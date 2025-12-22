Δεν έχετε σκεφτεί τι να μαγειρέψετε για το Ρεβεγιόν; Δείτε μία σούπερ ιδέα

Αντίστροφα για τα Ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων έχουμε αρχίσει να μετράμε και αν δεν έχετε σκεφτεί ακόμα τι να ετοιμάσετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα, δείτε τι ετοίμασε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Breakfast@Star.

O σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε γαλοπούλα με χριστουγεννιάτικη γέμιση και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Γαλοπούλα με χριστουγεννιάτικη γέμιση

Υλικά της Συνταγής

Για τη γαλοπούλα

• 1 γαλοπούλα

• 80 γρ βούτυρο μαλακό

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι – πιπέρι

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 1 κ.γ. ρίγανη



Για τη γέμιση

• 300 γρ κιμά μοσχαρίσιο

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 60 ml ελαιόλαδο

• 150 γρ ρύζι καρολίνα

• 150 γρ δαμάσκηνα

• 50 γρ κουκουνάρι

• 80 ml κρασί κόκκινο ή λευκό

• 300 ml ζωμό κότας

• 1 μήλο ψιλοκομμένο

• Αλάτι – πιπέρι

• 1/2 κ.γ. κανέλα

• 1/2 κ.γ. μπαχάρι



Για τις πατάτες

• 1,5 κιλό πατάτες

• 120 ml χυμό πορτοκαλιού

• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

• 80 ml ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• 1 κ.σ. μέλι

• 150 γρ δαμάσκηνα

• Αλάτι – πιπέρι

• 1 κ.γ. ρίγανη



Εκτέλεση της Συνταγής

Ετοιμάζεις τη γέμιση 1. Σωτάρεις κρεμμύδι – σκόρδο στο λάδι. 2. Προσθέτεις τον κιμά και τον καβουρδίζεις. 3. Σβήνεις με κρασί. 4. Βάζεις δαμάσκηνα, κουκουνάρια, μήλο, μπαχαρικά, αλάτι – πιπέρι. 5. Ρίχνεις το ρύζι και 200 ml από τον ζωμό. 6. Σιγοβράζεις μέχρι να πιει τα υγρά (να είναι μισοβρασμένο, όχι τελείως). 7. Αφήνεις να κρυώσει. Γεμίζεις τη γαλοπούλα 1. Βάζεις την κρύα γέμιση μέσα. 2. Κλείνεις με οδοντογλυφίδες ή δένεις με σπάγγο. 3. Μασάζ με βούτυρο + λάδι + αλάτι + πιπέρι + πάπρικα + ρίγανη. 4. Βάζεις μέσα στην κοιλιά και το πορτοκάλι κομμένο. Πατάτες 1. Σε ταψί βάζεις πατάτες + δαμάσκηνα. 2. Χτυπάς σε μπολ: λάδι – πορτοκάλι – ξύσμα – μέλι – μουστάρδα – αλάτι – πιπέρι – ρίγανη. 3. Περιχύνεις τις πατάτες. 4. Ανακατεύεις.

Ψήσιμο γαλοπούλας

• Ψήνεις στους 180°C για 2,5–3,5 ώρες (ανάλογα το μέγεθος). • Καλύπτεις με αλουμινόχαρτο τα πρώτα 2 ώρες. • Αφαιρείς για να πάρει χρώμα στο τέλος. Κατά διαστήματα περιχύνεις με τα υγρά του ταψιού. ⸻ TIP ΓΙΑ ΤΡΕΛΗ ΝΟΣΤΙΜΙΑ Μπορείς στο τέλος να περάσεις τη γαλοπούλα με ένα γλάσο μελιού – πορτοκαλιού: Γλάσο • 2 κ.σ. μέλι • 2 κ.σ. βούτυρο • 2 κ.σ. χυμό πορτοκαλιού • 1 πρέζα πάπρικα Ζεσταίνεις και περνάς την γαλοπούλα τα τελευταία 10 λεπτά.

