Συνταγή για την πιο αφράτη και γευστική Βασιλόπιτα

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την πιο τέλεια Βασιλόπιτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 14:39 ΑΕΛ: Ποιοι παίκτες των «βυσσινί» βλέπουν την πόρτα της εξόδου
24.12.25 , 14:38 Σέρρες: Αγνοοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων
24.12.25 , 14:16 Ναταλία Καποδίστρια: Τελευταίος άρρεν απόγονος ο πατέρας της
24.12.25 , 13:45 Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
24.12.25 , 13:37 Ερρίκος Λίτσης: «Έκλεισα τα 70 πρόσφατα... Νομίζω δε χρειάζομαι κάτι άλλο»
24.12.25 , 13:27 Αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη - Είχε βγει να πει τα κάλαντα
24.12.25 , 13:09 Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες...» - με τους Γ. Ζουγανέλη και Δ. Σταρόβα
24.12.25 , 12:57 Η ΓΙΩΤΗΣ παρουσιάζει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024
24.12.25 , 12:48 Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα
24.12.25 , 12:47 Κακοκαιρία τα Χριστούγεννα: Πού θα βρέχει - Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
24.12.25 , 12:44 Συνταγή για την πιο αφράτη και γευστική Βασιλόπιτα
24.12.25 , 12:19 Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια
24.12.25 , 12:14 Ελένη - Ετεοκλής: Τα σχέδια για τα Χριστούγεννα και το εορταστικό τραπέζι
24.12.25 , 12:08 Έψαλαν τα κάλαντα στον πρωθυπουργό - Με στολή Άγιου Βασίλη ο Peanut
24.12.25 , 12:07 GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη - Είχε βγει να πει τα κάλαντα
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 24.12.25, 12:41
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παραμονή Χριστουγέννων και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έδειξε σε όλους τους τηλεθεατές την πιο τέλεια συνταγή για την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα!

Φτιάχνουμε την πιο τραγανή σοκολατένια τάρτα με μαλακό αλεύρι

Συνταγή για την πιο αφράτη και γευστική Βασιλόπιτα

Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία, όπως έδειξε ο σεφ στην εκπομπή του Star και... καλές γιορτές!


Υλικά της συνταγής

• 500 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 250 γρ ζάχαρη
• 250 ml γάλα
• 125 ml ηλιέλαιο ή σπορέλαιο
• 4 αυγά 
• 1 φακελάκι μαγιά ξηρή
 • 1 βανίλια
• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι 
• 100–150 γρ σοκολάτα σε σταγόνες
 • 1 πρέζα αλάτι
 

Συνταγή για την πιο αφράτη και γευστική Βασιλόπιτα

Εκτέλεση της συνταγής

Ενεργοποίηση μαγιάς

  • Ζεσταίνεις το γάλα (να είναι χλιαρό, όχι καυτό) και διαλύεις τη μαγιά με 1 κ.σ. ζάχαρη.
  • Αφήνεις 10 λεπτά να αφρίσει.

Ζύμη

  • Σε μεγάλο μπολ, χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν.
  • Προσθέτεις το ηλιέλαιο, το γάλα με τη μαγιά, τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκαλιού.
  • Σιγά-σιγά ρίχνεις το αλεύρι με το αλάτι και ζυμώνεις απαλά μέχρι να γίνει μια λεία, ελαστική ζύμη.
  • Σκεπάζεις τη ζύμη και αφήνεις 1–1,5 ώρα να διπλασιαστεί.

Προσθήκη σοκολάτας

  • Αφού φουσκώσει η ζύμη, προσθέτεις τις σταγόνες σοκολάτας και ανακατεύεις απαλά.
  • Τοποθετείς σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα.
  • Αφήνεις να φουσκώσει ξανά 30–40 λεπτά.

Ψήσιμο

  • Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 170°C.
  • Ψήνεις 40–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά και το μαχαίρι που θα βάλεις στη μέση να βγαίνει καθαρό. 

Τελικό άγγιγμα

  • Αφήνεις να κρυώσει ελαφρά προτού ξεφορμάρεις.
  • Μπορείς να πασπαλίσεις με ζάχαρη άχνη ή να λιώσεις λίγη σοκολάτα για γλάσο.

 

Δείτε την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top