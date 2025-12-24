Συνταγή για την πιο αφράτη και γευστική Βασιλόπιτα

Παραμονή Χριστουγέννων και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έδειξε σε όλους τους τηλεθεατές την πιο τέλεια συνταγή για την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα!

Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία, όπως έδειξε ο σεφ στην εκπομπή του Star και... καλές γιορτές!



Υλικά της συνταγής

• 500 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 250 γρ ζάχαρη

• 250 ml γάλα

• 125 ml ηλιέλαιο ή σπορέλαιο

• 4 αυγά

• 1 φακελάκι μαγιά ξηρή

• 1 βανίλια

• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

• 100–150 γρ σοκολάτα σε σταγόνες

• 1 πρέζα αλάτι



Εκτέλεση της συνταγής

Ενεργοποίηση μαγιάς

Ζεσταίνεις το γάλα (να είναι χλιαρό, όχι καυτό) και διαλύεις τη μαγιά με 1 κ.σ. ζάχαρη.

Αφήνεις 10 λεπτά να αφρίσει.

Ζύμη

Σε μεγάλο μπολ, χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν.

Προσθέτεις το ηλιέλαιο, το γάλα με τη μαγιά, τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκαλιού.

Σιγά-σιγά ρίχνεις το αλεύρι με το αλάτι και ζυμώνεις απαλά μέχρι να γίνει μια λεία, ελαστική ζύμη.

Σκεπάζεις τη ζύμη και αφήνεις 1–1,5 ώρα να διπλασιαστεί.

Προσθήκη σοκολάτας

Αφού φουσκώσει η ζύμη, προσθέτεις τις σταγόνες σοκολάτας και ανακατεύεις απαλά.

Τοποθετείς σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα.

Αφήνεις να φουσκώσει ξανά 30–40 λεπτά.

Ψήσιμο

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 170°C.

Ψήνεις 40–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά και το μαχαίρι που θα βάλεις στη μέση να βγαίνει καθαρό.

Τελικό άγγιγμα

Αφήνεις να κρυώσει ελαφρά προτού ξεφορμάρεις.

Μπορείς να πασπαλίσεις με ζάχαρη άχνη ή να λιώσεις λίγη σοκολάτα για γλάσο.

