Κραν-Μοντανά: «Κανένας έλεγχος ασφαλείας δεν πραγματοποιήθηκε στο κλαμπ»

«Κατά το διάστημα 2020-2025»

Δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ασφαλείας μετά το 2019 στο κλαμπ που καταστράφηκε από την φωτιά την νύκτα της Πρωτοχρονιάς οδηγώντας στον θάνατο 40 ανθρώπους, παραδέχθηκε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος της κοινότητας του ελβετικού χιονοδρομικού κέντρου Κραν-Μοντανά.

«Λυπούμαστε βαθύτατα γι΄αυτό. Δεν είχαμε ενδείξεις ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι επιθεωρήσεις στο "Le Constellation"», δήλωσε ο Νικολά Φερό σχετικά με την παντελή απουσία ελέγχων κατά το διάστημα 2020-2025.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές που ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας, το πιθανότερο είναι ότι η πυρκαγιά ξέσπασε όταν οι σπίθες από βεγγαλικά έφθασαν στην οροφή που ήταν κατασκευασμένη από ηχομονωτικά συνθετικά πάνελ τα οποία ανεφλέγησαν και συνέβαλαν στην ταχεία επέκταση της φωτιάς.

Επιθεωρήσεις για πυρκαγιά πρέπει να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα μπαρ της κωμόπολης και η τελευταία επιθεώρηση του 2019 στο "Le Constellation" ήταν θετική, εξήγησε ο Νικολά Φερό στους δημοσιογράφους.

Το ηχομονωτικό υλικό στο ταβάνι του υπογείου κλαμπ κατά την επιθεώρηση του 2019 είχε θεωρηθεί αποδεκτό, ενώ λόγω του μεγέθους του μπαρ δεν ήταν υποχρεωτική η εγκατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά.

«Δεν έγινε ποτέ κανένας έλεγχος γι΄ αυτό το ηχομονωτικό αφρώδες υλικό. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας μας δεν το θεώρησαν απαραίτητο», είπε.

Ο πρόεδρος-δήμαρχος του Κραν-Μοντανά ανακοίνωσε ότι αυτού του είδους τα σπινθηροβόλα κεριά απαγορεύθηκαν πλέον στους χώρους εστίασης της κωμόπολης.

Οι αρχές ερευνούν τους ιδιοκτήτες του μπαρ που θεωρούνται ύποπτοι για σειρά εγκλημάτων εξ αμελείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, προς το παρόν δεν επιβάλλεται η σύλληψή τους και ότι δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Ο Νικολά Φερό δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές έκλεισαν άλλο μπαρ που ανήκει στους ιδιοκτήτες του "Le Constellation".

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ
