιμο
- Ανοίγεις κάθε ζυμαράκι σε οβάλ.
- Τσιμπάς τις άκρες να γίνει βαρκούλα.
- Βάζεις γέμιση στο κέντρο.
- Αλείφεις άκρες με αυγό ή ελαιόλαδο.
- Ψήνεις 200–220°C για 12–15 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.
