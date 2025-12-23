Φτιάχνουμε την πιο τραγανή σοκολατένια τάρτα με μαλακό αλεύρι

Δείτε πώς να φτιάξετε την πιο απολαυστική συνταγή

Συνταγες
Ο Γιώργος Ρήγας μπήκε το πρωί της Τρίτης στην κουζίνα του Breakfast@Star και ετοίμασε για όλους τους τηλεθεατές την πιο απολαυστική, γιορτινή συνταγή!

Δεν έχετε σκεφτεί τι να μαγειρέψετε για το Ρεβεγιόν; Δείτε μία σούπερ ιδέα

Φτιάχνουμε την πιο τραγανή σοκολατένια τάρτα με μαλακό αλεύρι

Ο σεφ έδειξε βήμα βήμα τη διαδικασία για την πιο γιορτινή, τραγανή και σοκολατένια τάρτα με μαλακό αλεύρι. Δείτε πώς να τη φτιάξετε!

Υλικά της συνταγής

Για τη βάση τάρτας:
• 200 γρ. αλεύρι μαλακό 
•150 γρ. βούτυρο
• 50 γρ. ζάχαρη
 
Για τη γέμιση σοκολάτας:
• 200 γρ. σοκολάτα υγείας ή γάλακτος
 • 200 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά
 • 1 κ.σ βούτυρο

 Για τα καραμελωμένα φουντούκια:
• 100 γρ. φουντούκια
• 50 γρ. ζάχαρη
• 1 κ.σ νερό

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την τέλεια συνταγή για το Σαββατιάτικο τραπέζι


Για την αλμυρή καραμέλα:
• 100 γρ. ζάχαρη
• 50 γρ. βούτυρο
• 100 ml κρέμα γάλακτος
• 1/2 κ.γ αλάτι χοντρό

Εκτέλεση της συνταγής

  • Βάση τάρτας: Αν χρησιμοποιείς μπισκότα: τρίψε τα, ανακάτεψε με το λιωμένο βούτυρο, πάτησέ τα σε ταρτιέρα 22–24 εκ.
  • Ψήνεις στους 170°C για 10–12 λεπτά
  • Αν είναι ζύμη αλευριού: ψήνεις για 15–18 λεπτά μέχρι να ροδίσει.
  • Αφήνεις να κρυώσει.
  • Καραμελωμένα φουντούκια: Ζεσταίνεις τη ζάχαρη με νερό μέχρι να λιώσει και να γίνει καραμέλα.
  • Προσθέτεις τα φουντούκια, ανακατεύεις γρήγορα και βάζεις σε λαδόκολλα να κρυώσουν.
  • Χοντροκόβεις τα φουντούκια.
  • Γέμιση σοκολάτας: Ζεσταίνεις την κρέμα γάλακτος μέχρι να σιγοβράσει. 
  • Τη ρίχνεις πάνω στη σοκολάτα, αφήνεις 1–2 λεπτά και ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθεί.
  • Προσθέτεις το βούτυρο.
  • Ρίχνεις τη γέμιση πάνω στη βάση τάρτας και αφήνεις να σταθεροποιηθεί στο ψυγείο 2–3 ώρες.
  • Αλμυρή καραμέλα: Λιώνεις τη ζάχαρη σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει καραμέλα.
  • Προσθέτεις βούτυρο, κρέμα και αλάτι.
  • Αφήνεις να δέσει 1–2 λεπτά.
  • Ρίχνεις πάνω από την τάρτα και πασπαλίζεις με τα καραμελωμένα φουντούκια.
Back to Top