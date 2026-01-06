Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί

Τρίτη των Θεοφανείων σήμερα και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής πώς να φτιάξουν τα πιο λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί.

Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία, όπως την έδειξε ο σεφ και απολαύστε την υπέρτατη συνταγή!

Υλικά της συνταγής

• 1 κιλό αλεύρι σκληρό

• 7 γρ. ξηρή μαγιά

• 2 κ.γ. ζάχαρη

• 2 κ.γ. αλάτι

• 80 ml ελαιόλαδο

• 550–600 ml χλιαρό νερό

Εκτέλεση της συνταγής

Διαλύεις τη μαγιά στο νερό με τη ζάχαρη (5–10΄).

Προσθέτεις αλεύρι, αλάτι, ελαιόλαδο. Ζυμώνεις 8–10΄ μέχρι να γίνει μαλακή & ελαστική.

Σκεπάζεις και αφήνεις 1–1½ ώρα να διπλασιαστεί.

Χωρίζεις σε 10 μπαλάκια (~180 g) και ξεκουράζεις 15΄.

Για τη γέμιση:

Γέμιση 1: Λαχανικά και φέτα (5 πενιρλί)

Υλικά

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 κόκκινη πιπεριά καρέ

250 g μανιτάρια ψιλοκομμένα

180–200 g φέτα θρυμματισμένη

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Πιπέρι

Ρίγανη (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σοτάρεις κρεμμύδι με ελαιόλαδο.

Προσθέτεις πιπεριά & μανιτάρια.

Δυνατή φωτιά μέχρι να στεγνώσουν τελείως.

Αφήνεις να κρυώσει και ανακατεύεις με φέτα & πιπέρι.

Γέμιση 2: Μπέικον - ντομάτα - τυριά (5 πενιρλί)

Υλικά

150 g μπέικον σε κομματάκια

1 μεγάλη ντομάτα χωρίς σπόρια, ψιλοκομμένη

150 g μοτσαρέλα τριμμένη

100 g κασέρι ή γκούντα

Πιπέρι, ρίγανη

Εκτέλεση

Σοτάρεις ελαφρά το μπέικον να βγάλει λίπος.

Αφήνεις να κρυώσει.

Ανακατεύεις με ντομάτα & τυριά.

Στήσιμο και ψήσιμο

Ανοίγεις κάθε ζυμαράκι σε οβάλ.

Τσιμπάς τις άκρες να γίνει βαρκούλα.

Βάζεις γέμιση στο κέντρο.

Αλείφεις άκρες με αυγό ή ελαιόλαδο.

Ψήνεις 200–220°C για 12–15 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Δείτε το Breakfast@star