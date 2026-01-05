Τέλειο cheesecake με μελομακάρονα που σας περίσσεψαν από τις γιορτές!

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε βήμα βήμα τη διαδικασία για την πιο έξυπνη συνταγή

05.01.26 , 13:56 Τέλειο cheesecake με μελομακάρονα που σας περίσσεψαν από τις γιορτές!
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Πρώτη εκπομπή για το 2026 και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έφτιαξε για όλους τους τηλεθεατές της εκπομπής την πιο απολαυστική συνταγή!

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη σούπα για τις κρύες μέρες

Cheesecake με μελομακάρονα

Cheesecake με μελομακάρονα

Δείτε βήμα βήμα για το πώς να κάνετε το πιο τέλειο cheesecake με μελομακάρονα που σας περίσσεψαν από τις γιορτές!

Υλικά της συνταγής

Για τη βάση:
• 300–350 γρ. μελομακάρονα
 • 60 γρ. βούτυρο λιωμένο 
 
Για την κρέμα:
• 400 γρ. τυρί κρέμα 
• 250 ml κρέμα γάλακτος 35%
• 80–100 γρ. άχνη ζάχαρη 
• 1 κ.γ. κανέλα
• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
• Θρυμματισμένα μελομακάρονα
• Μέλι
• Καρύδι ψιλοκομμένο
 • Λίγη κανέλα
 

Συνταγή για την πιο αφράτη και γευστική Βασιλόπιτα

Cheesecake με μελομακάρονα

Cheesecake με μελομακάρονα

Εκτέλεση της συνταγής

Βάση:

  • Θρυμματίζεις τα μελομακάρονα στο μούλτι
  • Αν είναι πολύ στεγνά, ανακατεύεις με το λιωμένο βούτυρο
  • Στρώνεις σε φόρμα με αποσπώμενο πάτο και πιέζεις καλά
  • Βάζεις ψυγείο 20–30 λεπτά.  

Κρέμα:

  • Χτυπάς την κρέμα γάλακτος σε απαλή σαντιγί
  • Σε άλλο μπολ χτυπάς το τυρί κρέμα με άχνη, κανέλα και βανίλια μέχρι να αφρατέψει
  • Ενσωματώνεις απαλά τη σαντιγί με σπάτουλα

Στήσιμο:

  • Απλώνεις την κρέμα πάνω στη βάση. Ισιώνεις και βάζεις ψυγείο τουλάχιστον 4 ώρες (ιδανικά όλο το βράδυ).

Σερβίρισμα:

  • Πασπαλίζεις με θρυμματισμένα μελομακάρονα, καρύδι, λίγο μέλι & κανέλα.

 

