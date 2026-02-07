Κραν Μοντανά: Στο STAR ο πατέρας της Αλίκης Καλλέργη- «Το καλύτερο κορίτσι»

Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα/ Ο πατέρας της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη που έχασε τη ζωή της στη φωτιά στο Κραν Μοντανά στο STAR / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων (7/2/2026)

Σαράντα ημέρες πέρασαν από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και μία Ελληνίδα, η μικρή Αλίκη Καλλέργη, που έχασε τη ζωή της ενώ διασκέδαζε στο δημοφιλές θέρετρο με φίλους τις γιορτές. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι της 15χρονης τέλεσαν μνημόσυνο στη μνήμη της, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, στο κέντρο της Αθήνας. Ο πατέρας της Αλίκης για πρώτη φορά μιλά στον Βαγγέλη Γκούμα, στην κάμερα του STAR, και συγκλονίζει.

Φωτιά Κραν Μοντανά: Το Star στο μνημόσυνο της 15χρονης Ελληνίδας Αλίκης Καλλέργη

Με λευκά τριαντάφυλλα, κεράκια και προσευχές, συγγενείς και φίλοι της μικρής Αλίκης ταξίδεψαν και από την Ελβετία στην Αθήνα για να τιμήσουν τη μνήμη της. Ο πόνος απερίγραπτος, βουβός για τους γονείς, τα αδέλφια της, τη γιαγιά της. Δεν μπορούν να ξεχάσουν το κοριτσάκι τους, ούτε τις φριχτές στιγμές στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, την Πρωτοχρονιά, τότε που όλος ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα το μαγαζί να φλέγεται σε δευτερόλεπτα…

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη της Αλίκης Καλλέργη που χάθηκε τόσο άδικα στην Ελβετία. Ο πατέρας της μπόρεσε να μας πει κάποια λόγια για το παιδί του. Τα σύννεφα φεύγουν για λίγο από τα μάτια του Αντώνη Καλλέργη, όταν μιλά για το κοριτσάκι του.

Αντώνης Καλλέργης: «Η Αλίκη μου ήταν τέλεια, όπως κάθε 15χρονο παιδί»

«Η Αλίκη ήταν τέλεια… 15 χρονών, τι να είναι… το καλύτερο κορίτσι. Κάθε 15χρονο τέλειο είναι, όλα τα παιδάκια αυτά… κρίμα», λέει ο πατέρας.

Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας της, η Αλίκη είχε όνειρα, έκανε σχέδια. Όλα έγιναν στάχτη στο μπαρ Le Constellation την Πρωτοχρονιά, ενώ η μικρή διασκέδαζε με φίλους και τον αδελφό της, Ρομέν. Ο τελευταίος κατάφερε να σωθεί από τις πύρινες γλώσσες. Η Αλίκη όχι. Πάνω από 40 παιδιά κάηκαν ζωντανά και 115 άτομα τραυματίστηκαν. Για μέρες η οικογένεια της Αλίκης την αναζητούσε, ήλπιζε σε ένα θαύμα, έκανε έκκληση μέσω διαδικτύου. Μάταια… Τώρα παρακολουθούν στενά τη δικαστική έρευνα της υπόθεσης και ζητούν δικαίωση.

Αντώνης Καλλέργης: «Είμαστε χάλια - Θα πούμε πολλά στο μέλλον»

«Όλοι χάλια… είναι λίγο. Υπομονή. Έχουμε πολλά να πούμε, απλά δεν είναι τώρα η στιγμή…», προσθέτει ο άτυχος πατέρας.

Συμβολικά, οι γονείς και τα αδέλφια της Αλίκης έδωσαν το όνομά της σε ένα αστέρι. Κάθε φορά που σηκώνουν το βλέμμα στον ουρανό, να την κοιτούν και να ζουν με φωτογραφίες και αναμνήσεις, όπως αυτό το τρυφερό βίντεο από την παιδική της ηλικία…