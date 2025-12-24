Συνταγή για την πιο αφράτη και γευστική Βασιλόπιτα

Παραμονή Χριστουγέννων και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έδειξε σε όλους τους τηλεθεατές την πιο τέλεια συνταγή για την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα!
Φτιάχνουμε την πιο τραγανή σοκολατένια τάρτα με μαλακό αλεύρι
Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία, όπως έδειξε ο σεφ στην εκπομπή του Star και... καλές γιορτές!
Υλικά της συνταγής
• 500 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 250 γρ ζάχαρη
• 250 ml γάλα
• 125 ml ηλιέλαιο ή σπορέλαιο
• 4 αυγά
• 1 φακελάκι μαγιά ξηρή
• 1 βανίλια
• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
• 100–150 γρ σοκολάτα σε σταγόνες
• 1 πρέζα αλάτι
Εκτέλεση της συνταγής
Ενεργοποίηση μαγιάς
- Ζεσταίνεις το γάλα (να είναι χλιαρό, όχι καυτό) και διαλύεις τη μαγιά με 1 κ.σ. ζάχαρη.
- Αφήνεις 10 λεπτά να αφρίσει.
Ζύμη
- Σε μεγάλο μπολ, χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν.
- Προσθέτεις το ηλιέλαιο, το γάλα με τη μαγιά, τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκαλιού.
- Σιγά-σιγά ρίχνεις το αλεύρι με το αλάτι και ζυμώνεις απαλά μέχρι να γίνει μια λεία, ελαστική ζύμη.
- Σκεπάζεις τη ζύμη και αφήνεις 1–1,5 ώρα να διπλασιαστεί.
Προσθήκη σοκολάτας
- Αφού φουσκώσει η ζύμη, προσθέτεις τις σταγόνες σοκολάτας και ανακατεύεις απαλά.
- Τοποθετείς σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα.
- Αφήνεις να φουσκώσει ξανά 30–40 λεπτά.
Ψήσιμο
- Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 170°C.
- Ψήνεις 40–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά και το μαχαίρι που θα βάλεις στη μέση να βγαίνει καθαρό.
Τελικό άγγιγμα
- Αφήνεις να κρυώσει ελαφρά προτού ξεφορμάρεις.
- Μπορείς να πασπαλίσεις με ζάχαρη άχνη ή να λιώσεις λίγη σοκολάτα για γλάσο.
