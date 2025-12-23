Φτιάχνουμε την πιο τραγανή σοκολατένια τάρτα με μαλακό αλεύρι

Ο Γιώργος Ρήγας μπήκε το πρωί της Τρίτης στην κουζίνα του Breakfast@Star και ετοίμασε για όλους τους τηλεθεατές την πιο απολαυστική, γιορτινή συνταγή!
Δεν έχετε σκεφτεί τι να μαγειρέψετε για το Ρεβεγιόν; Δείτε μία σούπερ ιδέα
Ο σεφ έδειξε βήμα βήμα τη διαδικασία για την πιο γιορτινή, τραγανή και σοκολατένια τάρτα με μαλακό αλεύρι. Δείτε πώς να τη φτιάξετε!
Υλικά της συνταγής
Για τη βάση τάρτας:
• 200 γρ. αλεύρι μαλακό
•150 γρ. βούτυρο
• 50 γρ. ζάχαρη
Για τη γέμιση σοκολάτας:
• 200 γρ. σοκολάτα υγείας ή γάλακτος
• 200 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά
• 1 κ.σ βούτυρο
Για τα καραμελωμένα φουντούκια:
• 100 γρ. φουντούκια
• 50 γρ. ζάχαρη
• 1 κ.σ νερό
Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την τέλεια συνταγή για το Σαββατιάτικο τραπέζι
Για την αλμυρή καραμέλα:
• 100 γρ. ζάχαρη
• 50 γρ. βούτυρο
• 100 ml κρέμα γάλακτος
• 1/2 κ.γ αλάτι χοντρό
Εκτέλεση της συνταγής
- Βάση τάρτας: Αν χρησιμοποιείς μπισκότα: τρίψε τα, ανακάτεψε με το λιωμένο βούτυρο, πάτησέ τα σε ταρτιέρα 22–24 εκ.
- Ψήνεις στους 170°C για 10–12 λεπτά
- Αν είναι ζύμη αλευριού: ψήνεις για 15–18 λεπτά μέχρι να ροδίσει.
- Αφήνεις να κρυώσει.
- Καραμελωμένα φουντούκια: Ζεσταίνεις τη ζάχαρη με νερό μέχρι να λιώσει και να γίνει καραμέλα.
- Προσθέτεις τα φουντούκια, ανακατεύεις γρήγορα και βάζεις σε λαδόκολλα να κρυώσουν.
- Χοντροκόβεις τα φουντούκια.
- Γέμιση σοκολάτας: Ζεσταίνεις την κρέμα γάλακτος μέχρι να σιγοβράσει.
- Τη ρίχνεις πάνω στη σοκολάτα, αφήνεις 1–2 λεπτά και ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθεί.
- Προσθέτεις το βούτυρο.
- Ρίχνεις τη γέμιση πάνω στη βάση τάρτας και αφήνεις να σταθεροποιηθεί στο ψυγείο 2–3 ώρες.
- Αλμυρή καραμέλα: Λιώνεις τη ζάχαρη σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει καραμέλα.
- Προσθέτεις βούτυρο, κρέμα και αλάτι.
- Αφήνεις να δέσει 1–2 λεπτά.
- Ρίχνεις πάνω από την τάρτα και πασπαλίζεις με τα καραμελωμένα φουντούκια.